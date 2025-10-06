Mișcările petrolierului Blue Rose, asociat companiei Alkagesta, analizate în presa străină

Datele de urmărire AIS și documentele maritime dezvăluie că petrolierul Blue Rose, asociat cu Alkagesta, a efectuat multiple operațiuni între iulie și august 2025 în Turcia, Malta și regiunea Mării Caspice.

Mișcările repetate în porturi, variațiile importante ale pescajului și opririle prelungite au generat suspiciuni privind natura reală a încărcărilor și descărcărilor efectuate. Aceste informații au atras atenția jurnaliștilor de investigație și experților din domeniul maritim, evidențiind un potențial caz de opacitate în comerțul cu produse petroliere în contextul geopolitic actual tensionat.

Conform articolului publicat de Euasia.news, petrolierul Blue Rose a fost înregistrat în mai multe locații, inclusiv Yalova (Turcia), ancorarea în Istanbul, Malta Freeport și zone de buncheraj. Variațiile de pescaj indică operațiuni de încărcare și descărcare a mărfurilor.

Harta și locurile în care s-a mutat petrolierul Blue Rose în ultimele luni

Potrivit datelor AIS, Blue Rose a plecat din zona Dardanelelor în data de 24 iulie 2025, ajungând pentru prima etapă în Ancora Yalova (Turcia). A rămas în această zonă aproximativ două săptămâni (până pe 11 august), perioadă caracteristică unei operațiuni serioase de încărcare sau descărcare a mărfii, potrivit sursei citate mai sus.

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”
Recomandări
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Pescajul a înregistrat modificări considerabile:

  • La plecarea din Yalova, pescajul era de 4,6 m (ușor)
  • La sosirea în Malta Freeport, pescajul varia între 7,2 și 11,4 m

Aceste schimbări indică faptul că nava a încărcat sau descărcat marfă. Experții subliniază că aceste mișcări și fluctuații de pescaj sunt neobișnuite pentru companiile comerciale standard, notează sursa citată mai sus.

Conform datelor publicate de presa străină, în Malta, Blue Rose a efectuat mai multe intrări și ieșiri din ancorajul OPL și zona de „bunkering”, inclusiv o scurtă vizită la Freeport, unde a stat puțin, probabil pentru alimentare cu combustibil sau alte operațiuni conexe. Astfel, etapele din Malta sugerează că vasul nu a fost doar în tranzit, ci a realizat operațiuni logistice de manipulare a combustibililor sau a altor produse petroliere.

Origini incerte ale mărfurilor transportate

Conform portalului străin de știri, rapoarte suplimentare menționează că 22.500 de tone de petrol rusesc au fost reținute în Albania, întărind întrebările anterioare despre originea încărcăturii.

Cu câțiva ani în urmă, Alkagesta a transportat petrol în Turcia care era documentat oficial ca fiind de „origine turkmenă” în înregistrările maritime și vamale din Gebze. Cu toate acestea, urmărirea AIS și jurnalele comerciale sugerează că încărcătura ar fi fost de origine rusă.

Transferurile navă-la-navă în Mediterană și modificările de pescaj susțin suspiciunile privind operațiunile complexe de marfă. Opririle prelungite în porturi și fluctuațiile de pescaj sunt considerate neobișnuite pentru companiile comerciale standard.

Dincolo de perioada de operare în Marea Mediterană și porturile turcești și malteze, petrolierul Blue Rose a fost monitorizat și în portul Novorossiysk (Rusia) în luna septembrie 2025, o legătură ce ridică noi semne de întrebare privind natura comercială a încărcăturilor și coordonarea cu interese rusești în plin conflict geopolitic, mai precizează sursa citată mai sus.

Alkagesta, compania sub care operează Blue Rose, este înregistrată oficial în Malta și are legături corporative cu Caspian Oil & Gas Ltd, companie cu relații în businessuri rusești importante precum Sibur și Tatneft. Mai mult, alte companii partenere, inclusiv Shipmar DMCC, apar în registre maritime și financiare, sugerând o rețea complexă ce gestionează operațiuni petroliere pe mai multe teritorii.

Libertatea, citată în presa străină pe tema exportului de motorină în Ucraina

Jurnaliștii de la Euroasia.news au citat, în materialul publicat recent, o anchetă realizată de Libertatea în octombrie 2024 despre companiile care beneficiază de pe urma războiului din Ucraina. Conform articolului din Libertatea, România a devenit în luna iunie al doilea cel mai mare exportator de motorină către Ucraina, acaparând o cotă de 29,3% din totalul importurilor ucrainene, fiind devansată doar de Lituania (43%) și depășind Polonia (21%).

Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu
Recomandări
Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu

În cadrul acestui flux comercial, Alkagesta figurează ca unul dintre jucătorii principali, alături de companii internaționale precum Oscar Downstream (România), Vitol (Elveția), SOCAR (Azerbaidjan) și grupul Euronova Energies (Elveția). Date financiare din raportul NaftoRynok arată dublarea afacerilor la Oscar Downstream în ultimii ani, dar Alkagesta rămâne implicată semnificativ, cu un volum important de exporturi de motorină către Ucraina.

Jurnaliștii Libertatea punctau la acel moment că Alkagesta și alte companii precum SOCAR Petroleum și Vitol au ales să nu răspundă întrebărilor jurnaliștilor privind originea produselor petroliere și exporturile către Ucraina, în timp ce Oscar Downstream și Oil Terminal au oferit răspunsuri detaliate, negând orice legături directe cu exporturile către Ucraina și confirmând proveniența nonrusă a produselor după 2023.

Impactul războiului asupra pieței de carburanți

Datele publicate de Libertatea în 2024 și analizele independente arată că războiul din Ucraina a accelerat importurile și exporturile de carburanți pe rutele regionale, România devenind un exportator major datorită restricțiilor și blocajelor din alte țări vecine, precum Polonia.

Astfel, datele arată că în aprilie-mai 2024, România furniza peste 50% din motorina ajunsă în Ucraina, contribuția companiilor românești crescând semnificativ în această perioadă de criză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Unica.ro
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.RO
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Știri România 18:23
Dosarul panourilor de promovare a cărţii lui Nicolae Ciucă are zeci de volume, spune șeful DNA
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Știri România 17:12
Măsurile din pachetele 1 și 2 ar putea fi anulate de amenda de minimum un miliard de euro pe care România o va plăti Comisiei Europene, spune Bogdan Ivan
Parteneri
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul.ro
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Stiri Mondene 17:43
Anunțul făcut de Simona Gherghe despre reality show-ul „Mireasa”. „Vă rog să fiți foarte atenți. Este ceva ce nu s-a mai întâmplat”
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Stiri Mondene 17:10
Asia Express, 6 octombrie 2025. Noile echipe vor fi puse la încercare încă din primele minute ale cursei
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
ObservatorNews.ro
Cod galben de ninsori şi cod roşu de ploi în 3 judeţe. Cel mai friguros început de octombrie din ultimii ani
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Parteneri
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
Mediafax.ro
Criza TRAFICULUI din București – prea multe mașini, prea puține soluții
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Fosta doctoriță de la Casa Județeană de Pensii Bihor, implicată într-un amplu dosar de mită, a murit într-un teribil accident rutier. În mașină ar fi fost găsite sume importante de bani
KanalD.ro
Fosta doctoriță de la Casa Județeană de Pensii Bihor, implicată într-un amplu dosar de mită, a murit într-un teribil accident rutier. În mașină ar fi fost găsite sume importante de bani

Politic

Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Interviu
Politică 18:00
Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România” 
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Politică 15:57
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Fanatik.ro
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”