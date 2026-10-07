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Procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
Eli Driu (foto)
Eli Driu (foto)
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Călin Georgescu la Curtea de Apel București
Călin Georgescu la Curtea de Apel București. Sursa foto: Eli Driu/Libertatea
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Procurorii DIICOT au dispus miercuri, 7 octombrie 2026, instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, conform unui comunicat oficial al DIICOT.

Cuprins:

Ce a transmis DIICOT

„Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 din 21.09.2026, nr. 3 din 21.09.2026 și nr. 6 din 24.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, se arată în comunicatul DIICOT.

Sechestrul reprezintă o măsură asigurătorie dispusă de procurori

Sechestrul este o măsură asigurătorie pe care procurorii o dispun în cursul anchetei. În acest fel, sunt indisponibilizate fondurile din conturile vizate, astfel încât să nu poată fi retrase sau transferate până la clarificarea situației juridice și la luarea unor eventuale măsuri dispuse de instanță.

Totodată, instituirea sechestrului nu reprezintă o condamnare și nici nu stabilește vinovăția persoanei cercetate. Nu au fost comunicate detalii cu privire la valoarea sumelor indisponibilizate și numărul conturilor vizate.

În acest context, dosarul este instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Călin Georgescu a fost adus, din nou, la DIICOT

Călin Georgescu a fost adus, din nou, la sediul DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice, în dosarul de înșelăciune în care se află în arest preventiv. Cristela Georgescu a fost chemată și ea, aceasta fiind citată ca martor.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind vizat într-un dosar de înșelăciune, în urma deciziei definitive luate de Curtea de Apel București pe 29 septembrie.

Procurorii DIICOT au chemat-o și pe Cristela Georgescu, aceasta fiind citată ca martor. Cristela Georgescu s-a prezentat și marți la sediul DIICOT, unde a fost întâmpinată de un grup de susținători. Ea a salutat mulțimea înainte de a intra la audieri. Anchetatorii ar fi dorit să afle detalii despre presupusul mecanism financiar prin care gruparea ar fi înșelat mai mulți oameni de afaceri români.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, măsura fiind dispusă de Curtea de Apel București pentru o perioadă de 30 de zile. În același dosar, în care este anchetată constituirea unui grup infracțional și comiterea unor înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave, a fost arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

Inițial, Tribunalul București a dispus măsura controlului judiciar în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Ulterior, procurorii DIICOT au contestat decizia magistraților de la Tribunalul București la Curtea de Apel.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, ridicat din trafic pe 21 septembrie 2026

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic la data de 21 septembrie 2026. Călin Georgescu a fost oprit de polițiști dimineața, când mergea spre o piscină privată din zona Otopeni și ar fi fost condus la vila din Mogoșoaia, pentru percheziții.

Ulterior, Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, iar seara a fost reținut. La data de 22 septembrie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezentat în fața magistraților de la Tribunalul București care l-au plasat sub control judiciar.

Amintim că procurorii DIICOT au instituit sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

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Tags: DIICOT Călin Georgescu
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