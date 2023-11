Biserica pe TikTok: „Am credincioșii mei, dau și ei cât pot”. Un preot exclus strânge fonduri online

Un scroll dat pe TikTok îți scoate în față din ce în ce mai multe videoclipuri și live-uri cu preoți, în special în zilele de duminică.

Nu doar în România. BBC remarca creșterea exponențială a subiectului religiei, pe rețelele sociale din Marea Britanie. În UK, călugărițele urmăresc trenduri, își fac farse sau explică despre religia lor, pentru a demonta anumite stereotipuri.

Hashtag #ortodox

La noi, cele mai multe videoclipuri sunt momente din slujbe, rugăciuni sau scurte predici. Cel mai mare succes îl au însă pe live-uri, unde unii dintre ei sunt chiar în top. „Dați tap tap, comentarii și distribuiri”, își îndeamnă ei următorii. Cei mai norocoși primesc cadouri, care pot fi mai apoi convertite în bani.

1 miliard de vizualizări are hashtagul „#ortodox” pe TikTok, „#biserica” peste 300 de milioane, iar „#preot” aproape 150 de milioane.

TikTok are peste 1,5 miliarde de utilizatori în întreaga lume, crescând exponențial în perioada pandemiei. Asta situează aplicația în topul rețelelor de socializare. Politicile permisive lasă loc pentru crearea unei plaje de conținuturi nefiltrate.

Libertatea a urmărit câteva conturi care produc conținut religios ortodox pe TikTok și a discutat cu preotul unei biserici care transmite de câțiva ani slujbele pe Facebook și TikTok, cu un dascăl care face live-uri din strană și cu fostul ieromonah Petru Geonea, care, după ce a fost exclus din monahism, ține slujbe din mănăstirea pe care și-o clădește cu ajutorul „trandafirilor și corgilor primiți pe TikTok”.

Exemplu de cont cu conținut religios

Slujba live pe TikTok

Ciprian Stanca e parohul bisericii Sfântul Haralambie din Constanța și de patru ani social media e a doua sa specialitate. În mijlocul lăcașului pune un telefon pe un suport care filmează slujba și o transmite în direct pe Facebook și pe TikTok.

Slujba din biserica Sf. Haralambie, transmisă live

„Voiam să apară și ceva bun în mediul online, nu numai ce e rău”, spune el despre cum i-a venit ideea de a începe să posteze pe rețele.

Preotul arată că a avut cereri din străinătate pentru transmisiunile din biserica de la Constanța. „Noi avem slujbă zilnic și ei intră și se roagă cu noi de acolo de unde sunt”.

Biserica are aproape 50.000 de urmăritori pe Facebook și aproape 20.000 pe TikTok. „Cei mai mulți ne urmăresc de sărbători – Paști, Crăciun. Și atunci se fac urmăritori mulți”, explică preotul de 40 de ani.

Apel pentru pomelnice, alături de contul bancar

Majoritatea live-urilor au peste 1.000 de vizualizări, iar unele ajung chiar și la 20.000. Și asta doar pe Facebook, unde, în descrierea videoclipurilor, e pus și un cont bancar, unde credincioșii pot trimite bani pentru pomelnice.

„Vrei să fii pomenit 40 de Sfinte Liturghii și 40 de Sfinte Masluri, trimite pomelnic pe WhatsApp”, e mesajul, alături de telefonul preotului și de contul bancar.

Părintele se plânge însă că oamenii donează rar online: „Puțini, foarte puțini, aproape nimeni. Se și vede că nu primim, că ar trebui să avem stele, diamante, ce se primește acolo”.

Diamantele la care se referă el sunt, de fapt, bani virtuali pe TikTok, convertiți din cadourile trimise de utilizatorii care se uită pe live – trandafiri, corgi etc. Diamantele pot fi transformate în bani reali, aplicația luându-și comision de aici. Cadourile se cumpără cu bani, direct din aplicația TikTok.

Prețurile cadourilor de pe TikTok pornesc de la 1 ban virtual și ajung pâna la 45.000 de bani virtuali. Pentru cumpărarea banilor virtuali aplicația oferă mai multe pachete: cele mai ieftine costă 1,5 lei (18 bănuți), 5 lei (65 de bănuți) sau 25 de lei (330 de bănuți), iar cele mai scumpe ajung la 520 de lei (6.607 bănuți) sau 1.300 de lei (16.500 de bănuți). Din banii făcuți pe live, TikTok ia comision de aproximativ 70%, potrivit BBC.

Părintele care dă tare cu pumnul

Alți oameni ai bisericii sunt însă mai norocoși, adică primesc mai multe cadouri pe TikTok. E și cazul fostului ieromonah Petru Geonea. Ieromonahul este un preot călugăr. Fost, pentru că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților l-a exclus din monahism anul acesta, în august, după ce l-a acuzat că are „un temperament anarhic și răzvrătit”.

Era deja cunoscut pe platformele social media, dar de TikTok s-a apucat serios în ultimele luni.

Cel mai vizionat clip al părintelui Petru, cum este cunoscut aici, e unul în care dă peste cap punctajul unui aparat de dat cu pumnul, într-un parc de distracții din Costinești. Își suflecă mâneca de la sutană, n-a renunțat la ea, și lovește puternic. Clipul s-a viralizat rapid, are peste un milion de vizualizări.

