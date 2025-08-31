„Da, se întâmplă tragedii teribile”

Într-o postare pe Facebook, cu titlul „Iadul după Trump”, Popescu avertizează că „dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”.

Mesajul vine după ce JD Vance a declarat pentru USA Today: „Da, se întâmplă tragedii teribile. Sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, își va termina mandatul și va realiza lucruri mari pentru poporul american. Dar dacă, Doamne ferește, o tragedie teribilă se petrece, nu-mi pot imagina un antrenament la locul de muncă mai bun decât cel de care am beneficiat în ultimele 200 de zile”.

Despre aceste afirmații, Cristian Tudor Popescu spune: „Nu cred că a mai existat în istoria Statelor Unite un vicepreședinte care să vorbească în astfel de termeni de oportunitate despre moartea președintelui în funcție”.

„Ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei”

În continuare, afirmă acesta, „declarația a stârnit un val de postări pe ideea Trump e mort, în condițiile unei absențe de câteva zile a personajului din spațiul public cu obișnuitele sale bombasme”.

„Cei care cred în Dumnezeu și îl consideră pe Trump un megaloman narcisic, cinic și mincinos până la cer ar face bine să se roage pentru sănătatea lui. Căci dacă Trump e un marțafoi îndrăgostit de sine, sinistru, dar marțafoi, chitit să ia cu asalt premiul Nobel pentru pace, Vance e un ins trimis într-o misiune, pe care credincioșii de mai sus în Dumnezeu ar trebui să-l considere o întruchipare a Satanei. Dacă Vance ajunge în capul Americii, abia atunci vom vedea cât de negru poate fi iadul pe pământ”, avertizează Popescu.

Trump a jucat golf cu nepoata, contrazicând teoriile conspirației despre moartea sa

Președintele Donald Trump a fost văzut îndreptându-se spre un teren de golf cu nepoata sa, Kai, spulberând zvonurile despre moartea sa care au inundat internetul. Președintele SUA a apărut la un club de golf, în viață și bine-mersi, relatează Daily Mail.

Republicanul, în vârstă de 79 de ani, a fost văzut sâmbătă dimineața, în jurul orei 8:45, pe peluza sudică a Casei Albe, urcând într-un vehicul cu nepoata sa, Kai.

Apariția sa are loc după ce au circulat online zvonuri care susțineau că Trump era bolnav sau chiar murise – hashtagul „#whereitrump” devenind viral vineri.

Speculațiile s-au întețit după ce mai mulți reporteri de la Casa Albă au remarcat că președintele nu a mai fost văzut în public de la o ședință maraton de cabinet de marți și că nu avea niciun eveniment programat tot weekendul.

Teoriile conspirației au fost amplificate după ce vicepreședintele JD Vance a declarat pentru USA Today că este gata să-l înlocuiască pe Trump dacă „va avea loc o tragedie teribilă”, chiar dacă a subliniat că Trump este „într-o formă excelentă”. Zvonurile au fost alimentate și de teoreticianul conspirației Alex Jones, care le-a cerut oamenilor să se roage pentru Trump, deoarece acesta a susținut, fără dovezi, că președintele se află într-o „criză de sănătate”.









