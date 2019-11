De Daria Maria Diaconu,

Lista cu cadouri pe care fetița de zece ani le dorește de Crăciun cuprinde 26 de articole.

Printre obiectele cerute de fetiță se numără un iPhone 11, un iepure, o pereche de sandale Gucci, o poșetă marca Chanel, o cameră GoPro, diverse obiecte vestimentare, păpuși și diverse altele.

În plus, micuța a specificat pe lista pentru Crăciun că vrea și 4.000 de dolari, notează miamidiario.com.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list ??? pic.twitter.com/Qqsje79rda