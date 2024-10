Compania românească de produse petroliere Oscar Downstrean, traderul elvețian Vitol, grupul Euronova, societatea azeră de petrol și gaze SOCAR și firma malteză Alkagesta au făcut afaceri mănoase de pe urma conflictului, fie direct, fie indirect, conform datelor Libertatea.

Afaceri cu motorină

România era în luna iunie al doilea exportator de motorină în Ucraina, cu o cotă de 29,3% din total, după Lituania (43%), dar înaintea Poloniei (21%), scria, într-un raport, compania de consultanță NaftoRynok.

Lituania nu are o graniță cu Ucraina, iar exporturile sale se fac tot prin Polonia.

Protestele din Polonia, avantajul României

În primele luni, România a fost chiar principalul furnizor, din cauza problemelor cu granițele blocate pe partea poloneză de către agricultorii care protestau.

Per total, în luna iunie, cei mai mari furnizori de motorină în Ucraina au fost, conform raportului, Orlen Lietuva (39,7%), Oscar Downstream (12,5%), Select Energy (9,9%) și Vitol (7,3%).

Orlen Lietuva este, de fapt, deținută de către concernul petrolier de stat PKN Orlen, controlat de guvernul de la Varșovia.

Dublarea afacerilor la Oscar Downstream

Oscar Downstream este deținută de omul de afaceri Alin Niculaie, care mai are afaceri și în domeniul imobiliarelor.

Oscar Downstream a constatat o dublare a afacerilor în ultimii ani: de la venituri de 3,85 miliarde de lei în 2021, anul anterior invadării Ucrainei, la 7,22 miliarde de lei în 2022 și 7,42 miliarde de lei în 2023.

Profitul a urcat și el: de la 297 milioane de lei 2021 la 351 milioane de lei în 2022 și 341 milioane de lei anul trecut.

Documentul menționează că în luna mai, România a furnizat 53,9% din combustibilul diesel ajuns în Ucraina și 55% în aprilie, față de 36,5% din Polonia în mai, respectiv 32% în aprilie.

Traderii intră în scenă

Același raport spune și care sunt cei mai mari furnizori pe granițele româno-moldoveano-ucrainene: Oscar Downstream, Vitol, Parcul de Autobuze și Euronova Energies.

Vitol este unul dintre cei mai mari traderi de produse petroliere. Compania elvețiană a avut în 2022 venituri totale de 505 miliarde de dolari, iar în 2023, acestea s-au situat la 400 de miliarde.

Conform Financial Times, gigantul a avut în 2022 un profit net de 15,1 miliarde de dolari, iar anul trecut, de 13 miliarde.

Conform raportului realizat de firma de consultanță, Vitol furnizează carburanți prin portul Constanța.

Parcul de Autobuze este compania municipală de transport în comun din Chișinău.

În schimb, Euronova Energies este un grup înregistrat în Elveția, dar deținut de către sârbul Stephane Jovanovic și franco-elvețienii Gilles Chautard și Raphaë Gossner, conform site-ului de investigații Defapt.ro.

Compania deține terminale în porturile Omišalj, Ploče și Zadar din Croația și are contracte și cu Oil Terminal – compania de stat română ce se ocupă cu depozitarea petrolului și carburanților în portul Constanța.

Euronova este al doilea furnizor către NIS Petrol, deținută de colosul rus Gazprom, mai scrie site-ul respectiv. Concomitent, Euronova a fost în 2022 și principalul furnizor de motorină către grupul Sheriff, din Tiraspol, în Transnistria, mai scrie acesta.

Potrivire de nume

În România mai există o companie numită Euronova Energies, iar în februarie 2024, Euronova Energies SA Geneva spune că nu există nicio legătură între cele două entități, conform Capital.ro.

Potrivit sursei citate, Euronova Energies din România este înregistrată și deținută de către Hamza Karimov, fost director executiv al SOCAR România.

Conexiunea cu SOCAR

SOCAR este compania de petrol și gaze deținută de către Azerbaidjan. Compania are în România o rețea de 60 de benzinării.

SOCAR apare la rândul ei în statisticile oferite de compania de consultanță NaftoRynok privind furnizarea de motorină în Ucraina.

Grupul azer este implicat și într-un scandal internațional recent, după ce un raport al Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA), o organizație nonprofit, arăta că rafinăria STAR din Turcia procesează petrol rusesc, iar carburanții ajung apoi la state din grupul G7 și Uniunea Europeană.

Rafinăria în cauză este deținută de către SOCAR.

