Explozie într-un bloc din Rahova, în București

Explozia uriașă a avut loc în această dimineață, într-un bloc din cartierul Rahova și a fost atât de puternică încât mare parte din peretele exterior al clădirii s-a prăbușit.

Deflagrația a avut loc la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje.

Oamenii din zonă au sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat pompierii ISU B-IF, care au activat planul roșu de intervenție.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Victime ale exploziei din Rahova

Potrivit primelor informații, cel puțin 11 persoane au fost rănite, dintre care cinci sunt în stare gravă.

Mai mult, alți oameni sunt blocați în apartamentele distruse de explozie.

Dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat la Antena 3 CNN că doi oameni și-au pierdut viața.

Pompierii ISU B-IF, prima reacție după explozia unui bloc din Rahova

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

„Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.

Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”, se arată într-o informare a pompierilor ISU B-IF.

Liceul Bolintineanu din București, avariat de explozie

În urma exploziei, Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat chiar lângă blocul în care s-a produs explozie, a fost avariat.

Astfel, conducerea a decis să evacueze sute de elevi care se aflau în sălile de cursuri în momentul deflagrației.

Informații în curs de actualizare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE