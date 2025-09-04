O tragedie fără precedent

La fața locului, primarul Lisabonei, Carlos Moedas, „a deplâns o tragedie fără precedent pentru orașul nostru”. „Lisabona este în doliu”, a declarat el reporterilor, după acest „accident extrem de grav care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.

Potrivit presei locale, un cablu s-a desprins, ceea ce a cauzat pierderea controlului funicularului și izbirea acestuia de o clădire din apropiere. Compania de transport public din Lisabona, Carris, care operează funicularul din Lisabona, a asigurat după tragedie că a respectat „toate protocoalele de întreținere”.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora. Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian. O femeie de origine franceză se află printre răniți.2

„Autoritățile portugheze ne-au informat deja că una dintre compatrioatele noastre se numără printre cei răniți în accident. Consulul nostru general o vizitează și rămâne în contact permanent cu autoritățile portugheze”, a precizat Ministerul francez de Externe.

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

„S-a destrămat ca o cutie de carton”

Imaginile au arătat epava vagonului galben şi alb – cunoscut sub numele de Elevador da Glória, care urcă şi coboară un deal abrupt din centrul Lisabonei în tandem cu unul care merge în direcţia opusă – prăbuşit pe o parte în strada îngustă pe care o traversează.

Vagonul părea să se fi izbit de o clădire. Părţi ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea cu o forţă brută şi s-a destrămat ca o cutie de carton…”, a declarat Teresa dAvó pentru canalul de televiziune portughez SIC, potrivit News.ro.

Un martor a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Accidentul s-a produs miercuri, 3 septembrie 2025, în jurul orei 18:00. Oficialii serviciilor de urgenţă au declarat că toate victimele au fost scoase din epavă în puţin peste două ore. SITRA, un sindicat, a transmis pe reţelele de socializare că unul dintre membrii săi a murit în accident.

„Este o zi tragică pentru oraşul nostru… Lisabona este în doliu, este un accident tragic, tragic”, a declarat reporterilor Carlos Moedas, primarul capitalei portugheze.

„Toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”

Guvernul Portugaliei a declarat că joi va fi zi de doliu naţional. Într-o declaraţie a cabinetului prim-ministrului Luis Montenegro se menţionează că tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”.

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns accidentul şi şi-a exprimat speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauza accidentului.

Linia, inaugurată în 1885 şi clasificată ca monument naţional, leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieţei Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), cunoscut pentru viaţa de noapte vibrantă.

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris şi este utilizată atât de turişti, cât şi de rezidenţi.

Carris a declarat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”, inclusiv programele de întreţinere lunare şi săptămânale şi inspecţiile zilnice.

Consiliul municipal din Lisabona a suspendat funcţionarea celorlalte tramvaie din oraş şi a dispus inspecţii imediate, au relatat mass-media locale.

Linia Gloria transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit primăriei.

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.

Mesajul Ursulei von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe X că „am aflat cu tristeţe despre deraierea trenului: „Condoleanţe familiilor victimelor”.

É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso “Elevador da Glória”.



Os meus sentimentos com as famílias das vítimas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 3, 2025

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a scris pe X că este „consternat de teribilul accident”, în timp ce ministrul italian de Externe Antonio Tajani a transmis că s-a întâlnit cu ministrul portughez de Externe şi şi-a exprimat „solidaritatea cu victimele”.

Portugalia, şi în special Lisabona, a cunoscut un boom turistic în ultimul deceniu, vizitatorii aglomerând zona populară din centrul oraşului în lunile de vară.

