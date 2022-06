Concedierea lui Cristian Tudor Popescu de la Digi24, după o serie de comentarii despre o gafă comisă recent în emisiunea „Jurnalul de seară” a lui Cosmin Prelipceanu, a readus în prim-plan câteva momente tensionate petrecute de-a lungul timpului între cei doi jurnaliști, chiar în platourile televiziunii.

În cei opt ani de când CTP colabora cu televiziunea, au existat mai multe momente când ziaristul i-a atras atenția lui Cosmin Prelipceanu cu privire la anumite derapaje. Cel mai cunoscut episod este interviul cu fostul primar al Bucureștiului Gabriela Firea, când CTP i-a reproșat lui Prelipceanu că „principala ocupație a fost să tacă asurzitor și să dea din cap aprobator”.

Cine este Cosmin Prelipceanu

Cosmin Prelipceanu s-a alăturat Digi24 chiar când postul TV s-a lansat, în iarna lui 2012, și este gazda emisiunii „Jurnalul de seară”, principalul talkshow, difuzat în prime time. Din iulie 2012, a fost numit și redactor-șef al departamentului de știri, după cum relata Paginademedia.ro.

Înainte de a anunța colaborarea cu Digi24, Cosmin Prelipceanu a purtat negocieri și cu RomâniaTV: „Am avut de ales între mai multe proiecte, iar proiectul de la Digi m-a încântat cel mai mult”, a declarat într-un interviu tot pentru Paginademedia.

Cosmin Prelipceanu și-a început cariera jurnalistică în radio, a lucrat printre altele la Radio Contact, apoi la Europa FM, iar în televiziune lucrează din 2004. A prezentat buletine de știri și emisiuni la TVR și la Realitatea TV – pe atunci deținută de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu. În 2010-2012 a lucrat în PR pentru o bancă (Raiffeisen), înainte de a se angaja la Digi24. Recomandări Fostul ministru al educației Mircea Dumitru, după decizia CCR privind plagiatele: „Nu mai există niciun temei moral pentru a le cere studenților să fie corecți”

Absolvent de ASE, Cosmin Prelipceanu este în prezent cursant al școlii doctorale din cadrul UNATC București, specializarea Cinematografie și Media, iar teza de doctorat la care lucrează din 2019 abordează fenomenul știrilor false și epoca post-adevărului.

Premiat de APTR, a renunțat la bani

În 2018, emisiunea „Jurnalul de seară” a fost premiată de APTR pentru ediția Colectiv – 3 ani. Însă Cosmin Prelipceanu a anunțat că nu va accepta premiul în bani, după ce s-a aflat că premiile sunt finanțate din bani publici.

„A fost o emisiune grea, de mare încărcătură pentru toată echipa, de la idee și până am ieșit din emisie. Premiul ne onorează și le mulțumim celor de la APTR. (…) Dar consider ca ziariștii ar trebui să stea departe de banii publici. Întotdeauna. De aceea, refuz orice premiu în bani”, a spus pentru Paginademedia.

Cristi Citre, concediat după ce „a sărit calul pe Facebook”

Însă în perioada în care s-a aflat în boardul editorial al Digi24, numele său a fost legat de plecarea mai multor nume cunoscute din grila postului TV.

Recomandări Parlamentul European, reacție rapidă în scandalul celor 10% din salariu pe care USR îi ia de la europarlamentari

Una dintre primele și cele mai notabile concedieri a fost a jurnalistului Cristi Citre. Se întâmpla în 2014, când acesta a fost demis din cauza unei postări pe Facebook în care îl critica pe fostul premier Victor Ponta, în contextul discuțiilor privind reducerea CAS.

„Citre a povestit că, după ce luni a postat pe Facebook comentariul în care se întreba, cu referire la Ponta, dacă «mai are cineva vreo îndoială că omul e bolnav, nesimțit și fără discernământ», marți a fost chemat de redactorul-șef Cosmin Prelipceanu, care i-a transmis că «a sărit calul pe Facebook»“, nota hotnews.ro.

Șeful știrilor Digi24 a spus: „Ne vom despărţi de oricine nu împărtăşeşte valorile în care noi credem – echilibru, echidistanţă, imparţialitate”.

