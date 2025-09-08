Situația concedierilor din Argeș și Neamț

În ziua publicării datelor de către Guvern în ceea ce privește simulările pentru reducerea numărului de posturi ale bugetarilor, situația arăta că în județele Galați, Sălaj sau Vrancea peste 80% dintre UAT-uri trebuie să facă concedieri. Situația este însă diferită în ceea ce privește amploarea concedierilor, dacă luăm doar CJ-urile, fiecare în parte.

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Ion Mînzînă, CJ Argeș. Foto: Facebook

Consiliul Județean unde ar trebui să fie dați cei mai mulți oameni este CJ Argeș, care este condus de social-democratul Ion Mînzână, un lider discret, care și-a consolidat puterea în teritoriu. Nu mai puțin de 162 de oameni ar trebui Mînzână să dea afară din instituție, pe simularea de reducere a posturilor cu 40%. Pe simularea cu 45% reducere de personal, numărul acesta crește la 192 de angajați. În momentul de față, numărul posturilor ocupate este de 681 dintr-un maxim de 787, cât permite legislația în vigoare.

Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”
Recomandări
Prima zi de școală, cu profesorii în stradă. Mii de cadre didactice au plecat spre Palatul Cotroceni: „Viitorul este în clase, nu-l distrugeți cu legi stupide”

Al doilea „clasat” este CJ Neamț. 161 angajați ar trebui să plece acasă dacă e menținut procentul de 40% din totalul posturilor reduse, iar 185 dacă Guvernul Bolojan merge pe varianta 45%. Numărul posturilor din prezent este 512, în condițiile în care maximul prevăzut de lege este 540. Practic, această instituție este aproape de maximul posibil. Daniel Harpa (PSD) e la primul mandat de șef de CJ, după ce timp de 7 ani (2016-2023) Ionel Arsene a fost un adevărat baron local, până la condamnarea sa la închisoare pentru 6 ani și 8 luni.

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Daniel Harpa, CJ Neamț. Foto: Facebook

Moștenirea „baronului cu Lamborghini”

Un alt CJ unde ar trebui să fie concedieri în masă este CJ Prahova, o instituție condusă din 2020 până la începutul lui 2024 de liberalul Iulian Dumitrescu, supranumit și „baronul cu Lamborghini”, acuzat de fapte de corupție de DNA.  

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Daniel Nanu, CJ Prahova. Foto: cjph.ro
Cum începe școala fără stres și răceli: sfaturi de la specialiști
Recomandări
Cum începe școala fără stres și răceli: sfaturi de la specialiști

130 de angajați sau 162 de angajați ar trebui să dea afară actualul șef de CJ, social-democratul Daniel Nanu, instituția având 695 de posturi ocupate din maximul posibil de 846.

Pe simularea de reducere a posturilor cu 40%, și CJ Brașov, condusă de prim-vicepreședintele Adrian Veștea, ar trebui să dea afară 123 de angajați. Pe simularea cu 45%, numărul lor crește la 153, în prezent fiind ocupate 653 de posturi.

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Adrian Veștea, CJ Brașov. Foto: Alex Nicodim / Inquam Photos

Cifre asemănătoare pot fi întâlnite și la CJ Vâlcea, instituție condusă de social-democratul Constantin Rădulescu. Pe cele două simulări număr de concediați propus este fie de 120, fie de 140, pe funcție fiind 477 de persoane.

În cazul CJ Maramureș, instituție unde a revenit după patru ani Gabriel Zetea (PSD), ar trebui dați afară 110 angajați pe simularea cu 40% reducere sau 133, pe simularea cu 45%. În prezent sunt 520 de angajați. Borna de 100 de concedieri pe simularea de reducere a posturilor cu 40% mai e depășită de Suceava, Mureș, Galați și Cluj

Pe de altă parte sunt și instituții unde ar putea avea loc o întreaga de campanie de angajări, fiind un deficit mare, cum sunt cazurile Bihor, Constanța, Iași, Olt sau Timiș.

