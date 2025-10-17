Scurgerile de gaze, un pericol majore pentru populație

Scurgerile de gaze reprezintă un pericol real pentru oricine, putând provoca tragedii cu numeroase victime. Este esențial să știm cum să acționăm în cazul în care suspectăm o scurgere de gaze în locuință.

Gazul natural este o sursă de energie importantă în orice locuință, fiind utilizat pentru aragaz, cuptor sau centrală termică. Însă o scurgere de gaze poate avea consecințe devastatoare. Explozia de vineri, dintr-un bloc din Rahova din București readuce în discuție importanța prevenției și mai ales modul în care ar trebui să reacționăm în cazul unei scurgeri de gaze în bloc, apartament sau în casă.

Care sunt principalele cauze ale scurgerilor de gaze

Experții subliniază importanța instalării și întreținerii aparatelor de către firme acreditate. Printre cele mai frecvente cauze ale scurgerilor de gaze se numără:

Montarea necorespunzătoare a aparatelor

Întreținerea defectuoasă

Defecțiuni ale aparatelor

Probleme la țevile de gaz sau contorul de gaz

Cum detectăm o scurgere de gaz

Există câteva semne care pot indica o posibilă scurgere de gaze și care ne pot ajuta în momente cheie, tocmai pentru a preveni o eventuală tragedie. Aparatele pe bază de gaz ar trebui să aibă flacără albastră ceea ce înseamnă că au suficient oxigen pentru a arde eficient.

Printre principalele semne care indică o scurgere de gaz se numără:

Mirosul specific de gaz

Zgomote neobișnuite în zonele cu surse de gaze

Flacăra aparatelor devine portocalie sau galbenă în loc de albastră

Ce faci dacă ai o scurgere de gaze în apartament

În cazul în care suspectăm o scurgere de gaze, este crucial să acționăm rapid și corect. Modul și rapiditatea cu care reacționezi în cazul unei scurgeri de gaze în apartamentul tău sunt foarte importante atât pentru siguranța ta și a familiei tale, cât și a vecinilor tăi. Este recomandat să:

Deschidem toate ușile și ferestrele pentru ventilare

Oprim aparatul suspect și alimentarea cu gaz de la rețea

Nu acționăm întrerupătoarele electrice și nu folosim dispozitive care pot produce scântei

Nu fumăm sub nicio formă

Apelăm numărul de urgență 112 sau anunțăm operatorul de distribuție

În cazul în care apar simptome precum amețeli, greață sau dureri de cap, este recomandat să părăsim imediat clădirea și să consultăm un medic.

Primele semne care indică o posibilă deflagrație

Primele semne care pot indica o posibilă deflagrație într-un apartament includ:

Miros puternic și persistent de gaz sau alte substanțe combustibile, în absența unei surse evidente.

Zgomote neobișnuite, cum ar fi fluierături, șuierături sau pocnituri mici, produse de scurgeri de gaz sub presiune.

Apariția bruscă a unui curent de aer neobișnuit în încăpere.

Senzație de amorțeală sau iritație la nivelul mucoaselor (ochi, nas, gât) cauzată de acumularea de gaze toxice.

Prezența umidității excesive în zone neașteptate, cauzată de scurgeri care pot indica probleme la instalațiile de gaze.



Cum prevenim o scurgere de gaze

Pentru a preveni scurgerile de gaze, este important să:

Verificăm periodic instalațiile de gaze

Apelăm la specialiști autorizați pentru orice intervenție

Înlocuim la timp aparatele vechi sau defecte

Instalăm detectoare de gaz în locuință

Un aspect important de menționat este riscul de intoxicație cu monoxid de carbon. Acesta poate fi un rezultat al unor lucrări de gaze deficitare și este greu de detectat fără un senzor dedicat.

Este esențial ca la apariția oricărui simptom de gaz sau posibil pericol să se evacueze imediat locuința și să se anunțe echipele specializate pentru verificarea sigură a instalațiilor. Ignorarea semnelor poate duce la acumularea de gaze explozive și declanșarea unei deflagrații.