Însă în apărarea lui Cristi Citre a venit agenția de monitorizare a presei ActiveWatch, care a catalogat concedierea jurnalistului drept „abuzivă, disproporționată și arbitrară, de natură să încalce drepturile angajatului media şi libertatea de exprimare a acestuia”, scria paginademedia.ro.

Dragoș Pătraru, scos din grilă

Peste trei ani, în 2017, Cosmin Prelipceanu a intrat într-un conflict cu Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii „Starea nației”, care atunci se difuza pe Digi24. Discuția în contradictoriu s-a iscat după ce a izbucnit scandalul din dosarul RCS&RDS-Antena 3, în care Serghei Bulgac, managerul companiei şi al RCS&RDS, a început să fie urmărit penal. Pentru că știrea nu a apărut în buletinul Digi24, Dragoș Pătraru a criticat dur lipsa de reacție a postului TV.

Recomandări „De ce m-a pedepsit Dumnezeu să mă nasc aici?”. Cum arată viața în Donbas, prima linie a frontului din Ucraina

„Apar unii cu niște acuzații grave și tu te faci că plouă, deși între minciunile și manipulările pe care le lansează acei oameni – oho, sunt destule – se află și chestiuni grave, de interes public, care trebuie dezbătute serios în societate. Dar nu, tu te uiți în altă parte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Urât e să fii slugă, mă”, a spus atunci Pătraru.

După un schimb de replici cu Prelipceanu, în care acesta l-a amenințat pe Pătraru inclusiv cu un proces de defăimare, emisiunea „Starea nației” a fost scoasă din grilă.

„Mi s-a pus în vedere la Digi24, după ce am spus că unele lucruri nu mi se par în regulă acolo, că trebuie să reprezint, atenţie!, să reprezint interesele companiei care mă plăteşte. Am reziliat contractul de comun acord, după ce am ajuns la o înţelegere cu oamenii din conducerea companiei RCS&RDS, care nu au înţeles un lucru: că noi, jurnaliştii, suntem în slujba publicului, nu a companiilor care ne plătesc”, declara Pătraru pentru Paginademedia.ro.

„Mă doare divergenţa de viziune în ce priveşte politica editorială”

O altă plecare importantă de la Digi24 a fost a lui Alice Iacobescu. Implicată în dezvoltarea televiziunii încă de la înființare, realizatoarea TV și-a anunțat brusc demisia în toamna lui 2019.

Și-a explicat decizia într-un interviu pentru Paginademedia în care lasă loc de interpretări cu privire la diferențele de opinie cu șeful știrilor, Cosmin Prelipceanu.

„Am ajuns într-un punct în care mă doare divergenţa de viziune în ce priveşte politica editorială. Am constatat, de-a lungul ultimilor doi ani, că felul în care consider eu că am obligaţia să fac jurnalism nu se mai suprapune sau se suprapune din ce în ce mai puţin pe felul în care Digi24 vrea să-și atragă audienţa”, a spus Alice Iacobescu.

„Sunt situaţii în care şeful recunoaşte competenţele din jurul lui şi recurge la ele sau sunt situaţii în care şeful se izolează în centrul unui grup minoritar de oameni şi aceia fac legea în compania sau biroul respectiv. Eu nu pot să bat la uşă şi să-i dau lecţii de jurnalism şefului meu. Şeful meu, dacă vrea să ştie despre jurnalism, ştie foarte bine că se poate baza pe mine”, a continuat Iacobescu.

Un derapaj taxat de public

Mai recent, realizatorul „Jurnalului de seară” a trezit indignarea publică cu o remarcă în timpul unui interviu cu ministrul Sorin Cîmpeanu. În septembrie 2021, într-o discuție despre vaccinarea elevilor, Prelipceanu a spus: „N-ar fi bine ca măcar de copiii lor să avem grijă? Asta ar trebui să facă şcoala. Să-i scăpăm pe copii de părinţii lor. Asta trebuie să facă şcoala”.

