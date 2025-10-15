Mai simplu spus, este vorba despre dosarul în care a fost acuzat că în martie a avertizat Hotelul Internațional din Sinaia că urmează un control, potrivit stenogramelor publicate de Libertatea.

„În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor”, a transmis DNA, miercuri, 15 octombrie.

„În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”, au adăugat procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține controlul judiciar.

Amintim că Cristian Popescu Piedone a fost numit președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pe 7 februarie. De atunci, a făcut săptămânal, uneori aproape zilnic, controale la diverse locații comerciale, precum malluri, restaurante și hipermarketuri. În funcție de nereguli, Piedone a dat amenzi și a închis unitățile economice, fapt ce a atras nemulțumiri nu doar în mediul economic, ci și în mediul politic.

În iulie, deci după 5 luni, Piedone a fost plasat sub control judiciar, cu interzicerea exercitării funcţiei, după ce a fost audiat la DNA în dosarul în care era suspectat că a divulgat informaţii privind controlul care urma să fie făcut la Hotelul Internațional din Sinaia.

Tot în vară, Piedone a spus că acum „se deschide şampania la marile retailuri, restaurante şi hoteluri”, care au scăpat de controalele lui. Totodată, a negat acuzațiile DNA.

