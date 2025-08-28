Unde se desfășoară show-ul aviatic şi cum ajungi la BIAS 2025

BIAS 2025, cel mai mare spectacol aerian din România, se desfășoară între 29 și 31 august 2025 la București. Spectacolul aviatic are loc pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Pasionații de aeronave, dar și cei care vor să admire spectacolul care se va vedea pe cer vor putea ajunge la Aeroportul Internațional București Băneasa cu autobuzul. Pentru facilitarea accesului, va fi disponibilă o linie de autobuz specială 737 între Piața Victoriei și aeroport, precum, iar transportul public a fost suplimentat pe linia 605.

Ce poţi să vezi la BIAS 2025

Anul acesta, BIAS 2025 celebrează 115 ani de la primul zbor românesc și prezintă o colecție impresionantă de aeronave, inclusiv modele istorice și elicoptere moderne. Evenimentul este organizat de Compania Națională Aeroporturi București, Forțele Aeriene Române, Aeroclubul României, ROMATSA, ROMAERO și Clubul Sportiv AIBO.

Bucureștiul va găzdui un spectacol aerian impresionant timp de trei zile, conform BIAS. Peste 200 de aeronave civile și militare vor participa la demonstrații spectaculoase. Pentru prima dată în capitala României, formațiile de acrobație aeriană „Patrouille de France” din Franța și „Red Arrows” din Marea Britanie vor evolua pe cer.

Evenimentul include și o expoziție de aviație generală, concerte în aer liber și focuri de artificii. Organizatorii au pregătit zone speciale pentru copii și activități interactive. Edițiile trecute ale BIAS au fost un adevărat spectacol pentru public, iar spectatorii au plecat acasă impresionați de show-urile gândite de piloții participanți.



Cine participă la BIAS 2025

La ediția din 2025 a Bucharest International Air Show participă numeroși piloți și formații de renume internațional și național. Printre participanții de top se numără:

Patrouille de France – faimoasa formație de acrobație aeriană a Forțelor Aeriene Franceze, care asigură demonstrații de înaltă precizie cu avioanele Alpha Jet, prezentă pentru prima oară la București.

Red Arrows – formația de acrobație a Forțelor Aeriene Regale ale Marii Britanii, cunoscută la nivel mondial pentru spectacolele sincronizate excepționale.

Flying Dragons din Polonia, Flying Bulls din Austria și Heliforce din Ungaria – toate echipe profesioniste de acrobație aeriană cu momente spectaculoase.

Forțele Aeriene Române – cu aeronave de luptă și elicoptere precum IAR-99 Șoim, IAR-330 Puma și C-27J Spartan, plus demonstrații impresionante de parașutism și avioane militare.

Aeroclubul României – participă cu formațiile „Hawks of Romania”, „White Wings” și „Blue Wings”, care vor evolua în diverse demonstrații civile și acrobatice.

Pe cer vor face spectacol și alți peste 200 de piloți și peste 100 de aeronave civile și militare din România și din străinătate. La ediția din 2024, au participat peste 130 de piloți și parașutiști din a13 țări și au făcut un adevărat show la Băneasa.

Programul BIAS 2025

Evenimentul are loc la București, în perioada 29 august – 31 septembrie. Iată mai departe programul pentru fiecare din cele trei zile:

Vineri, 29 august 2025:

10:00 — Deschiderea oficială a evenimentului (Acces public)

10:15 — Inaugurarea expoziției de aviație generală și static display

11:00 — Antrenamente de zbor cu public

18:00 — Închiderea expoziției

Sâmbătă, 30 august 2025:

8:00 — Acces public, show aerian și expoziție de aviație

09:15 — Show aerian: Survol aeronave ușoare și ultraușoare — Aeroclubul României; Parada moto

10:00 — Show aerian: Forțele Aeriene Române (F-16, IAR-330 Puma, C-27J Spartan), MIG-15 (Polonia), Extra 330 SC — Șoimii României, BO-105 — Flying Bulls (Austria), Jurgis Kayrys (Lituania), Eurofighter Typhoon (Germania)

