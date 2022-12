În urmă cu aproximativ un an, Christian jr a fost diagnosticat de medici cu tulburare de spectru autist. Băiețelul are 4 ani și merge în fiecare zi la terapie, timp de 6 ore. Iulia, soția lui Christian Sabbagh, observase că fiul ei nu vobea, deși avea 3 ani, astfel că a mers la un control medical. Atunci când a primit diagnostictul pentru cel mic, ea a intrat în depresie și a avut nevoie de consiliere psihologică pentru a-și putea reveni din șoc.

Într-un interviu exclusiv, Christian Sabbagh ne-a vorbit despre cât de costisitoare sunt terapiile pe care fiul său cel mic le face. O ședință de terapie costă 150 de lei, iar un copil diagnosticat cu TSA are nevoie de minimum 4 ore de terapie pe zi. Prezentatorul de la Kanal D vrea să tragă un semnal de alarmă și în același timp să-i încurajeze pe părinții ai căror copii au fost diagnosticați cu autism.

LIBERTATEA: Cum a fost anul 2022 și ce ai schimba la ultimul an, dacă ai putea să dai timpul înapoi?

Christian Sabbagh: A fost un an greu, în sensul că, atunci când am aflat că băiețelul nostru a fost diagnosticat cu tulburare de spectru autist (TSA), viața mea a încetat pentru un moment. La vremea respectivă nu știam mai nimic despre ceea ce unii numesc, total greșit, boală. Și cum nu sunt genul de om care să se plângă și să-și accepte soarta, am acționat, apelând la tot felul de specialiști. A urmat o perioadă grea și zeci de kilometri parcurși zilnic, pentru a-l duce la terapie.

– Care a fost cel mai greu moment pentru tine din toată cariera?

– Când soția mi-a vorbit despre diagnosticul băiatului. O bună perioadă, mi-a ținut ascuns acest lucru, ea intrase deja într-o depresie severă…

– Cum arată o zi obișnuită din viața lui Christian Sabbagh? Mergi să duci copiii la grădiniță?

– Da, asta fac zi de zi. Ne trezim la 7 dimineața, luăm micul dejun, apoi la 8.30 îi ducem la grădiniță. Pentru că la o astfel de oră, traficul este infernal în București, am căutat o grădiniță apropiată de casă.

– Ai 4 copii, doi din căsniciile anterioare. Cum sunt sărbătorile la voi? Vă întâlniți toți la masa de Crăciun?

– Copiii mei din căsătoriile anterioare sunt deja adolescenți, au trecut de multă vreme de acest capitol. Acum, fiecare se duce unde vrea, unde îi place, dar ne auzim deseori la telefon. Nici nu-i forțez, dar dacă au nevoie de mine sunt mereu prezent. E bine să-i dai copilului încredere, să nu te considere un fel de jandarm, altfel îl pierzi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-i urmărești discret activitatea, anturajul etc.

„Miracolul constă în multe ore de terapie”

– Ai dezvăluit recent că fiul cel mic a fost diagnosticat cu autism. Soția ta a fost foarte afectată când a aflat. Tu cum ai primit vestea?

– Pentru mine a fost ca și cum s-a terminat lumea. Repet, nu știam atât de multe lucuri despre acest diagnostic și am crezut că e ceva foarte grav… Atât eu, cât și Iulia, am început să căutăm cei mai renumiți medici în domeniu, să urmăm cele mai bune terapii. Sigur, rezultatele se vor vedea în timp, după multă muncă. Miracolul constă în multe ore de terapie!

„Despre autism nu se prea vorbește în România, pare un subiect tabu”

– Cât de costisitoare sunt tratamentele pentru această afecțiune a băiețelului? Se observă schimbări de când face terapie?

– Dacă nu aș fi fost în postura unui părinte al cărui copil să aibă TSA (Tulburare de Spectru Autist) nu aș fi realizat la ce chin și la câte eforturi este expus un părinte al unui copil diagnosticat cu această tulburare. Despre autism nu se prea vorbește în România, pare un subiect tabu, iar statul de cele mai multe ori, mai mult îi compătimește pe părinții copiilor cu autism și pe cei diagnosticați cu TSA, decât să-i ajute. Mai exact, le oferă o indemnizație infimă, în condițiile în care un copil cu TSA, ușor afectat, are nevoie de mimim 4 ore de terapie ABA pe zi, iar costul unei singure ședințe este de 150 de lei. Faceți un calcul simplu și vedeți câți bani trebuie să plătească un părinte pe lună. Cum poate rezolva el problema, în condițiile în care trăiește la țară, de exemplu, și abia supraviețuiește? Cum își va putea recupera copilul? Vorbesc acum în numele celor care pot vorbi, dar nu sunt auziți de cei care decid soarta noastră. Nu eu vreau să fiu subiectul, ci acei oameni sărmani care nu-și pot recupera micuții, pentru că nu au nici o pâine că să le pună seara pe masă. Din acest motiv am acceptat să vorbesc public despre drama pe care o trăiesc foarte mulți părinți în România. Poate că nu toți se regăsesc în descrierea mea, dar cu siguranță cei mai mulți dintre ei o fac.

– Ce planuri ai pentru anul 2023?

– Să-mi văd copilul recuperat, să le arăt oamenilor că acești micuți pot ieși din acest spectru și că este un mit că „cu boala asta te naști, cu boala asta mori”!

