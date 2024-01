Ieri, Cătălin Crișan a distribuit pe pagina sa oficială de Facebook, unde are peste 77.000 de urmăritori, trei fotografii cu el, din spital. Apare în salon, cu perfuzia în mână, apoi într-un cărucior cu rotile, dar și alături de medicul său.

Artistul în vârstă de 55 de ani a fost operat, spune că avea unele dureri insuportabile. „Bună seara! Vreau să-i mulțumesc domnului doctor Cristescu Mihai Adrian pentru că m-a operat și că acum mi-e bine.

„La ce-am putut îndura, dânsul m-a salvat”

La o dublă operație de hernie de disc laterală, la ce-am putut îndura, dânsul m-a salvat și m-a ajutat să scap de acele dureri GROAZNICE… N-a avut curaj să se implice niciun medic neurochirurg. Dânsul și-a asumat aceasta răspundere”, a transmis Cătălin Crișan, care a avut un mesaj și pentru partenera lui de viață.

„Îi mulțumesc partenerei mele de viață pentru ca a avut și are grija de mine!”, a mai scris Cătălin Crișan, care nu a dezvăluit public cine e iubita care îi e alături.

Cătălin Crișan și-a refăcut viața, după cele două divorțuri prin care a trecut

Cătălin Crișan, în vârstă de 55 de ani, a trecut prin două divorțuri, însă de ceva vreme trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de altă femeie. Artistul are trei copii din căsniciile anterioare, iar acum este din nou fericit, alături de femeia din viața lui.

„Este totul în regulă și vizavi de copii, și vizavi de viața personală. Nu ascund pe nimeni. Noi mergem peste tot împreună, nu este nicio problemă. Dar una e să ascunzi și una este ca, ostentativ, să dorești să apară”, a declarat Cătălin Crișan la Antena Stars.

Cătălin Crișan are trei copii, iar cu toți are o relație perfectă. Daria, Raris și Lara vorbesc des cu tatăl lor, chiar dacă între el și Daria au existat momente în care relația s-a răcit. „Mărturisesc că nu i-am cerut sfatul, deși ar fi trebuit cu siguranță. În general, mama a fost lângă mine, pentru că eu am vrut să fie ea, pentru că e fată. (…) Suntem două caractere foarte puternice. Nu o spun ca să-l pun într-o lumină proastă”, a declarat Daria, la Antena Stars.

„Am început să-mi fac curățenie în suflet, în priorități“

Pe 6 februarie 2023, Cătălin Crișan a împlinit 55 de ani. Celebrul artist a făcut atunci dezvăluiri despre viața lui. „În a II-a mea piesă de teatru pe care o scriu, un personaj îi spune celuilalt: «Vasile, având în vedere că am trecut de cincizeci de ani și evident viitorul meu este mai scurt față de trecut încerc să iau lucrurile așa cum vin și să mă bucur de ele…».

Așadar cam așa procedez și eu. Am început să-mi fac curățenie în suflet, în priorități, în alegerea prietenilor adevărați și-i mulțumesc zilnic lui Dumnezeu că-și îndreaptă atenția și către mine”, a declarat acesta pentru Fanatik.

