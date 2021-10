Christian Sabbagh revine cu noi detalii, după ce soția ar fi cerut ordin de restricție împotriva lui. „Degeaba am încercat să le explic polițiștilor”

„Din prea multă dragoste…

Nu vreau să satisfac setea de senzațional, nici să devin subiect de can-can. Pentru a-mi proteja familia față de unele atacuri, e necesar să ofer publicului câteva explicații.

Pe Iulia, am cunoscut-o în august 2014, la mai bine de un an și jumătate după ce am divorțat de fosta soție! În seara de 1 octombrie, 2021, într-un episod de gelozie, am purtat o discuție mai aprinsă, pe tema unor mesaje primite pe rețelele de socializare, din partea unor fani/fane. Mi-a cerut telefonul, din ambiție am refuzat. Mi-a spus că apelează 112, am încurajat-o dintr-un orgoliu prostesc.

Au venit mai mulți agenți de poliție și ne-au spus că rezolvăm problema la secție. Acuzația: scandal conjugal sau violență domestică! Ea a fost urcată într-un echipaj, eu în altul. Peste câteva ore de audieri, mi-a fost pus pe masă un ordin de restricție. Sincer, m-a bufnit râsul, eram ca-n filmele de comedie cu Louis de Funès.

Degeaba am încercat să le explic polițiștilor că îmi iubesc familia, că avem 7 ani fericiți de căsnicie, că într-o relație mai există și certuri, mai ales când partenerii se iubesc la nebunie…

M-am trezit la 3 dimineața pe străzi, cu ordin de restricție, că nu am voie să mă apropii de soție și copii timp de 5 zile. Dosarul a plecat cu viteza vântului, de la poliție la parchet, de la parchet la judecătorie! Apoi, am apărut pe portalul Justiției!

Iulia a trăit mulți ani în Spania, nu cunoaște legislația, nu e obișnuită cu astfel de situații. Înțeleg că violența domestică în România a dus la nenumărate tragedii, că multe doamne au avut de suferit, că legea nu le proteja suficient, chiar eu am făcut nenumărate reportaje și campanii pe această temă. Îi înțeleg și pe polițiști. Au fost bine-intenționați, dar din dorința de a aplica legea ca la carte, nu au făcut altceva decât să creeze un rău nejustificat. Sper să aibă același exces de zel și în alte cazuri, cu adevărat dramatice!

În încheiere, eu și Iulia avem o relație frumoasa, ne iubim, avem doi copii minunați și sub nicio formă nu vom permite cuiva să intervină în căsnicia noastră. Suntem două caractere puternice, nu întâmplător Destinul ne-a unit!”, a fost mesajul postat de Sabbagh pe contul de socializare.

