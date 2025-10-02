Cuprins:
Sute de blocuri și Spitalul Fundeni, fără apă caldă până sâmbătă
O avarie produsă joi pe Strada Ion Alexe, în Sectorul 2 al Capitalei, a lăsat fără apă caldă aproximativ 400 de blocuri și Spitalul Fundeni. Potrivit portalului de știri b365.ro, defecțiunea s-a produs la rețeaua primară DN 600, pe Magistrala II Sud, în urma avariei fiind afectate 29 de puncte termice.
CMTEB a anunțat că echipele de intervenție lucrează la remedierea defecțiunii, însă finalizarea lucrărilor este estimată abia pentru sâmbătă, 4 octombrie.
Termoenergetica precizează că manevrele tehnice de închidere, golire și aerisire au fost deja demarate, urmând să fie efectuate sudurile necesare reparației.
Conductele au peste jumătate de secol vechime
Conductele din zonă au fost puse în funcțiune în anul 1970 și au peste 55 de ani de exploatare.
Compania reamintește că termenele estimate pentru reluarea furnizării agentului termic pot fi modificate în funcție de complexitatea lucrărilor și de starea conductelor, care sunt puternic degradate.
Lista străzilor din București care rămân fără apă caldă
Bucureștenii afectați pot obține informații suplimentare la numărul de telefon 031.9442, la linia gratuită 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.
ciobanudorin_2006 02.10.2025, 17:22
Termoenergetica trebuie preluata de Elcen si restructurata din temelii sau cum s o mai numi firma care reprezinta termocentralele din București.E o capușă care mărește prețul la Gigacalorie ,bașca personalul e slab pregătit.Nu poți tu Termoenergetica sa scoți anumite ansambluri sau cartiere din \"funcție \"fiindcă periclitezi funcționarea unei turbine implicit a unei termocentrale .De aici și foarte multele avarii.Dar unei nu I cap vai de picioare.Cine plătește? Cetățeanul cinstit.Ne luați de fraieri pe toți.Termotehnica e grea pentru unii.(Delta P,Delta T,Vid,Condens de baza,Condens secundar,Apa de alimentare,Apa de rețea,Abur viu,Hidrogen ,ulei ungere,ulei etanșare,Apa de răcire,PTR,PTI,Electro pompe de alimentare ,Apa dedurizata ,Apa demineralizata samd...e doar o enumerare de termeni folosiți în sistemul energetic unde se folosesc temperaturi foarte mari și presiuni foarte mari).
