Cătălin Botezatu a fost operat miercuri, 12 iulie, într-un spital din Turcia. În urma unor investigații complexe, medicii au decis să îi monteze un nou stent la inimă celebrului designer. Din fericire, nu au apărut complicații în timpul intervenției, iar vedeta se simte bine și așteaptă cu mare nerăbdare să se întoarcă acasă.

„Starea mea de sănătate este una bună. Mă simt foarte bine după această intervenție și mă bucur că am avut șansa să nu ajung la complicații. Mă voi întoarce acasă cu forțe proaspete și pregătit să-mi continui proiectele la nivel național și internațional. Sunt la spital alături de îngerul meu, Eva Pavel, și mă simt liniștit și ocrotit”, spune Cătălin Botezatu, pentru Playtech Ştiri.

Designerul a ales să meargă la un control de rutină, astfel că medicii au descoperit că acesta are nevoie de un nou stent la inimă. Cătălin Botezatu s-a lăsat pe mâinile specialiștilor și este monitorizat de 20 de medici. El are și o persoană de încredere, care îl însoțește la toate investigațiile medicale pe care și le face.

„Am ajuns din nou la spitalul unde m-am tratat de toate problemele mele medicale. Sunt aici alături de Eva Pavel, consilierul meu medical internațional și așa cum îmi place să îi spun, îngerul meu păzitor. Sunt monitorizat de 14-20 de medici specialiști.

Cu Eva Pavel am fost la toate vizitele medicale, analize și operații. Cu Eva am adus din România în Turcia nu zeci, ci sute de pacienți români care, din păcate, au fost diagnosticați cu tot felul de boli, fără șanse, iar aici au avut șanse”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit click.ro.

Cătălin Botezatu a fost diagnosticat cu cancer de colon în urmă cu mai mulți ani

Creatorul de modă Cătălin Botezatu a trecut prin momente dificile, după ce medicii i-au depistat o tumoră. A fost operat în Turcia după ce medicii i-au depistat o tumoră la colon, extinsă de la apendice. La vremea respectivă el a vorbit la TV despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o.

„Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul. Nu credeam că pot avea niște dureri atât de mari. Nu știu cum sunt alte operații, dar eu n-am avut niciodată așa dureri, medicii mi-au spus că trebuie să stau cuminte. După ce m-am trezit a fost o durere groaznică pentru că s-a dus anestezia.

Am ajuns pe masa de operație a unui spital din Turcia. În primăvară au fost primele semne, aveam o durere care se mișca de colo-colo. Nu i-am dat prea mare importanță, dar am făcut mai multe analize și am aflat că am nevoie de operație la apendic. De aici mi-au zis că mai am nevoie de o operație, nu mi-am închipuit că voi trece pe lângă moarte”.