Importăm carburanți produși din petrol rusesc

România apărea în raport drept principalul beneficar al carburanților produși din țiței rusesc în Turcia, cu importuri de 448 de milioane de euro. Țara noastră este urmată de SUA (232 de milioane de euro) și Olanda (216 milioane de euro).

Conform raportului, petrolul provine de la grupul rus Lukoil, iar 90% din importurile făcute de la rafinăria STAR ajung la Oil Terminal.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel de lângă Ploiești și o rețea de 315 benzinării.

Conform surselor Libertatea, Lukoil aduce petrol din Kazahstan, unde are dețineri la zăcăminte uriașe.

În schimb, raportul spune că există posibilitatea ca produsele să fie exportate din România în Moldova și notează că țara noastră și-a dublat exporturile de produse petroliere în Moldova anul trecut.

Lukoil Moldova deține 20% din piața de retail din statul vecin și este reponsabil cu 40% din importurile de motorină, mai notează raportul, care citează Balkan Insight.

Care sunt clienții Oil Terminal

România are un singur mare terminal de țiței și produse petroliere la Marea Neagră, deținut de către Oil Terminal, companie controlată de Ministerul Energiei de la București, cu 87,7% din acțiuni.

Compania a transmis pentru Libertatea lista principalilor săi clienți:

Petrom

Oscar Downstream

Petrotel Lukoil

Lukoil Romania

Euronova Energies

Vitol

Socar Petroleum

Mol România Petroleum

Mol PLC

Litasco SA

Chimcomplex Borzeşti

Alkagesta LTD

Ivict Europe GMBH

Island Petroleum.

Petrom este cea mai mare companie petrolieră din România și importă petrol pentru rafinăria de la Petrobrazi. Este controlată de austriecii de la OMV, dar statul român are un pachet de 20,69% din acțiuni.

Oscar Dowstream spune că nu exportă în Ucraina

Oscar Downstream este cel mai mare trader de produse petroliere din țara noastră și este deținut de omul de afaceri Alin Niculaie. Acesta se află pe locul 10 în topul Forbes al celor mai bogați români, cu o avere de 2,6 miliarde de lei.

Compania, care și-a început inițial activitatea cu afaceri în domeniul alcoolului în urmă cu peste 20 de ani, spune că respectă toate sancțiunile internaționale împotriva Rusiei.

„După 5 februarie 2023, dată la care importul de produse petroliere cu origine Rusia a fost interzis în Uniunea Europeană, OSCAR Downstream a importat exclusiv produse de la cei mai mari și reputați producători petrolieri și traderi globali din lume, produse care au avut întotdeauna origine non-Rusia, conform certificatelor de origine furnizate de aceștia, andorsate de autoritățile din statele de origine, conform legislației internaționale și practicii în domeniu”, a transmis Oscar Downstream la solicitarea Libertatea.

Conform surselor Libertatea, compania aduce produse de la Aramco – cea mai mare companie petrolieră din lume, din Arabia Saudită, și de la gigantul britanic BP.

Nicio legătură cu rafinăria STAR din Turcia

Societatea spune că importă exclusiv carburanți, deoarece piața internă a României are un deficit.

Oscar spune că nu exportă în Ucraina și nu a importat de la rafinăria STAR a SOCAR.

„Importurile de produse petroliere ale OSCAR Downstream sunt menite să acopere deficitul de producție de motorină din România (cele 3 rafinării din țară produc aproximativ 70% din necesarul de motorină al pieții interne), iar în contabilitatea OSCAR nu exista nici o factură de vânzare produse petroliere către Ucraina. Din cei peste 5.000 de clienți ai OSCAR există doar 3 clienți externi, care sunt companii din Republica Moldova și Ungaria. Prin urmare, OSCAR Downstream nu are afaceri cu nicio companie din Ucraina și nu a făcut export în Ucraina”, explică societatea.

Surse din domeniu susțin că este posibil ca Oscar să apară în datele ucrainene dacă partenerii săi din România exportă în Ucraina carburanții cumpărați de la Oscar.

Actorii de la Marea Neagră

Petrotel Lukoil este firma prin care grupul rus Lukoil operează rafinăria din județul Prahova. Aceasta importă petrolul necesar prelucrării din Kazahstan.

Lukoil România este firma prin care sunt deținute benzinăriile Lukoil din țară.

Tot legat de Lukoil este și Litasco. Acesta este traderul grupului rus și este înregistrat tot în Elveția.

Compania nu a răspuns întrebărilor trimise de către Libertatea în privința posibilelor importuri din Turcia.

