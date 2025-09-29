Termene importante pentru fermieri

Începând cu 1 octombrie, fermierii vor afla cursul de schimb la care își vor calcula subvențiile pentru campania 2025. Acesta va fi stabilit de Banca Centrală Europeană pe 30 septembrie și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru plățile compensatorii din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cursul este deja cunoscut: 4,9769 lei/euro.

10 octombrie este data limită pentru fermierii care beneficiază de măsuri compensatorii să prezinte la APIA documentele justificative privind competențele necesare implementării angajamentelor.

13 octombrie marchează sfârșitul perioadei de retenție pentru crescătorii de bovine care au solicitat sprijin cuplat zootehnic.

15 octombrie este o dată limită din mai multe privințe:

Termen pentru fermierii care au cerut subvenții pentru pășuni să prezinte diverse documente, în funcție de situația lor specifică.

Ultima zi pentru solicitarea adeverințelor-punte pentru plățile în avans.

Termen limită pentru depunerea înștiințărilor la primării privind culturile de primăvară afectate de secetă.

Data de 30 octombrie reprezintă termenul limită până la care fermierii pot depune la APIA cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat la motorina utilizată în trimestrul III al anului 2025.

Plățile în avans

APIA a anunțat că plățile în avans vor începe pe 16 octombrie. Aceste plăți sunt extrem de așteptate de beneficiarii de subvenții și reprezintă un moment crucial pentru sectorul agricol românesc.

Proceduri pentru fermierii afectați de secetă

Pentru culturile de primăvară afectate de secetă, fermierii au la dispoziție următorul calendar:

15 octombrie: termen limită pentru depunerea înștiințărilor

30 noiembrie: termen pentru întocmirea proceselor-verbale

15 decembrie: termen pentru întocmirea rapoartelor de sinteză

Respectarea acestor termene este crucială pentru fermieri. Neîndeplinirea obligațiilor la timp poate duce la pierderea eligibilității pentru subvenții sau la aplicarea de sancțiuni. APIA îndeamnă toți beneficiarii să fie vigilenți și să se conformeze calendarului stabilit.