Ministrul Cîmpeanu s-a delimitat de declarație, iar utilizatorii de rețele sociale au criticat dur cuvintele prezentatorului TV. Ca urmare a reacțiilor vehemente, după o săptămână, Prelipceanu a cerut scuze într-un editorial pe site-ul Digi24:

„Dacă ce am spus a ofensat pe cineva, vă rog să înţelegeţi că nu a fost intenţia mea. Chiar şi aşa, tuturor celor care s-au simţit lezaţi, vă rog să primiţi scuzele mele sincere”.

Binevoitor față de Cîțu

În toamna lui 2021, Cosmin Prelipceanu a făcut o serie de interviuri care au stârnit controverse. Primul a fost cu fostul premier PNL Florin Cîțu, în care Cosmin Prelipceanu l-a lăsat pe acesta să facă anumite afirmații fără să i le conteste.

În contextul moțiunii de cenzură deschise de partidul USR-PLUS, Florin Cîțu a acuzat că negocierea cu AUR validează teoriile antivacciniste ale acestui partid. „Dacă AUR a negociat cu USR-PLUS ca vaccinarea să fie încetinită?”, a spus Cîțu la „Jurnalul de seară”, fără ca Prelipceanu să intervină.

„Alianța toxică USR-PLUS-PSD-AUR trebuie să le explice românilor de ce suferă în iarna asta”, a fost o altă afirmație a fostului premier, citat de G4Media.

Reproșurile care i s-au adus lui Prelipceanu au amintit și de un alt episod, interviul pe care acesta i l-a luat Gabrielei Firea când aceasta era primarul Capitalei. Atunci, CTP i-a atras atenția realizatorului: „Ați subestimat-o pe doamna Firea. Nu v-ați pregătit pentru a-i pune întrebări țintite în legătură cu activitatea primăriei”.

Nu de același tratament nederanjant s-a bucurat, la câteva zile după interviul cu Cîțu, liderul USR, Dacian Cioloș.

Incisiv față de Cioloș

Într-o intervenție video a lui Dacian Cioloș la Digi24, Cosmin Prelipceanu a avut o atitudine agresivă în timpul discuției. Publicul a taxat rapid derapajul.

„«Sunteţi la fel ca Gâdea!», «Digi24, vă faceţi de râs», «Antena24 este aici», «Îmi este greaţă de un astfel de jurnalism». Sunt doar câteva dintre cele peste 1.200 de comentarii la dialogul Cosmin Prelipceanu-Dacian Cioloş, de pe Digi24, postat pe pagina liderului USR Plus”, scria Paginademedia.ro, care a monitorizat reacțiile la cald.

În timpul interviului, Prelipceanu i-a cerut socoteală lui Cioloș pentru că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu a fost semnată și de membri AUR. De asemenea, prezentatorul „Jurnalului de seară” a repetat de mai multe ori „parteneriatul” dintre USR-PLUS și AUR, un partid „antieuropean, xenofob, neofascist”.

La finalul discuției, Cioloș a scris pe Facebook, despre intervenția sa la Digi24: „Am răspuns la Digi24 unui interogatoriu interesant. Sper că s-au auzit şi răspunsurile”.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Ultima oră! Doliu uriaș în teatrul românesc. Un actor a fost găsit mort în apartamentul său. Ce făcuse cu puțin timp înainte de tragedie

Observatornews.ro "Sunt chestiuni care ţin de suflet". Ultimele ore din viața lui Sergiu Marocico, actorul de 34 de ani din Târgu Mureş, care a fost găsit mort în casă

HOROSCOP Horoscop 9 iunie 2022. Leii ar fi bine să-și găsească altceva de făcut, dacă văd că cei din anturajul apropiat nu vor să îi asculte

Știrileprotv.ro Cine era în avionul care a pus pe jar armatele din patru țări. A decolat din Ungaria și a trecut deasupra României, Serbiei și Bulgariei, ignorând numeroase avioane de luptă și apelurile autorităților

Orangesport.ro Caz de abuzuri sexuale, acoperit de serviciile secrete? Două victime au rupt tăcerea: ”Am fost trădate de toate instituţiile”

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România

PUBLICITATE Maurice Munteanu, live despre tendințele verii și cum să le interpretezi în stilul tău