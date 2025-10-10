Pumpkin Fair

În acest weekend, în Grădina Muzeului Antipa din Capitală are loc un eveniment dedicat iubitorilor de tradiții de toamnă. Pumpkin Fair va avea loc în perioada 11-12 octombrie și va celebra vestitorul toamnei, dovleacul.

Intrarea se face pe bază de bilet, iar evenimentul se va desfășura în intervalul 10:00 – 19:00.

Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii

Pe Calea Victoriei, Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii – revine și în 2025.

Activitățile vor avea loc zilnic, în perioada 10-12 octombrie 2025, între orele 19:00 și 23:00.

Ultimul weekend de Străzi Deschise

Finalul evenimentului Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană va fi marcat în acest weekend printr-o experiență de neuitat: cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii – SPOTLIGHT.

Spectacole de operă și teatru

Sâmbătă, 11 octombrie

Mica Sirenă, Teatrul Țăndărică, 10:00

Harap Alb, Teatrul Ion Creangă, 11:00

Mica Sirenă – a doua reprezentație, Teatrul Țăndărică, 12:00

Marea abureală, Teatrul Roșu, 17:00

Bună ziua, Diana! Bună ziua, Cella!, Hearth / Casa KERIM, 17:00

Bucluc la Operă (Ken Ludwig), Teatrul Elisabeta, 18:00

Punguța cu doi bani, Teatrul Ion Creangă, 18:00

Tristețe și bucurie în viața girafelor, Teatrul Excelsior, 19:00

Efecte colaterale (Alexandru Popa), Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Obiceiuri necurate, Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, 19:00

Măscăriciul (A.P. Cehov), Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Macbeth, Teatrul Odeon, 19:00

Crimă și pedeapsă (după F.M. Dostoievski), Teatrul Mic – Sala Atelier, 19:00

Căsătoria (N.V. Gogol), Teatrul de Comedie – Sala Radu Beligan, 19:00

Monoloagele vaginului (Eve Ensler), Teatrul În Culise, 19:00

Ultima dorință, Teatrul Apropo, 19:00

Nunta lui Decebal, Teatrelli, 19:00

Incognito (Nick Payne), TNB – Sala Atelier, 19:00

Freak Show vol. 2 (Florin Piersic jr.), TNB – Sala Pictura, 19:00

Hedda Gabler (Henrik Ibsen), TNB – București, 19:00

E.L. Robotul, FF Theatre, 19:00

Mama (Florian Zeller), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Mă duc să ning, Teatrul de Comedie – Sala Studio, 19:30

Terapie în trei, Teatrul Roșu, 19:30

Peștele Balon (Theo Herghelegiu), Teatrul de Artă București, 20:00

TeO Magic Show, Teatrul Nou, 11:00

Madama Butterfly (Giacomo Puccini), Opera Națională București, 18:30

Operele complete ale lui William Shakespeare (pe scurt), Teatrul Metropolis – Sala Mare, 19:30

Urban Impro Show (volumul 3), Zen Bar, 20:00

Duminică, 12 octombrie

Pinocchio, Teatrul Țăndărică, 10:00

Pinocchio, Teatrul Ion Creangă, 11:00

Pinocchio – a doua reprezentație, Teatrul Țăndărică, 12:00

Cum iubește cealaltă jumătate, Teatrul Elisabeta, 16:00

Cealaltă soție, Teatrul Roșu, 17:00

Pinocchio – a doua reprezentație, Teatrul Ion Creangă, 18:00

Frumosul indiferent / Vocea umană, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, 18:00

Cumetrele (Michel Tremblay), Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Gigel (Alexandru Popa), Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Constelații, Teatrul de Artă București, 19:00

A douăsprezecea noapte (William Shakespeare), Teatrul Mic – Sala Atelier, 19:00

Rave de Ravel, Teatrul Masca, 19:00

Dineu cu proști (Francis Veber), Teatrul Național Ion Luca Caragiale București, 19:00

Extraordinară viață (Mariano Tenconi Blanco), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Mică, 19:00

Adio, domnule Haffmann (Jean-Philippe Daguerre), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Pictura, 19:00

Vivien Leigh: Ultima conferință de presă (Marcy Lafferty), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier, 19:00

Jocul accidentelor, FF Theatre, 19:00

O haită de sfinți (Neil LaBute), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Pescărușul, Teatrul Odeon, 19:30

Femei bune pentru bărbați nebuni, Teatrul Roșu, 19:30

Chipul tău într-un contur de inimă, Teatrul Metropolis – Sala Mare, 19:30

Aproape rude, Restaurant Elisabeta, 20:00

Teatrul Național pentru copii Abracadabra, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Media, 11:00

Epoca de Aur, FF Theatre, 15:00

Otello, Opera Națională București, 18:30

Cântarea Cântărilor, Teatrul Evreiesc de Stat, 19:00

Concerte

Sâmbătă, 11 octombrie

Art, Drinks and Classical Strings, Biserica Anglicană, 18:00

Recital de pian cu Eliodora Falan, Ateneul Român, 19:00

Of the Wand and the Moon, B52 The Club, 19:00

Peter Bence • Pianosphere Tour, Sala Palatului, 19:30

OverBurn x Antpile: Not your average Romanian Tour, Encore Club, 19:30

Opeth, Hala Laminor, 20:00

Alexia Țalavutis & Band, Restaurant Elisabeta, 21:00

Adrian Naidin și invitații Giani Amarandei & Ștefan Orfescu, 14thLane, 21:30

Duminică, 12 octombrie

Perle pe caldarâm – Concert de muzică tradițională evreiască, Teatrul Evreiesc de Stat, 11:00

“Vino!” – Concert Aniversar cu Radu Crăciunescu, The Pub – Universității, 14:00

Art, Drinks and Classical Strings, Biserica Anglicană, 18:00

Jezebel – Fado, meu amor!, Zen Bar, 18:00

Concert Pasăre de foc cu Anastasia, Control Club, 19:30

‘Tis Autumn, JazzBook, 20:00

Petreceri

Sâmbătă, 11 octombrie

Petreceri, Party, DJ set, Culinare, Proiecții sportive, Pub Quiz în București

Without You, Im Nothing Party, B52 The Club, 21:00

Submarine Party, Beluga Music & Cocktails, 23:00

Cap & Dan Andrei, Dyed Soundorom, E.lina, Club Guesthouse, 23:00

Alex Kassian [DE] & GAAP, Control Club, 23:00

