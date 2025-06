Bogdan Vlădău, care a fost căsătorit cu fotomodelul Gina Chirilă, se confruntă cu acuzații grave. O persoană care a participat la unul dintre retreat-urile sale a decis să rupă tăcerea, acesta susține că a aflat despre relațiile sexuale pe care Vlădău le-ar fi avut cu participantele. Bărbatul a declarat că a ignorat inițial zvonurile, dar ulterior a fost confruntat cu realitatea situației.

Acuzații la adresa lui Bogdan Vlădău

Pentru Spynews, bărbatul a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Bogdan Vlădău. „O persoană comună mi-a făcut cunoștință cu Bogdan Vlădău. Am acceptat o invitație la una dintre retreaturile sale în calitate de facilitator. Era în august 2023. Am cunoscut membri ai comunității – oameni amabili, fețe primitoare.

La acea vreme, cercul meu social era restrâns, iar pentru mine totul părea un pas promițător: să fac ceea ce îmi place, în compania altora care împărtășeau aceleași valori. Am crezut în bunătatea acestui om. Am vrut să îl susțin. Apoi au început zvonurile. La început, le-am respins ca fiind bârfe. Dar sursele erau oameni în care aveam încredere – cu picioarele pe pământ, observatori credibili.

Am început să simt că ceva nu era în regulă. Totuși, i-am luat apărarea. Asta fac prietenii. Am vorbit despre asta în particular. Am crezut că îl pot ajuta – această credință este unul dintre motivele pentru care am rămas. Un alt motiv pentru care am rămas: oamenii.

Am fost în poziția de a sprijini participanții în ceea ce pot fi retreaturi intense și destabilizatoare. Am avut rezultate puternice. Am ajutat la structurarea unui container de integrare, care era extrem de necesar. Asistența ulterioară nu este opțională – este esențială. În Peru, în aprilie 2024, situația a escaladat.

Prima noapte de ceremonie a fost haotică. Oamenii plecau să fumeze la fiecare 20 de minute, discutau în timpul sesiunilor. Nicio structură. Fără disciplină. Fără maturitate. Fără leadership. I-am adus la cunoștință lui Bogdan și m-am oferit să intervin. El a fost de acord. Eu l-am condus de atunci încolo – și am învățat multe”, a declarat bărbatul.

Bărbatul l-a confruntat pe Bogdan Vlădău

Același bărbat a susținut că l-a auzit pe Bogdan Vlădău întreținând relații intime cu o fată în camera de lângă cea în care stătea el. A ignorat acest lucru, pentru moment, dar ulterior i-ar fi cerut explicații. „Dar am mai observat ceva: în ultima noapte, Bogdan nu a dormit în patul lui. Asta a mi-a stârnit o întrebare. Nu m-am concentrat asupra ei. M-am concentrat pe grup.

Am prioritizat integrarea. Am împins până la capăt, chiar și cu prețul propriei mele sănătăți – o greșeală pe care aveam să o recunosc mai târziu drept dăruire excesivă. Octombrie 2024, un alt retreat. Din nou, am asistat ca facilitator. În ultima noapte, l-am auzit făcând sex cu o participantă în camera de lângă a mea.

M-am întins în pat, incapabil să dorm. Furioas. Epuizat. Dar am ținut-o tot așa – pentru grup. Două zile mai târziu, singur în mașină, l-am confruntat. Nu a negat. Recunoașterea sa calmă mi-a dat speranța că am ajuns la o înțelegere – că această dinamică trebuia să se încheie. Nu a fost așa și, de la distanță, am simțit că lucrurile se înrăutățeau.

În aprilie 2025, am vizitat din nou Bucureștiul – dornic să împărtășesc câteva tehnici de acupunctură pe care le învățasem. Credeam cu adevărat că l-ar putea ajuta. Dar s-a simțit ofensat când am postat public despre pericolele retreaturilor moderne cu Ayahuasca. Acea postare a marcat limita. A încetat să mai vorbească cu mine. Trebuia să ne întâlnim, dar a dispărut. Apoi, în ultima mea noapte în România, a mințit public despre mine într-un grup comunitar pe care îl părăsisem deja în octombrie.

A susținut că urmăresc banii și că exploatez femeile. Asta nu m-a durut – pentru că era clar că nu mai era el însuși. Ceea ce m-a frapat a fost tăcerea. Oamenii știau. Știau dinainte să ajung eu. Nu au spus nimic. Nu au făcut nimic.

Mai ales femeile care îl asistau în retreaturile sale, acele „zeițe” – dintre care una a fost prima care mi-a spus despre această obișnuință. Ele vorbesc de vindecare, de integritate, de serviciu divin – și totuși au protejat acest comportament, l-au permis și au stat deoparte în timp ce se spuneau minciuni. Ipocrizia este intolerabilă. Tăcerea lor nu este neutralitate. Este complicitate. Iar adevărul iese întotdeauna la lumină”, a mai declarat bărbatul.

Reacția lui Bogdan Vlădău la aceste acuzații

Bogdan Vlădău păstrează discreția în ciuda acestui scandal uriaș. Contactat de reporterii Spynews.ro, Bogdan Vlădău a spus: „Nu comentez nimic. Mulțumesc frumos🙏”.