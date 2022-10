Cât plăteşte Cotroceniul la curent şi la gaze? La fel consumă „un sat cu 350 de case”

Factura la curentul electric, calculată pentru un consum mediu de 131,02 MWh, în perioada aprilie-iunie 2022, a avut valoarea de 98.286,20 de lei, în timp ce factura pentru gazele naturale, calculată pentru un consum mediu de 63,37 MWh, în perioada iunie-august 2022, a avut valoarea de 11.403,64 de lei, arată Administraţia Prezidenţială într-un răspuns pentru Libertatea.

Adică în total au fost cheltuieli cu utilitățile de aproape 110.000 de lei. „Cât o mică fabrică de mezeluri sau cât un sat de 350 de locuințe”, a făcut un calcul, pe baza consumului mediu, expertul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligent.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligent

Cum economiseşte energie Palatul Cotroceni?

Administraţia Prezidenţială a detaliat, în răspunsul trimis ziarului, şi care sunt măsurile luate, la nivelul Palatului Cotroceni, pentru a eficientiza consumul de energie. Reprezentanţii instituţiei au arătat că unele dintre măsuri sunt implementate încă de la intrarea în vigoare a Legii 121/2014 privind eficienţa energetică. Legea a intrat în vigoare la 1 august 2014, cu aproape cinci luni înainte de ceremonia de învestitură al preşedintelui Klaus Iohannis, desfăşurată la 21 decembrie 2014.

Astfel, Administraţia Prezidenţială transmite că, pentru sezonul rece 2022/2023 temperatura ambientală va fi redusă în tot Palatul Cotroceni.

În această iarnă, temperatura apei calde menajere va fi setată la 45°C. Scăderea sub această valoare nu este oportună, deoarece apar condiţii pentru dezvoltarea bacteriei legionella. Administraţia Prezidenţială:

Apa caldă cu care se spală pe mâini angajații de la Cotroceni este obţinută cu ajutorul panourilor solare. „În urma unei investiţii de reabilitare şi modernizare, unul dintre corpurile de clădire ale Palatului Cotroceni a fost dotat cu panouri solare destinate preparării apei calde menajere, cu capacitate între 120 kW/zi şi 360 kW/zi, în funcție de intensitatea radiației solare captate”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Aparatele de aer condiţionat, restricţionate

În Palatul Cotroceni, centralele termice funcţionează în regim automat, după programe stabilite pentru intervale orare diferite (program de lucru, noapte, zi nelucrătoare), iar temperatura ambientală este reglată în funcţie de destinaţia camerei – depozit, birou, salon etc. În spaţiile mici, cu încălzire electrică, radiatoarele electrice au fost înlocuite cu centrală termică electrică sau cu panouri radiante electrice. Toate radiatoarele instalațiilor de căldură sunt dotate cu robineți termostatați, care pot regla temperatura, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Iluminatul exterior din Complexul „Palat Cotroceni” este asigurat cu becuri LED, iar intervalul zilnic de funcționare este adaptat astfel încât să se realizeze o reducere a consumului de minimum 20%. Iluminatul interior pe timpul nopţii este la nivel de „veghe”, iar zonele comune din unele spaţii administrative au fost dotate cu senzori de mişcare, detaliază Administraţia Prezidenţială.

Palatul Cotroceni

Ziarul a întrebat care sunt cheltuielile cu utilitățile și planul de economisire și la Palatul Victoria, sediul Guvernului României, la Palatul Parlamentului, la Primăria Municipiului Bucureşti și la Ministerul Energiei.

Guvernul a făcut cerere ca să fie reabilitat termic

Parlamentul ne-a transmis că mai are nevoie de timp pentru a formula un răspuns, iar Guvernul – că Palatul Victoria a schimbat furnizorul de energie şi că nu a primit încă facturile aferente lunilor iunie, iulie şi august.

Totuşi, pentru a reduce consumul de energie, Executivul spune că a redus programul de iluminat arhitectural al Palatului Victoria şi programul de iluminat ambiental al sălilor de şedinţă.

Secretariatului General al Guvernului plănuieşte să reabiliteze termic şi energetic clădirea în care funcţionează guvernul şi a depus şi o solicitare de finanţare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în acest sens.

Guvernul României

La primărie se opreşte climatizarea

Primăria Capitalei spune că „a hotărât întreruperea chilerelor (instalaţii de climatizare, n.r.) în intervalul orar 17.00-7.00, precum şi oprirea iluminatului ornamental din interiorul clădirii”. Angajaţii PMB nu au decis încă dacă vor întrerupe şi iluminatul ornamental de pe faţada clădirii primăriei, arată reprezentanţii instituției într-un răspuns trimis ziarului pe 16 septembrie. Aceştia au transmis că facturile din mai şi iunie arată un consum mediu la curent de 138 Kwh, însă nu au specificat şi care este valoarea facturilor.

Primăria Capitalei

Ministerul Energiei consumă curent electric cât 80 de locuințe

În jur de 54.000 de lei a plătit Ministerul Energiei la curent electric pe lunile de vară. Mai exact, în luna iunie, factura a fost de 54.157 de lei, pentru un consum de 23,598 MWh, potrivit datelor transmise de minister la solicitarea Libertatea. Pentru luna iulie factura s-a micşorat nesemnificativ, ajungând la 53.679 de lei pentru un consum de 23,390 MWh, iar factura pentru luna august n-a ajuns încă pe strada Academiei, nr. 39, spun reprezentanţii Ministerului Energiei. Adică, în medie, Ministerul Energiei consumă cât peste 80 de locuințe obișnuite.

„În ceea ce privește consumul de energie electrică, raportat per angajat care lucrează în sediul Ministerului Energiei, rezultă un consum mediu lunar de 0,0741 MWh per angajat, adică 74,1 kwh per angajat pe lună, ceea ce înseamnă un consum mediu zilnic de 3,53 kwh per angajat, sub media consumului național”, a mai transmis Ministerul Energiei.

Planul instituţiei pentru economisirea energiei presupune reducerea consumului sistemelor de încălzire și climatizare cu 35% pe lună pe timpul sezonului rece și reducerea consumului sistemelor de ventilație, de ascensoare și de iluminat cu 70% pe lună, pe timpul sezonului rece, au explicat reprezentanţii instituţiei în răspunsul pentru Libertatea. La nivelul Ministerului Energiei, este în desfăşurare un audit energetic, au mai transmis aceştia.

Comisia Europeană a propus luna aceasta obligația de a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 5% în timpul orelor de vârf. În plus, statele membre ar trebui să micșoreze cererea globală de energie electrică cel puţin cu 10% până la 31 martie 2023.