Cum scârțâie „reforma” din administrația publică locală

Libertatea a stat de vorbă cu trei șefi de Consilii Județene unde ar trebui să fie făcute disponibilizări, dacă e continuat demersul inițiat de Guvernul Bolojan. Mai precis, cu un liberal și doi social-democrați de la cârma unor CJ-uri.

Liberalul Toma Petcu (șef CJ Giurgiu) a fost mai moderat în poziționare.  „Acele date (n.r. – statisticile furnizate de Guvern) sunt inclusiv cu posturile temporar vacante.  În principiu e corect, dar nu trebuie aplicat șablonar, la toată lumea la fel, pentru că sunt particularități. Într-adevăr este greu să creezi o lege care să țină cont de fiecare pas în parte, dar credeți-mă că sunt particularități și nu mă refer la CJ Giurgiu că aici sunt lucrurile destul de clare. Mă refer pentru zona de UAT-uri, adică de primării: să se țină cont de suprafața agricolă, de numărul de locuitori etc. De exemplu, sunt comune care au puțină populație, dar au suprafață foarte mare agricolă și mulți proprietari, iar în zona de registru agricol au multe activități. Alte localități au activitate bună pe zona legumicolă, având foarte mulți fermieri cu suprafețe mici, cu solarii. Avem și zone activitate economică redusă”, a explicat Petcu pentru Libertatea.

Iar concluzia sa este că nu vor fi probleme. Cel puțin în instituția sa: „Eu sunt acum președinte la primul mandat. Noi am demarat deja o analiză internă pe reorganizare. Cam știm ce avem de făcut și cum să acționăm”.

Altfel e văzută situația de social-democrați. „105 numărul propus de concedieri la Consiliul Județean, în condițiile în care eu când am venit la CJ erau este 200 de posturi ocupate doar în aparatul propriu, iar astăzi mai am doar 172”, a precizat din start Gheorghe Șoldan, președintele CJ Suceava, unde pe simularea de 40% reducere de posturi ar trebui să trimită acasă 105 oameni, iar pe cea de 45% ar trebui 139.

„Eu deja am făcut o reorganizare, am și anunțat-o public. Am renunțat la paznici, la telefoniste. Nu trebuie sa vină Guvernul să-mi spună. Însă o reformă trebuie făcută atent. Nu să vină cineva de la București să ia un pix și să tăiem. Trebuie făcută cu atenție, cu siguranță e nevoie de ea în administrația locală, dar trebuie făcută cu specialiști, cu date exacte și la final să ne iasă o reformă pe bune, nu doar niște cifre”, a continuat Șoldan.

Liderul social-democrat s-a referit și la poziția PSD, care pledează spre un 25% la reducerea personalului, conform propunerii înainte și lui Nicușor Dan. „Eu am văzut și poziția PSD. Punctul meu de vedere este că trebuie făcută corect, create mecanisme reale prin care identifici persoanele care pot fi disponibilizate. Pentru că atenție, să nu ne trezim ca în alte părți, când unii au dat persoane afară și pe urmă a venit instanța și a hotărât să-i repună pe funcție și să le fie plătite și salariile din urmă plus penalități. Eu sunt unul din oamenii de administrație care a reușit să subțieze aparatul propriu fără scandal sau tam-tam. Fără să am procese, fără să fiu nevoit să repun pe funcție anumite persoane”, a conchis Șoldan.

Piedicile reorganizării în varianta Gabriel Zetea

Mult mai detaliat cu situația a fost colegul său de partid, Gabriel Zetea, care pe lângă faptul că e la cârma CJ Maramureș e și vicepreședintele PSD pe administrație.

„În primul rând, procedura de reorganizare a instituțiilor din subordinea CJ noi am început-o din primele luni ale acestui an. Pentru că schemele de personal au fost umflate în mandatul trecut, când Consiliul Județean Maramureș a fost condus de PNL (n.r. – președintele CJ era Ionel Bogdan, acum deputat). Și am început o reducere a cheltuielilor de personal. O reducere de 50%, de exemplu, la Evidența Populației (n.r. – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş) , o reducere de 40 și ceva la sută la Serviciul de Paza, o reducere de 30 și ceva la sută la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului și așa mai departe. Dar să știți că lucrurile nu pot fi făcute dintr-un birou”, a explicat Zetea pentru Libertatea.

