868 de blocuri din București rămân fără apă caldă

Intervenţiile vor afecta furnizarea apei calde în sute de blocuri, majoritatea situate în Sectorul 2. Lucrările sunt programate să înceapă pe 11 august 2025 şi vor dura până pe 14 august în majoritatea zonelor afectate. Termoenergetica a precizat că „intervenţiile echipelor au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări”.

În total, 868 de blocuri, dar și spitalele Colentina și Fundeni, vor fi afectate de lucrările Termoenergetica.

Zone afectate şi durata lucrărilor din București

În Sectorul 1, lucrările vor avea loc pe Splaiul Independenţei, Calea Plevnei, Bulevardul Dinicu Golescu, Strada Buzeşti şi Bulevardul Iancu de Hunedoara. Vor fi afectate 56 de blocuri şi imobile, precum şi mai multe puncte termice industriale şi dotări.

Sectorul 2 este cel mai afectat, cu lucrări planificate în zone precum Şoseaua Pantelimon, Strada Cristescu Dima, Calea Moşilor, Şoseaua Fundeni, Şoseaua Colentina, Strada Maior Vasile Băcilă, Străzile Maşina de Pâine şi Ion Berindei, precum şi Şoseaua Ştefan cel Mare. În total, peste 600 de blocuri vor rămâne fără apă caldă în acest sector.

În Sectorul 3, lucrările vor afecta zonele Calea Călăraşilor, Strada Delea Nouă, Strada Alexandru Moruzzi, Bulevardul Mircea Vodă şi Bulevardul Corneliu Coposu. Aproximativ 50 de blocuri şi câteva obiective industriale vor fi afectate.

Sectorul 4 va avea lucrări pe strada Sg. Niţu Vasile, afectând 95 de blocuri, în timp ce în Sectorul 5, lucrările vor avea loc pe strada Dunăvaţ şi Şoseaua Sălaj, lăsând fără apă caldă 20 de blocuri.

Vechimea reţelei termice din București

Termoenergetica a subliniat că multe dintre conductele care vor fi reparate sunt foarte vechi. De exemplu, conducta din zona Splaiul Independenţei – Calea Plevnei are aproape 50 de ani de funcţionare, fiind pusă în funcţiune în 1976. Cea mai veche conductă care va fi reparată se află în zona Străzilor Maşina de Pâine şi Ion Berindei din Sectorul 2, având 56 de ani de funcţionare.

Impactul asupra spitalelor Colentina și Fundeni

Lucrările vor afecta şi două spitale importante din Bucureşti. Spitalul Fundeni şi Spitalul Colentina vor rămâne fără apă caldă în perioada 11-14 august 2025.

Cele două spitale au o capacitate combinată de peste 2.000 de locuri.

Spitalul Clinic Colentina are o capacitate de aproximativ 933 de paturi pentru internare, distribuite în 28 de secții medicale diverse, acoperind un spectru larg de specialități.

Institutul Clinic Fundeni dispune de aproximativ 1.158 de paturi pentru spitalizare continuă și de zi, fiind un important centru medical cu 27 de secții și specializat în transplanturi complexe.

Alimentarea alternativă cu agent termic

În perioada 11-31 august 2025, când ELCEN va efectua revizia anuală la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, clienţii vor fi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de la CTE Progresul. CMTEB a menţionat că „maneverele sunt coordonate operativ de dispeceratele celor două instituţii (ELCEN şi CMTEB)”.

Compania a avertizat că „deşi scopul nostru este de a minimiza disconfortul consumatorilor, distanţa considerabilă dintre sursă şi punctele de consum poate determina apariţia unor întârzieri în livrarea apei”.

Informaţii pentru clienţii din București

CMTEB a pus la dispoziţia clienţilor mai multe canale de informare. Aceştia pot obţine detalii prin mesaje preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau la numărul gratuit 0800.820.002.

De asemenea, pot folosi aplicaţia Termoalert pentru actualizări în timp real.

Termene estimative

Compania a subliniat că „termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor”.

Finalizarea lucrărilor poate varia în funcţie de starea de degradare a conductelor descoperită după începerea intervenţiilor.