11:30 — Show aerian: Red Arrows (Marea Britanie), Șoimii României, avioane istorice Flying Bulls (Austria), IAR-330 Puma — Forțele Aeriene Române

13:00 — Show aerian: C-130 Hercules cu parașutiști (Forțele Aeriene Române), Iacării Acrobați (România), Boeing B737 TAROM, Pilatus PC-9 (Slovenia), IAK-52 (Forțele Aeriene Române), Baltic Bees (Letonia), Airbus A321 Neo (WizzAir)

15:00 — Show aerian: Exercițiu CSAR — Forțele Aeriene Române, exercițiu tactic INGAV — SIAS Poliția Română, alte demonstrații aeriene militare și civile

17:00 — Show aerian: Eurofighter Typhoon (Germania), Daedalus Team T6 Texan II (Grecia), F-16 Fighting Falcon (Forțele Aeriene Române), Blue Wings (Aero Club România) cu lansare parașutiști

18:00 — Show aerian: Patrouille de France (Franța), Flying Bulls cu avioane istorice, White Wings, IAR-330 Puma, Șoimii României + The Pelicans, Solofox

20:00 — Show aerian: Air Bandits, Flying Dragons (Polonia), C-27J Spartan + F16 Fighting Falcon

21:00 — Foc de artificii

21:30 — Concert THE COCKTAIL BROTHERS

Duminică, 31 august 2025:

8:00 — Acces public, show aerian și expoziție de aviație

09:15 — Show aerian: Survol aeronave ușoare și ultraușoare – The Pelicans, Flying Dragons

10:00 — Show aerian: Forțele Aeriene Române cu F-16, BO-105 Flying Bulls, Extra 330 SC — Șoimii României, C-27J Spartan + IAR-330 Puma, C-130 Hercules cu lansare parașutiști, avioane istorice Flying Bulls, IAK-52, Iacării Acrobați, Baltic Bees, White Wings, Șoimii României

12:30 — Show aerian: Eurofighter Typhoon (Germania), Jurgis Kayrys (Lituania), Mig-15 (Polonia), IAK-52 (Forțele Aeriene Române), C-27J Spartan, Blue Wings (lansare parașutiști), Daedalus Team T6 Texan II (Grecia)

14:00 — Show aerian: Iacării Acrobați, C-130 Hercules, IAR-330 Puma, Pilatus PC-9, Escadrila ZLIN 526F

15:00 — Show aerian: Patrouille de France

16:00 — Încheiere

Reguli de acces la BIAS 2025

Accesul la eveniment este gratuit, dar există restricții clare. Organizatorii interzic accesul cu obiecte periculoase sau substanțe interzise în zona de expoziție și spectacol. De asemenea, nu sunt permise echipamente care pot afecta siguranța zborurilor sau a spectatorilor.

Pentru o experiență plăcută, organizatorii recomandă consultarea regulilor înainte de participare. Respectarea acestora este esențială pentru desfășurarea în bune condiții a evenimentului.

Ce este permis la BIAS 2025:

Accesul cu sticle de plastic (apă, sucuri – sigilate)

Căști audio

Rucsacuri de mici dimensiuni

Cărucioare pentru copii

Aparate foto/video

Animale de companie (în lesă sau cu botniță, după caz)

Ce nu este permis la BIAS 2025:

Sticle din sticlă și recipiente metalice

Băuturi alcoolice sau substanțe interzise

Arme, obiecte contondente, explozive sau periculoase

Drone sau alte dispozitive de zbor controlate de la distanță

Umbrele mari sau obiecte voluminoase

Obiecte mari ce pot bloca vizibilitatea altor spectatori (ex. scaune pliabile voluminoase)

Bannere de propagandă politică sau mesaje ofensatoare

Trotinete, biciclete, hoverboard-uri în zona de spectatori

