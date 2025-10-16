Ce este amenda de circulație

O amendă de circulație este acea sancțiune contravențională care este aplicată unui conducător auto, motociclist sau, în unele cazuri, unui pieton sau biciclist pentru încălcarea regulilor de circulație prevăzute în Codul Rutier – Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Aceasta are caracter contravențional, nu penal, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o infracțiune, ci o abatere mai ușoară de la legislația rutieră în vigoare, care se sancționează administrativ. În general, abaterea se consemnează într-un document oficial denumit proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției și este întocmit de către un agent constatator, fie acesta polițist de la Rutieră sau de la Poliția Locală.

Potrivit noului sistem de radare fixe e-SIGUR, care utilizează camere mobile instalate de-a lungul drumurilor pentru monitorizarea traficului, șoferii care comit abateri de la legislația rutieră nu mai sunt opriți pe loc, ci primesc procesul-verbal și amenda direct la domiciliu.

Amenda de circulație se stabilește în puncte-amendă, fiecare punct valorând 5% din salariul minim brut pe economie, care, în 2025, este de 4.050 de lei. Amenda rutieră poate fi însoțită de alte sancțiuni complementare, cum ar fi suspendarea permisului de conducere și reținerea certificatului de înmatriculare.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

Ce valoare au amenzile de circulație în 2025

Conform prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – Codul Rutier, cu modificările și completările ulterioare, amenzile au crescut cu aproximativ 14% în 2024 ca urmare a faptului că valoarea punctului de amendă a fost corelată cu creșterea salariului minim pe economie.

Astfel, pentru anul precedent, punctul de amendă a fost stabilit la 5% din valoarea salariului mediu brut, care era de 3.300 lei. În aceste condiții, punctul de amendă a crescut de la 145 de lei cât era anterior, la 165 de lei. Odată ce acest venit a fost majorat la 3.700 de lei, începând cu data de 1 iulie 2024, punctul de amendă ar fi trebuit să crească cu încă 20 de lei, până la 185 de lei.

Însă, Guvernul a intervenit și l-a „înghețat” la 165 de lei până la sfârșitul anului trecut. Din acest an, valoarea punctului de amendă a fost majorat la 202,5 lei.

Cum este structurat sistemul de amenzi

Legislația rutieră din țara noastră prevede cinci clase de amendă: primele patru sunt aplicabile doar persoanelor fizice, în timp ce a cincea este rezervată exclusiv persoanelor juridice. Amenda maximă pe care o poate primi o persoană fizică în 2025 este de 20 de puncte de penalizare, adică echivalentul a 4.050 de lei.

În schimb, în cazul companiilor, amenda poate atinge un maxim de 20.250 de lei, echivalentul a 100 de puncte de penalizare. Cele cinci clase de amenzi sunt prevăzute de Codul Rutier la art. 98 alin. (4), după cum urmează:

clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă: o astfel de amendă va fi de cel puțin 405 lei și de maximum 607,5 lei.

clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă: o astfel de amendă va fi de cel puțin 810 lei și de maximum 1.012,5 lei.

clasa a III-a – între 6 și 8 puncte-amendă: o astfel de amendă va fi de cel puțin 1.215 lei și de maximum 1.620 de lei.

clasa a IV-a – între 9 și 20 de puncte-amendă: o astfel de amendă va fi de cel puțin 1.822,5 lei și de maximum 4.050 de lei.

clasa a V-a – între 21 și 100 de puncte-amendă: o astfel de amendă va fi de cel puțin 4.252,5 lei și de maximum 20.250 de lei.

Lista completă cu faptele care constituie contravenții, precum și amenzile pe care le poți primi dacă vei comite una dintre contravențiile prevăzute de Codul Rutier poate fi consultată aici.

Ce poți face după primirea amenzii acasă

Dacă primești prin poștă procesul-verbal de contravenție, din acel moment, ai la dispoziție două variante legale de acțiune. Prima dintre acestea este achitarea contravalorii amenzii de circulație. Conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, șoferul contravenient poate să achite jumătate din cuantumul minim al amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal. Plata se poate efectua la Direcția de Taxe și Impozite Locale sau online, prin platforma Ghișeul.ro.

Cea de-a doua opțiune pe care o ai la dispoziție constă în contestarea amenzii. În același interval de 15 zile de la primirea procesului-verbal, șoferul poate să depună o plângere contravențională împotriva documentului. Această plângere va fi adresată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost constatată contravenția ori la judecătoria de pe raza de domiciliu sau sediul contravenientului, conform procedurii prevăzute în ordonanța menționată anterior, la capitolul IV, art. 31-36.

