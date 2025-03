Practic, oamenii aduși lângă partide și demnitari sunt aproape neatinși de reorganizarea, în condițiile în care la nivel general scopul este reducerea posturilor cu 240, ceea ce înseamnă că aproape 97% sunt de la serviciile de specialitate și de la nivelul conducerii tehnice.

Secretomania de la Camera Deputaților

Camera Deputaților a ținut la secret timp de aproape două luni datele despre situația angajărilor la nivelul mai multor structuri și încă sunt semne de întrebare despre cum arată statul complet de funcții, pentru că instituția nu a comunicat oficial în niciun moment numărul exact al posturilor din organigramă, fiind doar mențiuni ale președintelui Ciprian Șerban că sunt 1.600 de angajați per total.

Încă de la începutul discuțiilor despre reorganizare, Camera Deputaților a încercat să țină cât mai departe de atenția publică, de exemplu, numărul persoanelor angajate la grupurile parlamentare, unde nu vor exista consecințe ale procesului de reorganizare, pentru că în Hotărârea Camerei Deputaților prin care sunt reduse cu 240 posturile care țin de acest for, nu există nicio mențiune a diminuărilor de la o asemenea structură.

Împărțeala partidelor

După un refuz inițial al comunicării datelor, în urma unei reclamații administrative, conducerea Camerei Deputaților a comunicat mai multe date care fac lumină în ceea ce privește structura de personal. 130 de persoane sunt angajate la grupurile parlamentare (persoane care nu vor fi afectate de reorganizare). Grosul angajaților e la PSD, adică 40 la număr, iar pe locul al doilea se situează PNL, cu 29 de angajați.

Alianța pentru Unirea Românilor are 20 de angajați la Cameră, în timp ce USR are 12. 11 angajați la Camera Deputaților are și UDMR, în timp ce Grupul parlamentar al minorităților are 9, SOS are 6, iar POT – 3 angajați.

La Cancelaria președintelui, adică a lui Ciprian Șerban, sunt 21 de angajați, iar la cabinetele membrilor Biroului Permanent (vicepreședinți, chestori și secretari) sunt 45 de oameni. Prin procesul de reorganizare, de la Cancelaria președintelui Șerban va fi redus un singur post, iar de la cabinetele vicepreședinților BP – doar patru persoane. Toate aceste structuri țin ca personal de puterea și dorința politicienilor care aduc oamenii pe care îi vor.

Pe de altă parte, de la serviciile de specialitate ale Camerei Deputaților ar urma să fie desființate celelalte 235 de posturi, adică grosul concedierilor va fi la structurile tehnice, deci la entități care se ocupă de buna desfășurare a treburilor legislative, reprezentarea parlamentară, centrul de conferințe, comunicarea cu alte instituții, media, societatea civilă și așa mai departe.

Treceri de la zona politică la cea de specialitate

Conducerea Camerei Deputaților a recunoscut și faptul că anul trecut au fost cazuri în care persoane care fuseseră angajate la unele structuri pur politice au ajuns apoi la serviciile de specialitate, fiind trecute de la contracte cu durată determinată la durată nedeterminată.

„În anul 2024, în structurile de specialitate ale serviciilor Camerei Deputaților nu au fost înregistrare situații de modificare a duratei raportului de serviciu/muncă. Pentru aceeași perioadă, în structurile politice (cabinete membri ai Biroului Permanent al Camerei Deputaților și grupuri parlamentare) s-au înregistrat un număr de 8 situații de modificare (n.r. – evidențiere a redacției) a duratei raportului de serviciu/muncă din determinată în nedeterminată, efectuate la propunerea membrilor Biroului Permanent, respectiv a liderilor de grup, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările ulterioare”.

Prevederea invocată arată că „persoanele care desfășoară activități de specialitate la Cancelaria președintelui, la cabinetele membrilor Biroului Permanent, la cabinetele președinților comisiilor permanente, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare și la grupurile parlamentare pot fi încadrate ca funcționar public parlamentar pe perioadă nedeterminată, funcționar public parlamentar pe perioadă determinată sau personal contractual”, iar marea problemă este exact la funcția de funcționar public parlamentar, unde este necesar concursul. Conducerea Camerei nu a explicat și câți din cei trecuți pe nedeterminată sunt personal contractual, câți funcționari publici.

Necesitatea reorganizării

Chestionați pe tema fundamentelor procesului de reorganizare și a calculelor care au stat la baza ajungerii la decizia de reducere a posturilor cu 240 a fost bugetul mai mic, fără vreo explicație clară privind modul cum s-a ajuns la noua schemă de personal.

„Vă informăm că decizia de reducere a posturilor a fost impusă de reducerea bugetului alocat Camerei Deputaților. Proiecția bugetară pentru Camera Deputaților, în anul 2025, realizată prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.6/2025 și prin Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2025, cât și bugetul alocat Camerei Deputaților pentru anul 2025 prin Legea 9/2025 consacră o reducere cu 13% a veniturilor repartizate pentru toate categoriile de cheltuieli. Astfel, cheltuielile de personal au scăzut de la 404.459 mii lei pentru anul 2024 la 374.750 mii lei pentru anul 2025”.

Vine valul de termene în instanțe

Hotărârea Camerei Deputaților referitoare la reorganizarea instituției va fi analizată joi de judecătorii CCR. Tot joi este termen și pentru hotărârea de la Senat, similară.

Însă în instanța de contencios administrativ, la Curtea de Apel București, sunt nu mai puțin de trei dosare contra Camerei Deputaților. Unul este al Sindicatului Funcționarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaților, care a avut prim termen pe 24 martie, însă s-a amânat pronunțarea pentru 27 martie.

Un alt dosar a avut deja două amânări pe pronunțare și următorul termen este 3 aprilie, iar un al treilea cu termen joi, pe 27 martie, la primul termen.

