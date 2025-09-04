Cablul de siguranță s-ar fi rupt

Accidentul a avut loc la ora 18.00 și ar fi fost declanșat de ruperea cablului de siguranță al tramvaiului, care conectează cele două cabine și oferă contragreutate între ele. Cabina care cobora panta a avansat cu viteză mare, a deraiat și s-a răsturnat într-o curbă, izbindu-se de o clădire și fiind complet distrusă.

Au fost înregistrate cincisprezece decese, identitățile și naționalitățile acestora urmând să fie confirmate. Toate autopsiile vor fi efectuate joi, a dat asigurări președintele Institutului de Medicină Legală.

Firma Glória Carris, responsabilă de întreținerea funicularului, a precizat că au fost respectate „toate protocoalele necesare”, inclusiv programele de inspecție lunare, săptămânale și zilnice.

Consiliul orașului Lisabona a suspendat serviciul funicularului Bica, Lavra și Graça pentru „inspecții tehnice”.

Zi de doliu național

Guvernul portughez a declarat zi de doliu național pentru joi după ce funicularul din Lisabona, una dintre principalele atracții turistice ale capitalei portugheze, a deraiat și s-a prăbușit. Cel puțin 15 oameni au murit și alți 18 au fost răniți, dintre care 5 sunt în stare gravă. Și Consiliul Local Lisabona a anunțat „trei zile de doliu municipal în memoria victimelor”, relatează BFMTV.

Recomandări Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș

La fața locului, primarul Lisabonei, Carlos Moedas, „a deplâns o tragedie fără precedent pentru orașul nostru”. „Lisabona este în doliu”, a declarat el reporterilor, după acest „accident extrem de grav care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.

Potrivit presei locale, un cablu s-a desprins, ceea ce a cauzat pierderea controlului funicularului și izbirea acestuia de o clădire din apropiere. Compania de transport public din Lisabona, Carris, care operează funicularul din Lisabona, a asigurat după tragedie că a respectat „toate protocoalele de întreținere”.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE