Când poliția a ajuns în cartierul El-Marg din Cairo, au găsit corpul băiatului fără răni vizibile sau semne de violență. Investigațiile preliminare au arătat că băiatul a consumat trei pachete de tăieței instant cruzi, ceea ce i-a provocat o boală severă, care a dus în final la decesul său, scrie canalul de știri Alarabiya.

Procuratura a ordonat reținerea proprietarului magazinului care i-a vândut tăieței copilului. Mostre ale produsului au fost trimise pentru teste, iar corpul copilului a fost transferat la morgă pentru a stabili cauza exactă a morții.

Rapoartele inițiale au indicat că produsul respecta specificațiile standard, ceea ce sugerează că decesul ar fi putut fi cauzat de consumul unei cantități excesive de tăieței nepreparați, care ar putea provoca complicații grave de sănătate, cum ar fi probleme intestinale acute sau obstrucție digestivă.

Produsul este consumat pe scară largă în Egipt, în special în rândul tinerilor, datorită prețului scăzut și ușurinței în preparare. Cu toate acestea, în ultimii ani au fost raportate mai multe incidente legate de el, în ciuda informațiilor privind riscurile pentru sănătate asociate cu unele dintre ingredientele acestora, cum ar fi glutamatul monosodic (MSG) și conservanții.

De asemenea, consumul de tăieței nepreparați poate provoca dificultăți digestive, crescând riscul de blocaj intestinal sau intoxicație alimentară dacă produsul este contaminat sau depozitat în mod necorespunzător, potrivit mai multor studii.

Cu toate acestea, Institutul Național de Nutriție din Egipt a subliniat că nu există dovezi științifice care să demonstreze că tăiețeii instant provoacă în mod direct decesul. Institutul a adăugat că astfel de incidente pot fi legate mai degrabă de utilizarea necorespunzătoare sau de circumstanțe specifice, cum ar fi depozitarea necorespunzătoare.

