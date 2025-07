În lipsa unei competiții pentru șefia partidului, atenția s-a mutat asupra celor patru posturi de prim-vicepreședinte. Favoriți inițiali erau Alin Tișe, Dan Motreanu, Adrian Veștea și Ciprian Ciucu, însă în cursă au intrat și alte nume puternice, precum Cătălin Predoiu, Valeriu Iftime, Florin Roman și senatoarea Nicoleta Pauliuc – singura femeie candidată, susținută de Adina Vălean și organizația Ilfov.

Surse liberale indică faptul că în urma negocierilor, cei mai bine plasați pentru aceste funcții sunt Tișe, Predoiu, Ciucu și Iftime.

13:02 - Acum 6 minute Ilie Bolojan: Dacă vreți să faceți treabă, acum e momentul în PNL Ilie Bolojan, singurul candidat la funcția de președinte al partidului, a punctat „lucrurile bune” făcute de PNL în ultima perioada, în ciuda unor greșeli întamplate, și crede că „PNL-ul de astăzi” va fi un factor modernizator pentru România.

12:54 - Acum 14 minute Modificarea Statutului partidului, care vizează descentralizarea, a fost aprobat Modificările vizează descentralizarea partidului, creșterea responsabilității și stimularea performanței politice. 'Noul statut introduce o competiție deschisă la conducerea PNL pentru alegerea președintelui, a celor patru prim-vicepreședinți, renunțându-se la sistemul moțiunilor pentru candidatura la președinția partidului, un sistem care s-a dovedit ineficient. Numărul de membri ai Biroului Executiv al PNL va fi redus cu 50%. Biroul Executiv va avea 27 de membri în total – președintele PNL, patru prim-vicepreședinți, secretarul general care va fi votat ulterior în prima ședință a Biroului Politic Național la propunerea președintelui ales, 19 reprezentanți regionali, inclusiv opt vicepreședinți pe care urmează să îi validați (…) și două personalități publice, cu derogare de vechime, la propunerea președintelui al PNL. 10% dintre funcțiile de conducere ale partidului la nivel central și apoi la nivel local vor fi rezervate unor personalități din afara PNL, care pot aduce valoare și prestigiu partidului. PNL dă astăzi semnalul că se deschide spre societate și cooptează oameni de valoare din afara sa. Biroul Politic Național își modifică structura, urmând a fi format din membri BEx și președinții organizațiilor județene', a spus președintele Comisiei de Statut, Gabriel Andronache, potrivit Agerpres.

12:19 - Acum 49 minute Un fapt important: niciun lider PSD nu este prezent la Congres / Răspunsul oferit Libertatea Potrivit surselor Libertatea, liderii social-democrați nu au fost invitați. De altfel, nici de la celelalte partide nu au venit șefii de partid. Ce a răspuns PSD la solicitarea Libertatea: PSD este parte a Coaliției de guvernare, într-un context dificil pentru români.

⁠PSD îşi menține atât identitatea de unic partid de stânga, cât şi viziunea politică, care sunt diferite de partidele de dreapta.

⁠PSD consideră Congresul PNL un eveniment politic, strict cu mize politice pentru membrii săi.

⁠Reamintim că PSD şi PNL sunt şi membrii unor familii politice diferite. Prin urmare, menținem o separare clară între colaborarea la nivel guvernamental şi cea politică.

12:19 - Acum 49 minute Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, candidează pentru un post de prim-vicepreședinte: PNL nu este doar o combinație de litere „Cred că PNL nu este doar o combinație de litere. Gândul meu cel mai important este că PNL trebuie să redevină partidul oamenilor activi, partidul dreptei productive. România are astăzi 3 milioane de antreprenori care așteaptă să fie reprezentanți de cineva. Cred eu că putem să recâștigăm acest electorat. Un partid dezbinat și nereformat nu are cum să reformeze România”, a afirmat Alin Tișe.

12:15 - Acum 53 minute Csoma Botond: Relaţia dintre UDMR şi PNL e una complexă. Au fost momente foarte bune, dar au fost şi unele tensionat Liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputaţilor, Csoma Botond, a afirmat, sâmbătă, la Congresul PNL, că relaţia dintre UDMR şi PNL este una complexă şi a precizat că au existat momente foarte bune şi momente tensionate. El a explicat că între cele două partide există o colaborare impecabilă în unele judeţe din Ardeal, dar sunt şi judeţe în care se află în tabere adverse, potrivit News.ro.

12:10 - Acum 58 minute Câteva detalii de atmosferă La discursurile invitaților mulți liberali au ieșit din salăla discuții și ultimele negocieri

Jurnaliștii nu au unde să stea să scrie. Nu există mese/bănci/pupitre, dar nici scaune

O apă plată la jumătate costă 10 lei.