Social-democratul a precizat modul cum a procedat în demersul de reorganizare, însă marea problemă a fost relația cu cei de la centru, adică ministerele: „De exemplu, la Evidența Populației am avut 33 de posturi în organigramă, am luat fiecare compartiment în parte și în urma discuțiilor cu ei am văzut care posturi mai merită să mai rămână în organigramă și care nu. Am întrebat de ce au nevoie de juriști, că nu aveau procese în instanță. De ce avem nevoie de șoferi? Nu pot să conducă ei, nu au permis? De ce avem nevoie de 3 contabili la 33 de posturi e organigramă și am rămas cu unul singur.

Am făcut reducerile acestea de personal, le-am trimis spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne. Avizul e negativ. e-a spus de la București că facem prea mare reducere de personal. Ca să vedeți în ce țară trăim: pe de o parte domnul Bolojan ne spune să facem reforme, pe de alta ministerele din subordine ne dau avize negative. Eu nu pot să mă duc mai departe fără să primesc de București avizul Direcției Generale de Evidența Populației. la DGASPC avem o organigramă în care nu primim aviz de la Ministerul Muncii de la București decât dacă rămân minim 125 de angajați. Și dacă vreau eu să dau mai mulți afară nu îmi mai dau acreditare din partea Ministerului Muncii, pentru ca DGASPC să fie prestator de servicii sociale”.

Gabriel Zetea susține că fiecare UAT a ales altă cale de organizare a serviciilor sale, ceea ce duce la discrepanțe foarte mari. „De aceea noi îi explicăm domnului Bolojan că nu poate să vină cu un procent, cum e cel de 45% din reducerea posturilor, pentru că unele dintre autoritățile locale au anumite tipuri de servicii publice pe care le efectuează cu personal propriu, altele și-au externalizat o parte dintre serviciile lor sau toate serviciile publice pe care le prestează. Trebuie să existe o analiză pe fiecare UAT, pe fiecare zonă geografică a țării în parte, pentru a lua decizi corecte, că altfel unele administrații locale vor fi complet blocate cu așa zisa reformă, care nu e reformă, că e doar reducere de personal”.

O nouă provocarea: încercarea reformei administrativ-teritoriale

Social-democratul a subliniat că poate ar fi cazul ca Guvernul să se gândească într-un final la reforma administrativ-teritorială, unde demers de care a fugit toate cabinetele din Executivele post-decembriste. „Alternativa ar fi, dacă ar vrea reformă, iar aici noi suntem parteneri, să facem reforma administrativ teritorială, cu comasare anumitor UAT-uri, în funcție de veniturile pe care le au în, funcție de populație. Și am putea face lucrurile astea. Dar să iei otova un procent de 45% reducere poate funcționează în instituțiile mai mari, gen primării municipii reședință de județ, CJ-uri, dar nu funcționează în primăriile mai mici.

Noi avem exemple în județul Maramureș de primării care funcționează azi cu 6 angajați, unele cu 9 angajați, altele cu 12 angajați. Dacă mai apucăm să mai tăiem din aceste posturi sau nu-i lăsăm să-și completeze organigrama, nu are rost să mai funcționeze instituția. Nu poți să spui că într-o primărie cu 6 funcționari ai niște rezultate în spate. Pentru că oamenii nu pot să acopere tot teritoriul”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Peste 15.000 de oameni care participă la protestul profesorilor se îndreaptă spre Cotroceni, pentru că Daniel David i-a ignorat

