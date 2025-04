CTP: „Votez Crin Antonescu”

Jurnalistul în vârstă de 68 de ani a scris pe Facebook că are de ales între primarul Capitalei, Nicușor Dan, și Crin Antonescu.

„Alegerile din 4 mai și 18 mai vor avea loc la termenele stabilite. Iar subsemnatul m-am decis cu cine voi vota în primul tur. Am de ales între Nicușor Dan și Crin Antonescu. Consider că acela care are prima șansă de a-l învinge pe candidatul românoșilor MîRGA este Crin Antonescu. În plus, Antonescu, așa cum e, cu calități și defecte, este suprapus cu sine, nu are rest”, a scris CTP.

El a adăugat însă că primarul Capitalei are „ceva întunecos și rece” ținut ascuns și că nu este o soluție. Prin urmare, Cristian Tudor Popescu îl va vota pe candidatul PSD-PNL-UDMR.

„În Nicușor Dan însă, simt că există un ceva întunecos și rece, pe care se străduiește tot timpul să-l țină ascuns. Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti UE, anti România și anti Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele (n.red. George Simion), primarul Capitalei trebuie să facă față încăierării cu Lasconi și o parte din USR. Votez Crin Antonescu”, a încheiat CTP.

Cel mai recent sondaj CURS confirmă alegerea lui CTP

Afirmațiile sale sunt în concordanță cu cel mai recent sondaj de opinie CURS, care surprinde și impactul primelor scandaluri din campanie, rebeliunea din USR contra șefei Elena Lasconi, dar declarațiile făcute de Victor Ponta despre inundațiile din 2014.

Astfel, la întrebarea „La alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 4 mai (turul 1), dumneavoastră cu ce candidat veți vota?”, majoritatea l-a indicat pe George Simion, urmat la mică distanță de Crin Antonescu, iar în spatele candidatului PSD-PNL-UDMR vine Nicușor Dan, însă distanța este importantă, de 4 procente.

Mai mult, la întrebarea „Cine credeți că va intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale?”, favorit rămâne George Simion, dar candidatul AUR este urmat de Crin Antonescu și de Victor Ponta, iar distanța între cei doi este de 10 procente, în timp ce Nicușor Dan este abia pe locul 4, cu 10%, urmat de Elena Lasconi, cu 8%.

Crin Antonescu deține recordul de longevitate ca președinte al PNL

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale 2025, a fost ministrul Sportului între 1997-2000, președinte al PNL în perioada 2009-2014, președinte al Senatului (2012-2014) și președinte interimar al României în vara lui 2012, pe durata suspendării lui Traian Băsescu.

După 2014, s-a retras treptat din viața politică, ultima dată fiind senator, în 2016. Totuși Crin Antonescu deține recordul de longevitate ca președinte al PNL în ultimii 15 ani.

El și-a depus candidatura pe 9 martie, la sediul BEC din Centrul Vechi.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 4 și 18 mai. După validarea ultimilor candidați de către BEC și Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

