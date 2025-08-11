868 de blocuri din București rămân fără apă caldă

Intervenţiile vor afecta furnizarea apei calde în sute de blocuri, majoritatea situate în Sectorul 2. Lucrările sunt programate să înceapă pe 11 august 2025 şi vor dura până pe 14 august în majoritatea zonelor afectate. Termoenergetica a precizat că „intervenţiile echipelor au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări”.

În total, 868 de blocuri, dar și spitalele Colentina și Fundeni, vor fi afectate de lucrările Termoenergetica.

Zone afectate şi durata lucrărilor din București

În Sectorul 1, lucrările vor avea loc pe Splaiul Independenţei, Calea Plevnei, Bulevardul Dinicu Golescu, Strada Buzeşti şi Bulevardul Iancu de Hunedoara. Vor fi afectate 56 de blocuri şi imobile, precum şi mai multe puncte termice industriale şi dotări.

Sectorul 2 este cel mai afectat, cu lucrări planificate în zone precum Şoseaua Pantelimon, Strada Cristescu Dima, Calea Moşilor, Şoseaua Fundeni, Şoseaua Colentina, Strada Maior Vasile Băcilă, Străzile Maşina de Pâine şi Ion Berindei, precum şi Şoseaua Ştefan cel Mare. În total, peste 600 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în acest sector.

În Sectorul 3, lucrările vor afecta zonele Calea Călăraşilor, Strada Delea Nouă, Strada Alexandru Moruzzi, Bulevardul Mircea Vodă şi Bulevardul Corneliu Coposu. Aproximativ 50 de blocuri şi câteva obiective industriale vor fi afectate.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Sectorul 4 va avea lucrări pe strada Sg. Niţu Vasile, afectând 95 de blocuri, în timp ce în Sectorul 5, lucrările vor avea loc pe strada Dunăvaţ şi Şoseaua Sălaj, lăsând fără apă caldă 20 de blocuri.

Vechimea reţelei termice din București

Termoenergetica a subliniat că multe dintre conductele care vor fi reparate sunt foarte vechi. De exemplu, conducta din zona Splaiul Independenţei – Calea Plevnei are aproape 50 de ani de funcţionare, fiind pusă în funcţiune în 1976. Cea mai veche conductă care va fi reparată se află în zona Străzilor Maşina de Pâine şi Ion Berindei din Sectorul 2, având 56 de ani de funcţionare.

Impactul asupra spitalelor Colentina și Fundeni

Lucrările vor afecta şi două spitale importante din Bucureşti. Spitalul Fundeni şi Spitalul Colentina vor rămâne fără apă caldă în perioada 11-14 august 2025.

Cele două spitale au o capacitate combinată de peste 2.000 de locuri.

Spitalul Clinic Colentina are o capacitate de aproximativ 933 de paturi pentru internare, distribuite în 28 de secții medicale diverse, acoperind un spectru larg de specialități.

Institutul Clinic Fundeni dispune de aproximativ 1.158 de paturi pentru spitalizare continuă și de zi, fiind un important centru medical cu 27 de secții și specializat în transplanturi complexe.

Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat
Recomandări
Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Alimentarea alternativă cu agent termic

În perioada 11-31 august 2025, când ELCEN va efectua revizia anuală la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, clienţii vor fi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de la CTE Progresul. CMTEB a menţionat că „maneverele sunt coordonate operativ de dispeceratele celor două instituţii (ELCEN şi CMTEB)”.

Compania a avertizat că „deşi scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanţa considerabilă dintre sursă şi punctele de consum poate determina apariţia unor întârzieri în livrarea apei”.

Informaţii pentru clienţii din București

CMTEB a pus la dispoziţia clienţilor mai multe canale de informare. Aceştia pot obţine detalii prin mesaje preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul gratuit 0800.820.002.

De asemenea, pot folosi aplicaţia Termoalert pentru actualizări în timp real.

Termene estimative

Compania a subliniat că „termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor”.

Finalizarea lucrărilor poate varia în funcţie de starea de degradare a conductelor descoperită după începerea intervenţiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce-a spus Ilie Bolojan, clar și răspicat, după ce Traian Băsescu a cerut din nou o vilă de protocol...Val de reacții după declarația fermă a premierului
Viva.ro
Ce-a spus Ilie Bolojan, clar și răspicat, după ce Traian Băsescu a cerut din nou o vilă de protocol...Val de reacții după declarația fermă a premierului
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
GSP.RO
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
Parteneri
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
Știri România 14:23
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, spre București, din cauza unui incendiu de vegetație
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Știri România 14:11
România, între caniculă și scăderi bruște de temperatură. Care sunt zonele în care vremea se răcește până la finalul lunii august
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude
Stiri Mondene 14:54
Sebastian Stan, rol principal în filmul „Frankenstein in Romania” al regizorului Radu Jude
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Stiri Mondene 14:50
Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
TVMania.ro
Corina Dănilă, schimbare surprinzătoare: „Nu sunt deloc împotrivă” – Actrița a vorbit deschis despre prima ei intervenție estetică
Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
ObservatorNews.ro
Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Se oprește curentul într-un mare oraș din România, timp de 5 zile! Lista cu zonele afectate
KanalD.ro
Se oprește curentul într-un mare oraș din România, timp de 5 zile! Lista cu zonele afectate

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?