Călin Georgescu a fost adus, din nou, la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. Cristela Georgescu a fost chemată și ea

Călin Georgescu a fost adus, din nou, la sediul DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice, în dosarul de înșelăciune în care se află în arest preventiv. Cristela Georgescu a fost chemată și ea, aceasta fiind citată ca martor, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Călin Georgescu a fost adus și miercuri la DIICOT

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost adus, din nou, la sediul DIICOT, miercuri dimineața pentru a doua zi de percheziții informatice. Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind vizat într-un dosar de înșelăciune, în urma deciziei definitive luate de Curtea de Apel București pe 29 septembrie.

Procurorii DIICOT au chemat-o și pe Cristela Georgescu, aceasta fiind citată ca martor. Cristela Georgescu s-a prezentat și marți la sediul DIICOT, unde a fost întâmpinată de un grup de susținători. Ea a salutat mulțimea înainte de a intra la audieri. Anchetatorii ar fi dorit să afle detalii despre presupusul mecanism financiar prin care gruparea ar fi înșelat mai mulți oameni de afaceri români.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, măsura fiind dispusă de Curtea de Apel București pentru o perioadă de 30 de zile. În același dosar, în care este anchetată constituirea unui grup infracțional și comiterea unor înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

Inițial, Tribunalul București a dispus măsura controlului judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Ulterior, procurorii DIICOT au contestat decizia magistraților de la Tribunalul București la Curtea de Apel.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic la data de 21 septembrie 2026

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic la data de 21 septembrie 2026. Călin Georgescu a fost oprit de polițiști dimineața, când mergea spre o piscină privată din zona Otopeni și ar fi fost condus la vila din Mogoșoaia, pentru percheziții.

Ulterior, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, iar seara a fost reținut. La data de 22 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezentat în fața magistraților de la Tribunalul București care l-au plasat sub control judiciar.

Cum ar fi funcționat schema din dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu

Conform documentelor anchetatorilor, în septembrie 2021, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi pus bazele unei rețele infracționale care a acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii DIICOT susțin că cei trei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri de succes, capabili să ofere credite substanțiale companiilor românești, cerând în schimb garanții financiare considerabile.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului ar fi organizat întâlniri în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, unde ar fi convins o persoană să depună un milion de euro drept garanție pentru obținerea unui credit fictiv de 6 milioane de euro. Mai mult, sub pretextul că suma creditată ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, suspecții ar fi determinat victima să transfere încă 100.000 de euro. În total, prejudiciul cauzat depășește 1,1 milioane de euro.

Cazul ar fi pornit de la plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu

Dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu ar fi pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu. Acesta ar fi depus o plângere penală la DIICOT, în ianuarie 2024. Bărbatul susține că a încercat mai mult timp să recupereze suma pe cale amiabilă.

Afaceristul din Buzău a declarat că suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost plătită ca garanție pentru obținerea unei linii de credit externe de 6 milioane de euro. În total, trei oameni de afaceri ar fi depus plângeri în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu.

„Am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat”, a spus Leu, citat de Antena 3 CNN.