Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu își deschide porțile pentru public, prezentând două expoziții fascinante: „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute”, „În apropierea sfinţilor” și „Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”. Aceste expoziții oferă o incursiune în istoria și patrimoniul cultural al Bucureștiului.

Pentru cei mici, Asociația MagiCAMP organizează activități interactive în Piața Revoluției, între orele 11.00 și 19.00. Copiii vor putea participa la jocuri și experiențe creative menite să aducă bucurie și energie pozitivă.

În fața Muzeului Colecțiilor de Artă, artiștii plastici din cadrul Asociației Artiștilor Plastici din București vor transforma strada într-un atelier în aer liber. Publicul va putea urmări demonstrații de pictură pe pânză și va avea ocazia să interacționeze direct cu artiștii.

Seara, pe esplanada Muzeului Național de Istorie a României, va avea loc o serie de concerte în cadrul evenimentului Open Sessions. Publicul va putea asculta jazz rafinat, rock energic și ritmuri pline de forță, într-un spațiu vibrant în inima orașului.

În zona piațetei Teatrului Odeon, FactoryLab și Mezanin Market vor organiza „Cel Mai Mic Showroom din Lume”. Zece antreprenori locali își vor prezenta creațiile, îmbinând arta, designul și spiritul antreprenorial.

Piața Amzei rămâne parte din traseul pietonal, găzduind evenimentul „Piața Amzei – Scenă Urbană”. Artiștii stradali interesați să performeze aici pot aplica pentru o autorizație temporară gratuită, emisă de ARCUB.

Calea Victoriei va deveni pietonală sâmbătă, 30 august, între orele 10.00 și 22.00, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Se va permite traversarea pe anumite străzi intersectate, iar traficul Societății de Transport București va fi deviat fără a afecta călătorii.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se va relua pe timpul nopții, între orele 23.00 și 09.00. Pentru siguranța participanților, pistele de biciclete vor fi închise pe arterele pietonalizate.

Evenimentul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” oferă astfel o oportunitate unică de a redescoperi centrul Capitalei într-o atmosferă relaxată și plină de activități culturale și recreative pentru toate vârstele.

Bucureștiul se pregătește pentru o zi dedicată ciclismului, pe 31 august, când va găzdui L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon. Capitala va fi „închisă pentru maşini, deschisă pentru biciclişti” între orele 07.00 și 14.00.