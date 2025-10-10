Cuprins:
Pumpkin Fair
În acest weekend, în Grădina Muzeului Antipa din Capitală are loc un eveniment dedicat iubitorilor de tradiții de toamnă. Pumpkin Fair va avea loc în perioada 11-12 octombrie și va celebra vestitorul toamnei, dovleacul.
Intrarea se face pe bază de bilet, iar evenimentul se va desfășura în intervalul 10:00 – 19:00.
Spotlight-Festivalul Internațional al Luminii
Pe Calea Victoriei, Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii – revine și în 2025.
Activitățile vor avea loc zilnic, în perioada 10-12 octombrie 2025, între orele 19:00 și 23:00.
Ultimul weekend de Străzi Deschise
Finalul evenimentului Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană va fi marcat în acest weekend printr-o experiență de neuitat: cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii – SPOTLIGHT.
Spectacole de operă și teatru
Sâmbătă, 11 octombrie
- Mica Sirenă, Teatrul Țăndărică, 10:00
- Harap Alb, Teatrul Ion Creangă, 11:00
- Mica Sirenă – a doua reprezentație, Teatrul Țăndărică, 12:00
- Marea abureală, Teatrul Roșu, 17:00
- Bună ziua, Diana! Bună ziua, Cella!, Hearth / Casa KERIM, 17:00
- Bucluc la Operă (Ken Ludwig), Teatrul Elisabeta, 18:00
- Punguța cu doi bani, Teatrul Ion Creangă, 18:00
- Tristețe și bucurie în viața girafelor, Teatrul Excelsior, 19:00
- Efecte colaterale (Alexandru Popa), Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00
- Obiceiuri necurate, Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, 19:00
- Măscăriciul (A.P. Cehov), Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00
- Macbeth, Teatrul Odeon, 19:00
- Crimă și pedeapsă (după F.M. Dostoievski), Teatrul Mic – Sala Atelier, 19:00
- Căsătoria (N.V. Gogol), Teatrul de Comedie – Sala Radu Beligan, 19:00
- Monoloagele vaginului (Eve Ensler), Teatrul În Culise, 19:00
- Ultima dorință, Teatrul Apropo, 19:00
- Nunta lui Decebal, Teatrelli, 19:00
- Incognito (Nick Payne), TNB – Sala Atelier, 19:00
- Freak Show vol. 2 (Florin Piersic jr.), TNB – Sala Pictura, 19:00
- Hedda Gabler (Henrik Ibsen), TNB – București, 19:00
- E.L. Robotul, FF Theatre, 19:00
- Mama (Florian Zeller), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30
- Mă duc să ning, Teatrul de Comedie – Sala Studio, 19:30
- Terapie în trei, Teatrul Roșu, 19:30
- Peștele Balon (Theo Herghelegiu), Teatrul de Artă București, 20:00
- TeO Magic Show, Teatrul Nou, 11:00
- Madama Butterfly (Giacomo Puccini), Opera Națională București, 18:30
- Operele complete ale lui William Shakespeare (pe scurt), Teatrul Metropolis – Sala Mare, 19:30
- Urban Impro Show (volumul 3), Zen Bar, 20:00
Duminică, 12 octombrie
- Pinocchio, Teatrul Țăndărică, 10:00
- Pinocchio, Teatrul Ion Creangă, 11:00
- Pinocchio – a doua reprezentație, Teatrul Țăndărică, 12:00
- Cum iubește cealaltă jumătate, Teatrul Elisabeta, 16:00
- Cealaltă soție, Teatrul Roșu, 17:00
- Pinocchio – a doua reprezentație, Teatrul Ion Creangă, 18:00
- Frumosul indiferent / Vocea umană, Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, 18:00
- Cumetrele (Michel Tremblay), Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00
- Gigel (Alexandru Popa), Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00
- Constelații, Teatrul de Artă București, 19:00
- A douăsprezecea noapte (William Shakespeare), Teatrul Mic – Sala Atelier, 19:00
- Rave de Ravel, Teatrul Masca, 19:00
- Dineu cu proști (Francis Veber), Teatrul Național Ion Luca Caragiale București, 19:00
- Extraordinară viață (Mariano Tenconi Blanco), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Mică, 19:00
- Adio, domnule Haffmann (Jean-Philippe Daguerre), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Pictura, 19:00
- Vivien Leigh: Ultima conferință de presă (Marcy Lafferty), Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier, 19:00
- Jocul accidentelor, FF Theatre, 19:00
- O haită de sfinți (Neil LaBute), Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30
- Pescărușul, Teatrul Odeon, 19:30
- Femei bune pentru bărbați nebuni, Teatrul Roșu, 19:30
- Chipul tău într-un contur de inimă, Teatrul Metropolis – Sala Mare, 19:30
- Aproape rude, Restaurant Elisabeta, 20:00
- Teatrul Național pentru copii Abracadabra, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Media, 11:00
- Epoca de Aur, FF Theatre, 15:00
- Otello, Opera Națională București, 18:30
- Cântarea Cântărilor, Teatrul Evreiesc de Stat, 19:00
Concerte
Sâmbătă, 11 octombrie
- Art, Drinks and Classical Strings, Biserica Anglicană, 18:00
- Recital de pian cu Eliodora Falan, Ateneul Român, 19:00
- Of the Wand and the Moon, B52 The Club, 19:00
- Peter Bence • Pianosphere Tour, Sala Palatului, 19:30
- OverBurn x Antpile: Not your average Romanian Tour, Encore Club, 19:30
- Opeth, Hala Laminor, 20:00
- Alexia Țalavutis & Band, Restaurant Elisabeta, 21:00
- Adrian Naidin și invitații Giani Amarandei & Ștefan Orfescu, 14thLane, 21:30
Duminică, 12 octombrie
- Perle pe caldarâm – Concert de muzică tradițională evreiască, Teatrul Evreiesc de Stat, 11:00
- “Vino!” – Concert Aniversar cu Radu Crăciunescu, The Pub – Universității, 14:00
- Art, Drinks and Classical Strings, Biserica Anglicană, 18:00
- Jezebel – Fado, meu amor!, Zen Bar, 18:00
- Concert Pasăre de foc cu Anastasia, Control Club, 19:30
- ‘Tis Autumn, JazzBook, 20:00
Petreceri
Sâmbătă, 11 octombrie
- Petreceri, Party, DJ set, Culinare, Proiecții sportive, Pub Quiz în București
- Without You, Im Nothing Party, B52 The Club, 21:00
- Submarine Party, Beluga Music & Cocktails, 23:00
- Cap & Dan Andrei, Dyed Soundorom, E.lina, Club Guesthouse, 23:00
- Alex Kassian [DE] & GAAP, Control Club, 23:00
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.