Traderi sunt și Vitol, și Euronova, dar și Alkagesta – acesta din urmă fiind cea mai mare companie din Malta.

Alkagesta apare la rândul său în datele firmei de consultanță NaftoRynok ca exportând în Ucraina.

Libertatea a adresat întrebări acestor societăți cu privire la sursa produselor petroliere și exporturile în Ucraina, dar până acum nu au răspuns.

Nici SOCAR Petroleum nu a răspuns. Compania are o rețea de 60 de benzinării în țara noastră și apare și în statisticile privind importurile de motorină ale Ucrainei furnizate de NaftoRynok.

MOL Plc și MOL România Petroleum sunt parte din grupul maghiar MOL. MOL România are în țara noastră a patra rețea de benzinării ca întindere, cu 238 de stații la nivel național, conform propriului site.

Aceasta este condusă de un aliat al premierului maghiar Viktor Orban, cunoscut la rândul său pentru prietenia sa cu Rusia și răceala relațiilor cu Ucraina. Grupul MOL este controlat de guvernul de la Budapesta.

Chimcomplex Borzești este cea mai mare companie chimică din România și deține și combinatul Oltchim din Râmnicu Vâlcea. Grupul e controlat de omul de afaceri Ștefan Vuza.

Compania de consultanță NaftoRynok mai menționează între companiile ce exportă motorină în Ucraina și grupul Hellenic Petroleum. Cel mai mare acționar al său este magnatul Spiros Latsis, armator grec.

Oil Terminal spune că verifică tot

Oil Terminal spune că toate mărfurile care sosesc sunt atent verificate din punctul de vedere al documentelor de către autoritățile vamale.

„Astfel, înaintea oricărei sosiri a navelor în Oil Terminal, agenții de navă transmit toate documentele mărfurilor către Biroul Vamal Constanța în scopul verificării circuitului mărfurilor, certificate de origini, veridicitatea acestora prin verificări între autorități și în scopul respectării cu strictețe a sancțiunilor impuse odată cu începerea războiului din Ucraina”, conform companiei controlate de Ministerul Energiei.

„Orice neînțelegere a documentelor puse la dispoziție care nu este explicată cu dovezi clare de către proprietarul de marfă duce la neacceptarea accesului la dană a navelor” Oil Terminal:

Ministerul Energiei a transmis pentru Libertatea că nu știe numele companiilor care importă produse petroliere realizate din petrol rusesc și a cerut Autorității Vamale să le prezinte.

Cum respectă România embargoul

În timp ce companiile din domeniu neagă orice legături și susțin cu tărie embargoul asupra Rusiei, datele de la Institutul Național de Statistică (INS) pictează un alt tablou.

Conform INS, România a importat în primele șase luni 1,74 milioane de tone de carburanți, din care mai mult de o treime vin din Turcia și India, țări care beneficiază din plin de petrol ieftin rusesc.

Mai exact, 542.366 de tone au venit din Turcia, iar 112.222 de tone din India în prima jumătate a acestui an.

Pe întreg anul trecut, România a importat 3,5 milioane de tone de carburanți, din care 548.133 de tone din Turcia și 941.843 de tone din India.

Conform Economica.net, creșterea importurilor din Turcia a fost de patru ori, iar cele din India au crescut de zece ori față de 2022.

În luna mai 2023, Ucraina a decis interzicerea importurilor de țiței și combustibili care nu sunt însoțite de documente care să ateste că provin din afara Rusiei, scria la acel moment Profit.ro.

Serviciile secrete ucrainene bănuiesc falsificarea documentelor

În 25 iunie 2024, același site scria că autoritățile vamale ucrainene au revocat un ordin anterior, emis cu 10 zile înainte la solicitarea serviciilor secrete de la Kiev, care impunea un control sporit al navelor petroliere ajunse în portul românesc Constanța.

Motivul invocat la acel moment a fost că ordinul crea confuzie atât între jucătorii din piață, cât și pentru autoritățile române, care respingeau ideea ca respectivii combustibili să fie de origine necunoscută sau rusească. Procedura ar fi riscat o penurie de carburanți pe piața ucraineană.

Conform surselor Libertatea, prețurile oferite de unele companii care exportă carburanți în Ucraina prin România sunt mult mai mici decât ale carburanților sosiți prin Polonia.

O explicație a serviciilor secrete ucrainene ar fi falsificarea documentelor, conform site-ului citat. O a doua ar fi obținerea unor avantaje competitive prin scheme de evaziune.

