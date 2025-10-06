Mișcările petrolierului Blue Rose, asociat companiei Alkagesta, analizate în presa străină

Datele de urmărire AIS și documentele maritime dezvăluie că petrolierul Blue Rose, asociat cu Alkagesta, a efectuat multiple operațiuni între iulie și august 2025 în Turcia, Malta și regiunea Mării Caspice.

Mișcările repetate în porturi, variațiile importante ale pescajului și opririle prelungite au generat suspiciuni privind natura reală a încărcărilor și descărcărilor efectuate. Aceste informații au atras atenția jurnaliștilor de investigație și experților din domeniul maritim, evidențiind un potențial caz de opacitate în comerțul cu produse petroliere în contextul geopolitic actual tensionat.

Conform articolului publicat de Euasia.news, petrolierul Blue Rose a fost înregistrat în mai multe locații, inclusiv Yalova (Turcia), ancorarea în Istanbul, Malta Freeport și zone de buncheraj. Variațiile de pescaj indică operațiuni de încărcare și descărcare a mărfurilor.

Harta și locurile în care s-a mutat petrolierul Blue Rose în ultimele luni

Potrivit datelor AIS, Blue Rose a plecat din zona Dardanelelor în data de 24 iulie 2025, ajungând pentru prima etapă în Ancora Yalova (Turcia). A rămas în această zonă aproximativ două săptămâni (până pe 11 august), perioadă caracteristică unei operațiuni serioase de încărcare sau descărcare a mărfii, potrivit sursei citate mai sus.

Pescajul a înregistrat modificări considerabile:

La plecarea din Yalova, pescajul era de 4,6 m (ușor)

La sosirea în Malta Freeport, pescajul varia între 7,2 și 11,4 m

Aceste schimbări indică faptul că nava a încărcat sau descărcat marfă. Experții subliniază că aceste mișcări și fluctuații de pescaj sunt neobișnuite pentru companiile comerciale standard, notează sursa citată mai sus.

Conform datelor publicate de presa străină, în Malta, Blue Rose a efectuat mai multe intrări și ieșiri din ancorajul OPL și zona de „bunkering”, inclusiv o scurtă vizită la Freeport, unde a stat puțin, probabil pentru alimentare cu combustibil sau alte operațiuni conexe. Astfel, etapele din Malta sugerează că vasul nu a fost doar în tranzit, ci a realizat operațiuni logistice de manipulare a combustibililor sau a altor produse petroliere.

Origini incerte ale mărfurilor transportate

Conform portalului străin de știri, rapoarte suplimentare menționează că 22.500 de tone de petrol rusesc au fost reținute în Albania, întărind întrebările anterioare despre originea încărcăturii.

Cu câțiva ani în urmă, Alkagesta a transportat petrol în Turcia care era documentat oficial ca fiind de „origine turkmenă” în înregistrările maritime și vamale din Gebze. Cu toate acestea, urmărirea AIS și jurnalele comerciale sugerează că încărcătura ar fi fost de origine rusă.

Transferurile navă-la-navă în Mediterană și modificările de pescaj susțin suspiciunile privind operațiunile complexe de marfă. Opririle prelungite în porturi și fluctuațiile de pescaj sunt considerate neobișnuite pentru companiile comerciale standard.

Dincolo de perioada de operare în Marea Mediterană și porturile turcești și malteze, petrolierul Blue Rose a fost monitorizat și în portul Novorossiysk (Rusia) în luna septembrie 2025, o legătură ce ridică noi semne de întrebare privind natura comercială a încărcăturilor și coordonarea cu interese rusești în plin conflict geopolitic, mai precizează sursa citată mai sus.

Alkagesta, compania sub care operează Blue Rose, este înregistrată oficial în Malta și are legături corporative cu Caspian Oil & Gas Ltd, companie cu relații în businessuri rusești importante precum Sibur și Tatneft. Mai mult, alte companii partenere, inclusiv Shipmar DMCC, apar în registre maritime și financiare, sugerând o rețea complexă ce gestionează operațiuni petroliere pe mai multe teritorii.

Libertatea, citată în presa străină pe tema exportului de motorină în Ucraina

Jurnaliștii de la Euroasia.news au citat, în materialul publicat recent, o anchetă realizată de Libertatea în octombrie 2024 despre companiile care beneficiază de pe urma războiului din Ucraina. Conform articolului din Libertatea, România a devenit în luna iunie al doilea cel mai mare exportator de motorină către Ucraina, acaparând o cotă de 29,3% din totalul importurilor ucrainene, fiind devansată doar de Lituania (43%) și depășind Polonia (21%).

În cadrul acestui flux comercial, Alkagesta figurează ca unul dintre jucătorii principali, alături de companii internaționale precum Oscar Downstream (România), Vitol (Elveția), SOCAR (Azerbaidjan) și grupul Euronova Energies (Elveția). Date financiare din raportul NaftoRynok arată dublarea afacerilor la Oscar Downstream în ultimii ani, dar Alkagesta rămâne implicată semnificativ, cu un volum important de exporturi de motorină către Ucraina.

Jurnaliștii Libertatea punctau la acel moment că Alkagesta și alte companii precum SOCAR Petroleum și Vitol au ales să nu răspundă întrebărilor jurnaliștilor privind originea produselor petroliere și exporturile către Ucraina, în timp ce Oscar Downstream și Oil Terminal au oferit răspunsuri detaliate, negând orice legături directe cu exporturile către Ucraina și confirmând proveniența nonrusă a produselor după 2023.

Impactul războiului asupra pieței de carburanți

Datele publicate de Libertatea în 2024 și analizele independente arată că războiul din Ucraina a accelerat importurile și exporturile de carburanți pe rutele regionale, România devenind un exportator major datorită restricțiilor și blocajelor din alte țări vecine, precum Polonia.

Astfel, datele arată că în aprilie-mai 2024, România furniza peste 50% din motorina ajunsă în Ucraina, contribuția companiilor românești crescând semnificativ în această perioadă de criză.