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
Viva.ro
Tânăr, înalt, chipeș, cu tatuaje, așa arată bărbatul care i-a furat inima Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta. S-au afișat împreună, însă gestul lui în fața tuturor ne-a lăsat pe toți fără cuvinte
„Are tupeu doamna!” Stai să vezi ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani! „Mie mi-ar fi rușine să ies în public”. Celebra avocată s-a lăudat cu desenul de pe corpul ei pe internet, iar comentariile oamenilor nu se mai opresc! Foto
Unica.ro
„Are tupeu doamna!” Stai să vezi ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani! „Mie mi-ar fi rușine să ies în public”. Celebra avocată s-a lăudat cu desenul de pe corpul ei pe internet, iar comentariile oamenilor nu se mai opresc! Foto
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
GSP.RO
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
GSP.RO
Ilie Năstase nu s-a putut abține și a comentat, în stilul său caracteristic, transformarea fizică a Serenei Williams
Parteneri
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Libertateapentrufemei.ro
E oficial! Victor Ponta, cu Cristiana, Daciana, cu Alex. S-a afisat cu noul iubit la o nuntă de lux. Foștii soți Ponta s-au îndrăgostit amândoi de parteneri mai tineri
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri
Tvmania.ro
Irina și Răzvan Fodor trăiesc ca-n basme! Vila lor are 7 camere și peste 30 de tipuri de trandafiri

Alte știri

SRI, prins că a falsificat fotografii: evrei deportați la Auschwitz prezentați, de fapt, ca refugiați polonezi. Ulterior, poza a fost înlocuită
Știri România 13:23
SRI, prins că a falsificat fotografii: evrei deportați la Auschwitz prezentați, de fapt, ca refugiați polonezi. Ulterior, poza a fost înlocuită
Accident cu mai mulți români, în care a murit un german. O faptă bună a provocat tragedia din Ungaria
Știri România 12:53
Accident cu mai mulți români, în care a murit un german. O faptă bună a provocat tragedia din Ungaria
Parteneri
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan în PNL, încă o victorie în fața premierului SURSE
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Fanatik.ro
Bombă pe final de mercato: Leo Bolgado, de la CFR Cluj la Rapid! Detalii de ultimă oră. Exclusiv
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Fetița Alessandrei Stoicescu a început școala privată. Cât costă taxa la unitatea unde învață Sara: „Acest moment bate toate breaking news-urile”
Stiri Mondene 13:24
Fetița Alessandrei Stoicescu a început școala privată. Cât costă taxa la unitatea unde învață Sara: „Acest moment bate toate breaking news-urile”
Cine sunt primii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea prezentată de Ana Ularu va avea premiera în această toamnă
Stiri Mondene 12:55
Cine sunt primii 4 concurenți de la „Trădătorii”. Emisiunea prezentată de Ana Ularu va avea premiera în această toamnă
Parteneri
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Elle.ro
Andreea Bănică sfidează vârsta în costum de baie. Cum s-a fotografiat artista în vârstă de 47 de ani pe litoralul românesc
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
ObservatorNews.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Libertateapentrufemei.ro
Actorul copilăriei noastre, transformat de durere după sinuciderea fostei soții. Cum a fost surprins de paparazzi și cine e femeia de lângă el
Parteneri
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.ro
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
GSP.ro
Carlos Alcaraz s-a întors către Sinner în timpul interviului: „Dumnezeule!”
Parteneri
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Mediafax.ro
Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Noi detalii ies la iveală despre tânărul de 21 de ani care a murit în accidentul din Budeasa! Cristi se căsătorise înainte cu doar o săptămână de tragedie
KanalD.ro
Noi detalii ies la iveală despre tânărul de 21 de ani care a murit în accidentul din Budeasa! Cristi se căsătorise înainte cu doar o săptămână de tragedie

Politic

Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Analiză
Politică 13:00
Liderii din teritoriu care ar trebui să dea afară cei mai mulți bugetari. Hibele „reformei” din perspectiva a trei șefi de CJ
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Politică 07 sept.
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan au fost respinse în Parlament. Ce urmează
Parteneri
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Spotmedia.ro
După un an de produs bani ilegal, panoul fantomă de la Universitate a dispărut. Rămâne rușinea PMB, care l-a tolerat acolo
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Fanatik.ro
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă