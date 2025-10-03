Video: Tiktok

Infiltrațiile au apărut vineri, când Timișoara a fost afectată de ploi. Situația a fost agravată de faptul că o parte din acoperișul căminului lipsește din cauza lucrărilor de renovare în curs.

Pentru a asigura siguranța studenților, administrația a luat măsuri imediate de relocare. Aceștia vor rămâne în noile spații până la remedierea problemei.

„În momentul de faţă UVT are în derulare lucrări de reabilitare în 3 cămine: C3, C15 şi C17, urmând ca lucrările să demareze şi în alte 3 cămine: Renaşterii, Drept şi G4”, au transmis reprezentanții UVT.

„Conform proiectului tehnic, acoperişurile tip şarpantă de la C3, C15 şi C17 urmează a fi înlocuite cu acoperiş de tip terasă, hidroizolat”, a mai transmis UVT.

Lucrările fac parte dintr-un proiect PNRR cu termen strâns de finalizare. News.ro menționează că toate contractele PNRR au fost temporar suspendate până la aprobarea unui memorandum în septembrie.

UVT a confirmat relocarea studenților afectați. „Sigur că au fost avarii, toţi studenţii care au avut camere avariate au fost mutaţi în alte spaţii ale Universităţii”, au transmis reprezentanții.

