Deși este considerat un zbor direct, acesta include o escală tehnică la Auckland, Noua Zeelandă. Aici, avionul companiei China Eastern Airlines este realimentat și supus verificărilor tehnice, iar echipajul este schimbat, conform Bild.

Pasagerii nu părăsesc aeronava, deoarece conexiunea este efectuată sub un singur număr de zbor. Începând din 4 decembrie, zborul Shanghai – Buenos Aires va fi disponibil de două ori pe săptămână.

Zborul de la Aeroportul Internațional Shanghai Pudong (PVG) la Aeroportul Internațional Ministro Pistarini (EZE) din Buenos Aires durează aproximativ 25,5 ore, incluzând escala. La întoarcerea în China, din cauza vânturilor nefavorabile, zborul poate dura până la 29 de ore.

Totuși, titlul pentru cel mai lung zbor fără escală rămâne la Singapore Airlines, care operează ruta Singapore-New York, acoperind circa 15.300 de kilometri în 18,5 ore.

Biletele pentru clasa economică încep de la aproximativ 1.500 de euro, iar cele pentru clasa business depășesc 5.000 de dolari (aproximativ 4.200 de euro).

Ruta are o importanță strategică, având în vedere relațiile comerciale strânse dintre China și Argentina. Cele două țări colaborează intens în domenii precum importul de produse agricole și exportul de tehnologie și bunuri de consum chinezești.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE