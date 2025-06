Cine este Dragoș Anastasiu, vicepremierul supranumit „Elon Musk de România”. De la „Arena Leilor”, în Guvern

Supranumit „Elon Musk de România”, pentru viziunea sa progresistă în antreprenoriat și deschiderea față de inovație, Dragoș Anastasiu a fost și consilier onorific al președintelui interimar Ilie Bolojan pentru relația cu mediul de afaceri. După care rămăsese consilier al președintelui Nicușor Dan.

A fost medic, iar de la începutul anilor 2000 a devenit afacerist

Dragoș Anastasiu și-a început cariera ca medic, profesând în Germania, țara în care a trăit timp de 15 ani. Însă la începutul anilor 2000 a renunțat la halatul alb și a revenit în România pentru a construi de la zero un business de transport internațional: Eurolines. Sub conducerea sa, grupul s-a extins rapid, devenind una dintre cele mai importante rețele de transport și turism din Europa de Est.

În timp, Dragoș Anastasiu a diversificat portofoliul investițional și a mizat pe sustenabilitate și turism verde, devenind un promotor al ecoturismului în Delta Dunării și în zonele montane. A preluat și dezvoltat resorturi turistice, pensiuni eco-friendly și proiecte în care natura și comunitățile locale joacă un rol central. A fost un susținător vocal al reducerii birocrației și digitalizării în relația dintre firme și stat.

Recomandări Judecătorii, despre adolescentul care și-a înjunghiat verișoara de 2 ani, apoi a strangulat-o cu șnurul suzetei: „Este agresiv, lipsit de empatie și educație”. Masi Nicolas Codreanu, condamnat la 15 ani de detenție

Cel supranumit astăzi „Elon Musk de România” este cunoscut de publicul larg de mai bine de 10 ani, el fiind în trecut investitor în emisiunea „Arena Leilor”, care se putea vedea în trecut la TVR, înainte ca formatul să ajungă la PRO TV, sub denumirea de „Imperiul Leilor”.

În emisiunea de la TVR, el i-a mai avut alături de-a lungul timpului pe Cristina Bâtlan, Radu Ioan Tudorache, Marius Ghenea, Florin Talpeș sau Orlando Szasz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Numirea sa în funcția de vicepremier este văzută ca o încercare a Guvernului de a atrage specialiști din mediul privat în administrație, într-un moment în care România are nevoie acută de reforme reale în economie, infrastructură și digitalizare. Dragoș Anastasiu nu este afiliat politic.

Potrivit informațiilor apărute până acum, Dragoș Anastasiu ar urma să se concentreze în noua funcție pe domenii precum infrastructura turistică, debirocratizare și sprijinirea start-up-urilor. De altfel, el a criticat în trecut, în mod deschis, lipsa de coerență în politicile publice legate de IMM-uri și lipsa unei strategii naționale pentru dezvoltarea turismului durabil.

Recomandări Ministerul Afacerilor Externe se distanțează de întâlnirea lui Comănescu cu Lavrov. „În cazul în care ar fi fost consultat, MAE nu ar fi încurajat perfectarea întrevederii cu ministrul de Externe Lavrov”

„Reformele le fac miniştrii, doar că sunt anumite chestiuni care se întretaie şi oricum miniştrii trebuie să fie ajutaţi, să avem relaţia cu mediul de afaceri, trebuie să avem relaţia cu societatea civilă. Domnul prim-ministru Bolojan s-a gândit că este nevoie de cineva care să fie concentrat pe lucrurile astea”, spunea Dragoș Anastasiu la televiziunea Digi 24.

Dragoș Anastasiu este pasionat de sport

În ceea ce privește viața lui personală, cel supranumit „Elon Musk de România” are o relație cu Hildegard Brandl, iar în trecut a fost căsătorit cu Anca Anastasiu, împreună cu care are o fată, Andreea, în vârstă de 31 de ani.

„Andreea, fiica mea, este o sursă constantă de inspirație pentru mine. Datorită ei am descoperit yoga, o practică ce mi-a schimbat perspectiva asupra stării de bine. Sunt tare mândru de ea și de modul în care inspiră oamenii să trăiască mai frumos.

Îmi place foarte mult sportul. Am făcut volei de performanță. Îmi place să schiez, să joc tenis, să înot. Îmi place orice sport cu mingea. Am avut ca hobby fotografiatul, în sensul de laborator foto. Îmi place să fotografiez și filmez și cred că am și ceva talent. Îmi place să citesc o carte bună”, spunea în trecut noul vicepremier al României.

Subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2025 – ce le-a picat elevilor de a 8-a.