11:54 - Acum o ora Zâmbete și multă voie bună. Nicușor Dan, vedeta deschiderii Congresului

11:46 - Acum o ora Moşteanu (USR): Sunt doi oameni politici în jurul cărora putem construi momentul ăsta: Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu (USR), a afirmat, sâmbătă, la Congresul PNL, că sunt doi oameni politici în jurul cărora se poate construi în acest moment şi aceştia sunt preşedintele României, Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan. Moşteanu a precizat că cei doi au arătat prin tot ce au făcut în aceşti ani şi în ultimele luni că merită această încredere a populaţiei, potrivit News.ro. „Împreună suntem într-un punct în care poate că puţini ne-am fi imaginat acum câteva luni că vom fi. Eram fiecare cu meciul lui, cu ochii la şireturi cum se zice la fotbal sau la baschet şi în momentul în care am văzut că se îngroaşă gluma, am ridicat cu toţii privirea şi am văzut calea corectă pentru România”, a remarcat Moşteanu.

11:12 - Acum 2 ore Președintele Nicușor Dan deschide Congresul PNL: România are viitor Președintele României a lăudat PNL că a ales să se reformeze și și-a sumat intrarea la guvernare și măsurile dificle care trebuiau luate pentru remedierea deficitului bugetar. Dan i-a avertizat pe guvernanți că trebuie să facă tot ceea ce e necesar, chiar daca va fi greu, fiindca altfel nu vor mai fi iertați de români la vot. „România are viitor și este tangibil”, a spus președintele. „În urmă cu două luni, România a trecut printr-un moment dificil și PNL a mers în direcția corectă, vreau să vă mulțumesc pentru asta (…) În cei 35 de ani de la Revoluție, PNL a făcut greșeli, însă sunt două lucruri foarte importante pe care le-a făcut.

În primul rând, în momentele importante a ținut direcția corectă pentru România. În al doilea rând, și-a asumat decizii grele în momente grele și acesta este un astfel de moment. Este foarte important că PNL și-a asumat guvernarea.

Suntem cu toții obligați să reparăm, în anii care urmează, să reparăm deciziile asumate greșit în societate pentru că altfel românii, în 2028, nu ne vor mai ierta. Sunt foarte optimist că vom reuși să facem împreună lucrurile acestea”

„Pentru societate este un moment de îndoială, vreau să vă transmit și dumneavoastră și românilor care se uită la noi, convingerea că România are un viitor și nu peste 20 – 30 de ani, ci peste 2-3 ani, imediat ce vom trece peste perioada aceasta necesară de corecție.

România are un sector privat dinamic, competitiv (…) România are șansa să atragă mult mai multe investiții străine anul viitor”

11:03 - Acum 2 ore Nicușor Dan și Ilie Bolojan au ajuns la Congres Nicușor Dan a spus că a fost sprijinit de PNL în timpul campaniei și a ales să vină pentru a-și arăta recunoștiința. Cei doi au evitat însă întrebările presei.

10:54 - Acum 2 ore Ciprian Ciucu pentru Libertatea: Avem nevoie de figuri care sunt competitive electoral „Partidul are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care sunt competitive electoral și care au demonstrat, care au rezultate în spate.”, a declarat Ciprian Ciucu pentru Libertatea. Acesta crede că experiența lui ca primar de sector constitutie un atu în plus pentru funcția vizată. Foto: Vlad Chirea

10:48 - Acum 2 ore Emil Boc: „E frustrant că vorbim din nou de măsuri de austeritate. Dacă se păstrau cele din 2010, România era azi în altă ligă” „E frustrant că am ajuns din nou să vorbim despre măsuri de care vorbeam acum 15 ani. Toate guvernele de după 2012 sunt în egală măsură responsabile că din nou am ajuns să vorbim despre măsurile pe care le-am luat acum 15 ani, de majorare de TVA, de pensii speciale. Dacă atunci se păstrau, România acum era în altă ligă. Cum va arăta România în 2040 dacă în 15 ani vom fi în același punct? E vina tuturor guvernelor, care în mod populist, în loc să țină cont de interesul național au ținut de interesul de partid. Mă consult constant cu Bolojan care are o misiune complicată, dar va reuși pentru că are expertiză și credibilitate”, a transmis primarului Clujului.

