O tragedie fără precedent

La fața locului, primarul Lisabonei, Carlos Moedas, „a deplâns o tragedie fără precedent pentru orașul nostru”. „Lisabona este în doliu”, a declarat el reporterilor, după acest „accident extrem de grav care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.

Potrivit presei locale, un cablu s-a desprins, ceea ce a cauzat pierderea controlului funicularului și izbirea acestuia de o clădire din apropiere. Compania de transport public din Lisabona, Carris, care operează funicularul din Lisabona, a asigurat după tragedie că a respectat „toate protocoalele de întreținere”.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă a declarat că printre victime se află şi cetăţeni străini, dar nu a identificat victimele şi nu a dezvăluit naţionalitatea acestora. Cel puţin 18 persoane, printre care şi un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, potrivit The Guardian. O femeie de origine franceză se află printre răniți.2

„Autoritățile portugheze ne-au informat deja că una dintre compatrioatele noastre se numără printre cei răniți în accident. Consulul nostru general o vizitează și rămâne în contact permanent cu autoritățile portugheze”, a precizat Ministerul francez de Externe.

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Recomandări
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului.

„S-a destrămat ca o cutie de carton”

Imaginile au arătat epava vagonului galben şi alb – cunoscut sub numele de Elevador da Glória, care urcă şi coboară un deal abrupt din centrul Lisabonei în tandem cu unul care merge în direcţia opusă – prăbuşit pe o parte în strada îngustă pe care o traversează.

Vagonul părea să se fi izbit de o clădire. Părţi ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, au fost distruse.

Martorii au declarat presei locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent fără control. „A lovit clădirea cu o forţă brută şi s-a destrămat ca o cutie de carton…”, a declarat Teresa dAvó pentru canalul de televiziune portughez SIC, potrivit News.ro.

Un martor a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Accidentul s-a produs miercuri, 3 septembrie 2025, în jurul orei 18:00. Oficialii serviciilor de urgenţă au declarat că toate victimele au fost scoase din epavă în puţin peste două ore. SITRA, un sindicat, a transmis pe reţelele de socializare că unul dintre membrii săi a murit în accident.

„Este o zi tragică pentru oraşul nostru… Lisabona este în doliu, este un accident tragic, tragic”, a declarat reporterilor Carlos Moedas, primarul capitalei portugheze.

Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei
Recomandări
Noile arme expuse la parada grandioasă de la Beijing și ce spun ele despre puterea militară a Chinei

„Toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”

Guvernul Portugaliei a declarat că joi va fi zi de doliu naţional. Într-o declaraţie a cabinetului prim-ministrului Luis Montenegro se menţionează că tragedia „a adus durere familiilor şi consternare întregii ţări”.

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns accidentul şi şi-a exprimat speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauza accidentului.

Linia, inaugurată în 1885 şi clasificată ca monument naţional, leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieţei Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), cunoscut pentru viaţa de noapte vibrantă.

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris şi este utilizată atât de turişti, cât şi de rezidenţi.

Carris a declarat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”, inclusiv programele de întreţinere lunare şi săptămânale şi inspecţiile zilnice.

Consiliul municipal din Lisabona a suspendat funcţionarea celorlalte tramvaie din oraş şi a dispus inspecţii imediate, au relatat mass-media locale.

Linia Gloria transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit primăriei.

Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.

Mesajul Ursulei von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe X că „am aflat cu tristeţe despre deraierea trenului: „Condoleanţe familiilor victimelor”.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a scris pe X că este „consternat de teribilul accident”, în timp ce ministrul italian de Externe Antonio Tajani a transmis că s-a întâlnit cu ministrul portughez de Externe şi şi-a exprimat „solidaritatea cu victimele”.

Portugalia, şi în special Lisabona, a cunoscut un boom turistic în ultimul deceniu, vizitatorii aglomerând zona populară din centrul oraşului în lunile de vară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
GSP.RO
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș
Exclusiv
Știri România 07:00
Mafiot din Italia, lăsat fără averea din România la cererea Tribunalului din Salerno. Cum a ajuns Liberato Marcantuono să investească într-un sat din Argeș
Loto 6/49 din 4 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 4 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Insula Iubirii, 3 septembrie 2025. Ella Vișan și Andrei Lemnaru au plecat separat. Ce s-a întâmplat cu relația ei cu ispita Teo
Stiri Mondene 07:54
Insula Iubirii, 3 septembrie 2025. Ella Vișan și Andrei Lemnaru au plecat separat. Ce s-a întâmplat cu relația ei cu ispita Teo
Marius Avram a plecat cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2025, dar apoi s-a împăcat cu soția Maria: „A durat vreo două-trei săptămâni”
Stiri Mondene 03 sept.
Marius Avram a plecat cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2025, dar apoi s-a împăcat cu soția Maria: „A durat vreo două-trei săptămâni”
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Facultăţile care au rămas cu zeci de locuri la buget neocupate
ObservatorNews.ro
Facultăţile care au rămas cu zeci de locuri la buget neocupate
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Mediafax.ro
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Durere fără margini la căpătâiul băiețelului care a murit înecat la o creșă privată din Timișoara. Victor va fi condus joi pe ultimul drum
KanalD.ro
Durere fără margini la căpătâiul băiețelului care a murit înecat la o creșă privată din Timișoara. Victor va fi condus joi pe ultimul drum

Politic

AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Politică 00:09
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan: care este singurul proiect pe care nu l-a contestat
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 03 sept.
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
Fanatik.ro
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile