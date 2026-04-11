Cele 22 de vehicule ultramoderne, care deservesc deja liniile 86, 93 și 97, aliniază transportul public bucureștean la standardele europene de siguranță și confort.

Pornire condiționată de rezultatul etilotestului

Cea mai inovatoare dotare a acestei generații de troleibuze este sistemul de siguranță integrat, de tip alcohol interlock, conceput pentru a elimina riscurile din trafic.

La începutul programului, fiecare conducător auto este obligat să treacă un test de alcoolemie direct la bordul vehiculului. Troleibuzul nu poate fi pus în mișcare dacă rezultatul nu este zero.

„Înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public”, au explicat reprezentanții STB pe pagina oficială de Facebook.

Confort și accesibilitate pentru călători

Pe lângă funcțiile stricte de siguranță, modelele Yutong U12 sunt proiectate pentru a îmbunătăți semnificativ experiența pasagerilor, oferind o serie de facilități moderne.

Noile troleibuz dispun de un sistem de aer condiționat eficient și de prize USB (atât tip A, cât și tip C) pentru încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive.

De asemenea, podea complet coborâtă și rampă specială facilitează accesul persoanelor cu mobilitate redusă sau al cărucioarelor.

Totodată, noile troleibuze electrice Yutong U12 au un interior luminos, cu finisaje moderne și afișaje digitale clare pentru rute și stații.

Autonomie de 20 de kilometri în afara rețelei

O altă inovație tehnică majoră o reprezintă capacitatea vehiculelor de a rula independent de infrastructura de contact, datorită acumulatorilor integrați.

„Datorită autonomiei de minimum 20 kilometri pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact. Călătorii confortabile și predictibile – exact ce ne dorim cu toții”, au conchis oficialii Societății de Transport București.

