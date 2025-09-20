Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, statistica despre administrația publică locală se împarte în două categorii: i) instituții finanțate integral din bugetele locale și ii) instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

În prima categorie sunt atât angajații din învățământul preuniversitar, dar și cei de la autoritățile executive locale (unde sunt angajații din primării, Cj-uri și entitățile subordonate). Pe de altă parte, în a doua categorie sunt cei din unitățile sanitare de subordonare locală. Datele din luna iulie arată că în administrația publică locală sunt 467.544 de posturi ocupate, din care 281.963 sunt în autoritățile executive locale.

Cu o lună înainte, adică exact la preluarea mandatului de Ilie Bolojan, situația era oarecum similară. 468.354 de posturi ocupate erau în administrația publică locală, din care 281.520 în autoritățile executive locale.

Un număr mai mare era exact în prima lună a anului, când 470.244 de posturi erau ocupate în administrația publică locală. 283.228 de posturi erau ocupate la nivelul autorităților executive locale.

Dinamică de scădere a numărului bugetarilor la nivel național

În luna când Ilie Bolojan a preluat conducerea Guvernului, numărul angajaților la stat ajunsese la 1.305.595, iar datele din iulie arată o mică diminuare a acestui număr, până la 1.303.563. Practic e vorba de circa 2.000 de angajați mai puțini la stat.

Situația este însă mult mai bună față de modul cum arăta la începutul anului. În ianuarie, numărul bugetarilor, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice ajunsese la 1.312.508. A fost apogeul numărului de angajați la stat, iar din acest moment a început o reducere treptată.

În ultimii ani, numărul salariaților la stat a tot crescut, deși Guvernul Ciucă, apoi Guvernul Ciolacu au venit cu măsuri prin care, cel puțin teoretic, a avut loc înghețarea angajărilor. În urma atitudinii relaxate a foștilor premieri, acum noua echipă de la Palatul Victoria trebuie să urmărească reducerea posturilor bugetare și concedieri.

Ilie Bolojan a solicitat trimiterea acasă a aproximativ 13.000 de bugetari din administrația publică locală, în timp ce lideri din teritoriu cer ca Executivul să caute măsuri în oglindă și pentru administrația centrală, în condițiile în care până acum reprezentanții Coaliției au evitat această abordare. În continuare social-democrații evită soluția unor concedieri, fiind mai degrabă adepții unei „cârpeli” bugetare prin reducerea fondurilor de cheltuieli cu 10%, dar fără a pune pe liber angajați atât din administrația locală, cât și de la centru.

În ceea ce privește soluțiile finale, acestea ar trebui să fie decise săptămâna viitoare pe partea de administrație publică locală. În schimb, primele mișcări în zona de administrație centrală ar urma să aibă loc odată cu discutarea Pachetului 3 de austeritate.

