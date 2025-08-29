BIAS 2025

Bucharest International Air Show 2025 are loc în perioada 29 – 31 august. BIAS este cel mai mare show aerian din România și se desfășoară pe Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”. Iată mai departe programul show-ului aviatic și participanții la ediția din acest an.

Festivalul La Grătar

Cel mai mare festival al grătarelor se desfășoară între 29-31 august 2025, în Parcul Izvor.

Spectacole de operă și teatru

Sâmbătă, 30 august

Albă ca zăpada (după Frații Grimm), TNB, 16:00

O femeie împărțită la doi, Teatrul Roșu, 17:00

Cerere în căsătorie (A.P. Cehov), TNB, 18:30

Monoloagele vaginului (Eve Ensler), Teatrul În Culise, 19:00

Toto, Teatrul Masca, 19:00

Bărbatul perfect defect, Teatrul Roșu, 19:30

Jocul accidentelor, FF Theatre, 20:00

O noapte furtunoasă, TNB, 20:00

Ion merge la Hollywood, TNB, 20:30

Duminică, 31 august

Frumosul și Bestiile, FF Theatre, 15:00

Iubire dublu distilată, Teatrul Roșu, 18:00

The Blue Room (David Hare), Teatrul În Culise, 19:00

Toto, Teatrul Masca, 19:00

Ultima noapte în Paradis, FF Theatre, 20:00

(Anti)Portret de familie, Teatrul Național Ion Luca Caragiale, 20:00

Concerte

Sâmbătă, 30 august

Art, Drinks and Classical Strings, Palatul Ghica Victoriei (Casa Gradișteanu-Ghica), 17:30

The Magnifics, The Pub – Universității, 20:00

Funhouse, Hard Rock Cafe, 21:30

Duminică, 31 august

Art, Drinks and Classical Strings, Palatul Ghica Victoriei (Casa Grădișteanu-Ghica), 17:30

Petreceri

Sâmbătă, 30 august

Jorj Summer Beats • Moss Farai • D:Moods, JORJ Restaurant, 17:00

Summer Finale, Gilda Music Lounge, 22:00

PW x FUEL 002 • Bobby, Gojnea76, Lorenzo, Platforma Wolff, 22:00

Triangle of Happiness w. Mihnea Ghiza, Apollo111 Barul & Terasa, 22:00

Expoziții

Sâmbătă, 30 august

Frecvența Mann, Muzeul Național al Literaturii Române, 10:00

Un minut pentru tine, o viață pentru ei, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 10:00

România Agfacolor. 1940-1948, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, 10:00

Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949 – 1998, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Kazimir Malevich – Supraviețuiri, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Duminică, 31 august

Un minut pentru tine, o viață pentru ei, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, 10:00

România Agfacolor. 1940-1948, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, 10:00

Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Kazimir Malevich – Supraviețuiri, Muzeul Național de Artă Contemporană, 11:00

Străzi Deschise

„Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” revine în acest weekend pe Calea Victoriei şi în Piaţa Amzei, însă doar în ziua de sâmbătă, anunţă organizatorii. Calea Victoriei va deveni, duminică, parte din traseul celei de-a 4-a ediţii a L’Étape România by Tour de France, o experienţă creată pentru iubitorii de ciclism.