10:44 - Acum 2 ore Emil Boc face un apel la unitate în Coaliție: Sunt singurele partide care pot rezolva situația. Emil Boc a fost întrebat, sâmbătă, înainte de Congresul PNL, despre prezenţa în coaliţie a PSD, care a luat măsurile care au adus România în situaţia de astăzi. „Părinţii fondatori ai Constituţiei americane spuneau că dacă oamenii ar fi sfinţi nu am mai avea nevoie de niciun guvern. Dacă oamenii ar fi guvernaţi de sfinţi, nu am avea nevoie de niciun control al puterii. Oamenii nu sunt sfinţi, oamenii greşesc. Dacă oamenii au greşit, a persevera în greşeală este un dezastru. Faptul că se corectează e un lucru bun. Nu uitaţi să şi politicienii sunt oameni şi greşesc. Şi nu întotdeauna viaţa e atât de liniară aşa cum ne-am dori să fie”, a afirmat Emil Boc. El a adăugat că partidele din coaliţia de guvernare „sunt singurele care pot să rezolve problema pe care o avem şi să readucem în societate sentimentul de echitate, de dreptate şi de a uni cele două Românii divizate la alegeri”. Emil Boc spune că partidele din coaliţia de guvernare sunt singurele care pot să rezolve problema pe care o avem, Foto: Vlad Chirea / Libertatea

10:30 - Acum 3 ore Ciucu: E timpul să nu mai mințim oamenii Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, înainte de Congresul PNL, dacă alegerea sa ca prim-vicepreşedinte al PNL este un prim pas spre o candidatură la Primăria Capitalei. „Evident că un astfel de vot de încredere din partea partidului este important. Este importat să ai partidul cu tine. Am emoţii, nu vă zic că nu am emoţii, sper să am partidul cu mine şi mi se pare un pas esenţial", a afirmat Ciucu. El a mai fost întrebat ce le transmite delegaţilor PNL pentru a-l alege. "PNL are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care au fost probate electoral şi care au demonstrat care au rezultate în spate. Nu poţi să pretinzi că schimbi lucrurile dacă nu ai rezultate în spate. Le transmit că îmi este oarecum teamă pentru viitorul partidului şi doar împreună putem duce partidul mai departe", a declarat Ciucu. Bolojan a preluat conducerea interimară a PNL în noiembrie, după eșecul lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale, și a reușit să revigoreze partidul la parlamentare, ducându-l la 14%. Ulterior, a devenit președinte al Senatului și președinte interimar al României, iar în urma victoriei lui Nicușor Dan la prezidențiale, a fost numit prim-ministru, deși PNL este al treilea partid în Parlament. Mandatul său de premier se va încheia în aprilie 2027, potrivit acordului din coaliție, iar mandatul de lider PNL va dura doar doi ani. Funcţia de secretar general al PNL este o altă miză importantă în viitoarea echipă de conducere a PNL. La începutul săptămânii, favorit pentru funcţie era Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, susţinut chiar de premierul Ilie Bolojan. De altfel, preşedintele partidului este cel care desemnează direct secretarul general. Însă şi numele lui Dan Motreanu a început să fie vehiculat în partid cu două zile înainte de Congres, susţin sursele citate. În cazul în care Dan Motreanu va fi numit secretar general al PNL, ar mai rămâne liber un post de prim-vicepreşedinte, potrivit News.ro. Ilie Bolojan a redus numărul funcţiilor de conducere în partid aproape la jumătate. În noua organigramă, vor fi 25 de funcţii, faţă de cele 40 existente în prezent. În afara funcţiei de preşedinte, vor mai exista 4 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi, 11 membri ai Biroului executiv, un secretar general şi un trezorier. Spre deosebire de cei patru prim-vicepreşedinţi, care vor fi aleşi în mod direct de Congres, cei 8 vicepreşedinţi ai PNL au fost deja stabiliţi în urma unor negocieri între filialele PNL în funcţie de regiunile geografice. Congresul PNL doar urmează să valideze numele deja stabilite. Cei 8 vicepreşedinţi regionali: Regiunea Nord-Est: Alexandru Muraru – liderul PNL Iaşi Regiunea Sud-Est: Alexandru Popa – liderul PNL Brăila Regiunea Sud Muntenia: Toma Petcu – preşedintele CJ Giurgiu Regiunea Sud-Vest Oltenia: Gigel Ştirbu – liderul PNL Olt Regiunea Vest: Gheorghe Falcă – liderul PNL Arad

Regiunea Nord-Vest: Florin Birta – primar Oradea Regiunea Centru: Ion Dumitrel – preşedinte CJ Alba Regiunea Bucureşti-Ilfov: Hubert Thuma – preşedinte CJ Ilfov Cei 10 candidaţi înscrişi pentru cele patru funcţii de prim-vicepreşedinte: Valeriu Iftime – preşedinte CJ Botoşani Adrian Veştea – preşedinte CJ Braşov Alin Tişe – preşedinte CJ Cluj FLorin Roman – deputat PNL Alba Nicoleta Pauliuc – senator PNL Ilfov 6. Ioan Popa – primar Reşiţa Dan Motreanu – europarlamentar 8. Ciprian Ciucu – primar Sectorului 6 Mircea Minea – primar Chiajna Cătălin Predoiu – ministru de Interne

