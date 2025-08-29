Vance a povestit cum a remarcat draperiile „întunecate și sumbre” în prima sa vizită în Biroul Oval și nu a negat că ar fi interesat de o eventuală preluare a funcției prezidențiale. „Da, tragedii îngrozitoare se întâmplă,” a spus Vance. „Dar am mare încredere că președintele Statelor Unite este într-o formă bună, își va duce la bun sfârșit restul mandatului și va face lucruri grozave pentru poporul american.

„Și, dacă — ferească Dumnezeu — s-ar întâmpla o tragedie, nu-mi pot imagina o pregătire mai bună la locul de muncă decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile,” a adăugat el.

Întrebat despre starea președintelui, Vance a spus că Trump este într-o formă fizică excelentă, în ciuda vârstei de 78 de ani, și că are o energie remarcabilă. De asemenea, a subliniat că Trump lucrează mai mult decât toți ceilalți din echipă, fiind activ atât dimineața devreme, cât și seara târziu. Afirmațiile sale vin în contextul în care vârsta și sănătatea președintelui au fost frecvent puse sub semnul întrebării, inclusiv de oponenta sa din primare, Nikki Haley.

În iulie, Casa Albă a anunțat că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună și benignă, după ce imagini recente au arătat umflături la nivelul picioarelor. Medicul Sean Barbabella a explicat că problema este minoră și rezultă din iritații cauzate de datul frecvent din mână. Vance a încercat să liniștească opinia publică, reiterând că președintele este capabil să își continue mandatul fără probleme.

Anul trecut, Trump a supraviețuit a două tentative de asasinat. Prima a avut loc în iulie, când a fost împușcat în ureche la un miting în Pennsylvania. A doua tentativă a fost dejucată în septembrie de Serviciul Secret, care a descoperit un bărbat înarmat ascuns în tufișuri, lângă terenul de golf din Florida al președintelui. Vance a încheiat spunând că, în caz de tragedie, este pregătit să preia conducerea datorită experienței acumulate în ultimele luni.