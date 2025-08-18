Cel mai devreme, marți, 19 august, de la ora 23.00 peste 4.265 vor primi apă caldă

Cel mai devreme, pe 19 august, de la ora 23.00 peste 4.265 de blocuri din Capitală, din totalul de 9212 care sunt conectate la rețeaua centralizată, vor primi apă caldă, conform estimărilor Termoenergetica.

În acest caz, excepție face un bloc de pe Strada Toporași, care va reprimi agent termic abia pe 30 august, la ora 23.00, conform Companiei Municipale Termoenergetica București.

„Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecţie cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lăţime de aproximativ cinci metri şi o înălţime de trei metri, galeria fiind complet inundată. Chiar şi la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi,” a declarat Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, conform News.

Sursa citată a menţionat că peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare, din sectoarele 2,3 şi 4 ale Capitalei, nu au apă caldă la ora actuală.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 şi 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcţionare a centralei şi, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă” a mai spus directorul Termoenergetica.

„Eu sper ca în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată o singură avarie, dar mai este una pe care încă nu au găsit-o întrucât galeria este încă inundată.

„Abia de la momentul depistării avariei putem da un termen estimativ, în funcţie de ce necesită remedierea,” a conchis Adela Ciudoescu.

Problemele au început de duminică

Duminică, la ora 23.00, alte 587 blocuri primeau „agent termic deficitar”, respectiv apă mai degrabă rece pe conducta de apă caldă.

„Astăzi, 17 august 2025, s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, ELCEN a decis oprirea forțată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalațiilor energetice.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București sunt mobilizate în teren încă de la apariția avariei. Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația”, a transmis Termoenergetica.

Compania a estimat faptul că remedierea avariei se va finaliza în cursul nopții de luni spre marți. De asemenea, imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță.

ELCEN a fost obligată să oprească CET Progresu, din cauza avariei majore din rețeaua centralizată de termoficare, pentru limitarea pierderilor de apă caldă.

„CET Progresu a fost oprită astăzi, 17 august, la ora 17, din cauza avariilor majore din rețeaua de termoficare ce alimentează clienții finali cu agent termic.

Echipele ELCEN și Termoenergetica au făcut toate eforturile pentru a menține echilibrul hidraulic, însă condițiile tehnice nu au permis funcționarea în condiții de siguranță .

Astfel, pentru prevenirea unor avarii grave la nivelul instalațiilor energetice din CET Progresu, centrala a fost oprită forțat”, se arată într-un comunicat al Electrocentrale București (ELCEN).

De asemenea, compania transmite că, din cauza avariilor și pierderilor uriașe de agent termic din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, CET Progresu a funcționat oricum în ultimele zile la limita de avarie.

„CET Progresu va fi repornită imediat ce Compania Municipală Termoenergetica va remedia avariile și va asigura parametrii minimi de funcționare a centralei”, transmite ELCEN.

Amintim că sute de blocuri din București, în care locuiesc peste 20.000 de oameni, dar și spitalele Colentina și Fundeni, au rămas recent fără apă caldă.



