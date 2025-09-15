Cuprins:
Nvidia, acuzată de China că a încălcat legea antitrust a țării
Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței din China a declarat că a stabilit, în urma unei „investigații preliminare”, că Nvidia „a încălcat Legea antimonopol a Republicii Populare Chineze”. Autoritățile chineze au declarat, luni, că vor continua ancheta, potrivit Forbes.
Ancheta a fost deschisă după ce gigantul producător de cipuri ar fi încălcat condițiile prevăzute în aprobarea de către agenție a achiziției din 2020 a producătorului de dispozitive de rețea Mellanox Technologies. Autoritatea de reglementare antitrust a menționat pentru prima dată planurile de a investiga achiziția Mellanox de către Nvidia în valoare de 6,9 miliarde de dolari în decembrie anul trecut.
În urma acestui anunț, acțiunile Nvidia au scăzut luni dimineața cu peste 1,5% în tranzacțiile premarket, ajungând la 175,11 dolari.
Venituri uriașe obținute de Nvidia în China
Suma veniturilor generate de Nvidia din China în ultimul său an fiscal, care s-a încheiat în ianuarie, a fost de 17 miliarde de dolari, reprezentând aproximativ 13% din vânzările totale ale companiei.
În luna mai a acestui an, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat că estimează că Nvidia ar putea câștiga 15 miliarde de dolari din vânzările cipurilor sale de inteligență artificială H20 către China.
Negocierile comerciale dintre SUA și China
Anunțul privind extinderea anchetei antitrust a venit în aceeași zi în care o echipă americană condusă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întâlnit cu oficiali chinezi la Madrid pentru discuții comerciale.
Într-un interviu acordat reporterilor înainte de discuții, Bessent a declarat că ambele părți sunt „foarte aproape” de un acord privind soarta platformei de socializare TikTok, dar aprobarea de către Beijing a oricărui astfel de acord ar putea fi legată de cererile sale de concesii comerciale.
„Omologii noștri chinezi au venit cu o cerere foarte agresivă. Vom vedea dacă putem ajunge acolo. În prezent, nu suntem dispuși să sacrificăm securitatea națională pentru o aplicație de socializare”.
Termenul limită pentru ca TikTok să obțină un cumpărător american expiră miercuri, dar Trump a indicat că l-ar putea prelungi încă o dată.
„Negociem TikTok chiar acum… Am putea lăsa să dispară sau am putea, nu știu, depinde, depinde de China… Nu contează prea mult. Aș vrea să o fac pentru copiii cărora le place”, a preciat, duminică, Donald Trump, potrivit sursei citate.