Nu iartă nici cu vorba. Când își mai iese din fire, îi face „draci împielițați” pe cei care îi spun în direct că nu cred în Dumnezeu.

Asta nu pare să îi deranjeze pe oamenii care îi cer sfaturi duhovnicești, dimpotrivă. Părintele Petru a tot crescut în popularitate pe TikTok: are peste 100.000 de urmăritori și e în top 20 pe live printre utilizatorii din România.

Cum l-a ajutat „Blonda”

Fostul ieromonah vrea mai mult și spune că are o strategie. „Trebuie să ai multă răbdare cu TikTok”, explică el pentru Libertatea.

Mai întâi ne explică schema prin care a reușit să facă primii 1.000 de urmăritori, nivelul minim pentru a putea face live-uri.

A apelat la o vedetă TikTok – Blonda. Are peste 600.000 de urmăritori și promovează alte conturi la ea pe live, în schimbul cadourilor pe care i le dai. „Ea face promovări din astea pentru cei care vor să facă 1.000 de urmăritori. Scrii acolo «blonda, blonda», îi donezi trandafirași și alte lucruri ca să ieși în evidență”, povestește călugărul caterisit.

Live cu Connect-R și multe meciuri

Odată cu creșterea numărului de urmăritori, părintele Petru povestește că a început să intre live alături de alte persoane cunoscute, cum ar fi cântăreții Connect-R sau Ștefan Stan. TikTok permite utilizatorilor să intre live în grup, astfel încât urmăritorii tuturor conturilor pot să vadă transmisiunea.

Dar popularitatea i-a crescut exponențial când a intrat în meciuri pe TikTok. „Am intrat la un meci și lumea s-a distrat cu mine. De atunci am devenit eu viral”, mai explică Geonea.

Petru Geonea după un meci câștigat

Meciurile de pe TikTok sunt live-uri în perechi, unde câștigă cel care primește cele mai multe aprecieri și cele mai multe cadouri. Pentru a câștiga, utilizatorii recurg la diverse tactici: fac diverse provocări care apar în comentarii, au un limbaj colorat sau devin recalcitranți cu concurenții lor. Cam orice ca să distreze publicul și să îi convingă să le dea aprecieri și cadouri.

„Toți vor acum să intre cu mine pe live – să râdă, să glumească”, se laudă părintele certat cu BOR.

Ce face cu banii

Despre banii făcuți din rețeaua de socializare, spune că „mai mult am băgat decât am scos”. În descrierea profilului, Petru Geonea are trecut și contul de Revolut.

„Am credincioșii mei care dau și ei acolo cât pot, câte un trandafir, câte un corgi”, iar părintele asigură că din banii primiți a donat la rândul lui către cazuri caritabile.

Fostul monah gândește în perspectivă: „După vreun an, un an jumate, după ce te formezi, faci o comunitate puternică, oamenii începi să te placă, ai donatori, atunci poți să scoți bani de acolo”.

„TikTok mă ajută să mai fac bani, să mai construiesc pe aici pe la mănăstire. Dar trebuie să ai răbdare pe TikTok”, mai adaugă Petru. Asta își dorește, să-și facă propriul lăcaș de cult unde să poată să propovăduiască învățăturile pe care le consideră el corecte.

Planul B

Legat de excluderea din monahism, părintele Petru spune că a fost pedepsit pentru faptul că a încercat să deconspire „mafioțeala bisericii”.

„În toată istoria bisericii, de 2.000 de ani, încă suntem creștini ortodocși, nu s-a auzit niciodată să fie un călugăr exclus din monahism, deși au fost abateri mult mai grave”, susține el.

Pe TikTok și-a făcut deja un plan B: are un cont secundar, „în caz că cel principal e suspendat”.

TikTok poate închide conturi sau limita funcții, în cazul în care platforma se sesizează că ceva nu se aliniază cu politicile lor sau când este înregistrat un număr mare de raportări din partea altor utilizatori.

Discuția cu părintele Petru se încheie, în câteva minute trebuie să intre într-un meci pe platforma de socializare. Numai așa poți rămâne în top, iar fostul călugăr e constant în primii 20 de utilizatori după numărul de aprecieri și cadouri în România.

Cântece din strană

Eduard Stănescu e cântăreț bisericesc și în unele zile e în direct pe TikTok chiar din biserica unde cântă. Spune că o face „pentru familia plecată din România, sunt mai bine de jumătate plecați”.

Se filmează în contraplonjeu, de jos în sus, cu telefonul sprijinit de strană, pentru a da mai multă forță și măreție. În spatele său se văd picturile de pe pereții bisericii, dar nu vrea să menționăm numele lăcașului. După faptul că folosește un microfon ne putem da seama că este o biserică mare.

Pe TikTok are peste 2.000 de urmăritori, deși are postate doar 3 videoclipuri. Faima și-a găsit-o mai mult pe live, unde în fiecare duminică primește mii de aprecieri din partea celor care vizionează.

El se prezintă și ca un promotor al unor valori pe care le vede amenințate: „Mai ales într-o lume unde predomină cu totul alte valori, mai puțin normale, și în care se lovește din toate părțile în biserică”.

BOR nu crede în TikTok

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, arată că expunerea preoților pe rețelele de socializare implică riscuri.

„Problema expunerii oricui pe rețelele de socializare presupune nu doar beneficiul comunicării, ci și riscul compromiterii propriei persoane sau al instituției pe care o reprezintă”, explică el pentru Libertatea.