Cristela Georgescu a făcut declarații, marți, după ce a fost audiată la DIICOT. Ea a vorbit despre momentele din timpul descinderilor și susține că soțul ei, Călin Georgescu, a fost încătușat de mascați în fața copiilor.

O „persecuție politică”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a lansat acuzații dure marți, la ieșirea din sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Aceasta a precizat în fața jurnaliștilor că s-a prezentat la audieri în calitate de martor.

În declarațiile date la finalul audierilor, Cristela Georgescu a susținut că familia sa este ținta unor acțiuni nejustificate, descriind situația drept o „persecuție politică” derulată prin intermediul unui dosar fabricat, potrivit Știri pe Surse. Ea a afirmat că membrii familiei au fost supuși unor „intervenții brutale, inacceptabile” din partea autorităților.

Prezența acesteia la DIICOT a atras și mobilizarea mai multor susținători ai lui Călin Georgescu. Oamenii adunați în fața sediului DIICOT au scandat numele fostului candidat și au strigat mesaje de susținere pentru partenera acestuia, printre care și „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”.

În declarațiile acordate presei, Cristela Georgescu le-a mulțumit celor care au transmis mesaje de încurajare în tot acest timp, subliniind importanța sprijinului primit atât din țară, cât și din străinătate.

„În primul rând, s-a desfășurat o procedură normală de percheziție electronică. Vreau să-mi dați voie să mulțumesc tuturor celor din România și de peste tot din lume care luptă pentru dreptul la o judecată corectă. Le mulțumesc celor care sunt în stradă, care se roagă, care ne-au trimis mesaje de încurajare și de susținere”, a declarat Cristela Georgescu la ieșirea de la DIICOT.

„A fost păzit la pat de un om înarmat”

Percheziția electronică este o etapă procedurală standard în cadrul investigațiilor penale, ce presupune analiza datelor informatice și a dispozitivelor ridicate de anchetatori. Procurorii continuă verificările în acest caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt.

În fața presei, Cristela Georgescu a vorbit despre intervențiile anchetatorilor și modul în care a fost tratată familia sa. Soția lui Călin Georgescu susține că o astfel de situație se poate repeta în cazul oricărui cetățean:

„Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Și oricare dintre dumneavoastră, oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație: să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați. Vreau să știți că a fost un mod brutal în care s-a intrat în casă peste mine, copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Apoi, modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la fel, la pat, de un tânăr înarmat care putea să-i fie nepot. Apoi, modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să prezinte un pericol grav, iminent”.

Ea a subliniat că experiența prin care a trecut alături de cei dragi reprezintă un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Potrivit acesteia, modul în care autoritățile au gestionat situația creează un precedent periculos, susținând că orice cetățean s-ar putea trezi într-o ipostază similară, indiferent de context.

Declarațiile sale vin în cadrul investigațiilor desfășurate de organele de urmărire penală, timp în care anchetatorii continuă procedurile legale pentru clarificarea tuturor aspectelor din dosar.

Acuză un dosar politic

Mai mult, Cristela Georgescu susține că ancheta în care este implicat soțul său reprezintă o persecuție politică. Ea afirmă că acuzațiile din dosar sunt nefondate și că nu a primit acces integral la documente.

Ea a pus sub semnul întrebării principiile statului de drept din România, arătând că drepturile fundamentale ale cetățenilor și garanțiile unui proces echitabil sunt încălcate în acest caz.

„Acum, ce vreau să spun încă o dată, pentru că e important ca toată lumea să conștientizeze: noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Argumentele mele sunt următoarele. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate. Al doilea lucru: până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral”, a afirmat Cristela Georgescu.

Declarațiile vin în contextul în care apărarea susține că nu a avut acces complet la toate probele și actele din dosarul de urmărire penală, aspect care, în opinia acesteia, limitează dreptul la o apărare eficientă.

L-a invocat și pe Nicușor Dan

Totodată, soția lui Călin Georgescu susține că informații confidențiale din dosar au apărut în presă înainte de a ajunge la judecător, reclamând încălcarea dreptului la viață privată și a prezumției de nevinovăție.

Potrivit acesteia, scurgerea de informații din dosar înainte ca actele să ajungă oficial pe masa judecătorului a generat un val de speculații și interpretări eronate în spațiul public, afectând desfășurarea firească a procedurilor legale.

„Dincolo de faptul că nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost pe toate sursele, ultimul lucru: prezumția de nevinovăție, vreau să știți că este, de asemenea, nerespectată”, a adăugat ea.

De asemenea, partenera lui Călin Georgescu a susținut că declarațiile politice ar pune presiune inclusiv asupra judecătorilor.

„Pentru că presiunea politică făcută, inclusiv de președintele României și de așa-zisa opoziție, inclusiv asupra judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat, înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă. Și, indirect, pune presiune pe judecător”, a precizat Cristela Georgescu.