Ce înseamnă să contești o amendă de circulație

În cazul în care eşti convins că amenda este nejustificată și, foarte important, ai dovezi clare în acest sens, este recomandat să faci un demers oficial în justiție, mai ales dacă poţi demonstra că există erori evidente în procesul-verbal ori că nu există probe. Este important să-ţi cunoşti drepturile, să citeşti atent actele primite şi să nu laşi o decizie administrativă incorectă să devină definitivă prin neglijenţă.

Indiferent dacă este vorba despre o sancțiune pentru depășirea vitezei legale, parcare necorespunzătoare sau o abatere care poate duce la suspendarea permisului de conducere, este important de știut că procesul-verbal emis de agentul constatator nu reprezintă o decizie permanentă.

Acesta are valoarea unui act administrativ, care poate fi contestat în instanță și, în anumite situații, chiar anulat prin hotărâre judecătorească. Trebuie să știi că depunerea unei contestaţii suspendă executarea amenzii, adică nu mai eşti obligat să plăteşti amenda până când instanţa nu se pronunţă definitiv.

Totuşi, chiar dacă după depunerea contestației se suspendă sancțiunea cu pricina, este de preferat să achiți amenda în cel mult 15 zile pentru a nu pierde beneficiul plății unei sume mai mici. Dacă ai plătit deja jumătate din cuantumul amenzii în termenul legal, suma nu ţi se va restitui automat, ci instanţa va trebui să admită plângerea şi să dispună anularea sancţiunii pentru ca banii să fie recuperaţi.

Ce să verifici în procesul-verbal

Primirea unui proces-verbal contravențional pentru încălcarea regulilor de circulație este o situație cât se poate de neplăcută. Însă, oricât ar fi de stresantă o astfel de situație, este important să nu te pierzi cu firea și să verifici cu atenție fiecare detaliu al documentului înainte de a plăti amenda sau de a o contesta.

Procesul-verbal nu este doar o formalitate, ci un act administrativ oficial care poate fi atacat în instanță în cazul în care conține erori sau omisiuni. În primul rând, verifică informațiile personale și asigură-te că numele, prenumele, CNP-ul și adresa de domiciliu sunt completate corect. Chiar și o eroare minoră, cum ar fi o literă sau o cifră greșite, poate duce la anularea documentului.

De asemenea, procesul-verbal trebuie să conțină numele, prenumele și funcția polițistului care a constatat contravenția. Absența semnăturii agentului reprezintă un viciu de formă grav, ce poate invalida actul.

Descrierea exactă a faptei este un alt detaliu pe care trebuie să-l verifici, iar dacă abaterea nu este redată clar și detaliat, cu menționarea datei, orei și locului precis în care s-a produs, procesul-verbal nu este conform cu prevederile legale în vigoare. Formulările generale, precum „nu a respectat regulile de circulație”, sunt insuficiente și pot fi contestate.

În sfârșit, documentul trebuie să indice articolul de lege care a fost încălcat, precum și dispoziția legală care stabilește sancțiunea, iar orice neconcordanță între acestea poate fi un motiv de nulitate.

Totodată, trebuie verificată valoarea amenzii și numărul de puncte de penalizare care corespund abaterii menționate. În cazul unei amenzi pentru depășirea limitei de viteză, stabilită prin utilizarea unui aparat radar, procesul-verbal trebuie să includă seria dispozitivului și numărul de înmatriculare al autospecialei pe care acesta a fost montat, pentru a confirma legalitatea și corectitudinea măsurătorii.

Redactarea și depunerea plângerii contravenționale

Plângerea contravențională reprezintă documentul esențial prin care un conducător auto contestă o amendă de circulație. Deși legea nu impune un formular tipizat, aceasta trebuie să includă anumite informații obligatorii, prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Un model de plângere contravențională poate fi găsit aici.

Pentru a fi luată în considerare, plângerea contravențională trebuie să conțină câteva elemente, conform legii, și anume:

Datele de identificare ale petentului – nume, prenume, CNP și adresa de domiciliu.

Seria, numărul și data procesului-verbal contestat.

Instituția care a constatat abaterea și a emis sancțiunea (Poliția Rutieră).

Motivele contestației – explică în mod clar și argumentat motivele pentru care soliciți anularea procesului-verbal, invocând aspecte de fapt și de drept, precum erori de redactare, lipsa unor elemente obligatorii, identificare greșită a conducătorului auto, descriere superficială a faptei, etc.).

Probele – precizează probele pe care le propui în apărare (fotografii sau înregistrări video, buletinul de verificare metrologică al aparatului radar, martori sau alte dovezi relevante).

Petitul (solicitarea) – trebuie să conțină în mod explicit solicitarea „anularea procesului-verbal de contravenție”, precizând seria și numărul acestuia.

Data și semnătura – plângerea contravențională trebuie datată și semnată olograf sau digital, dacă este trimisă în format electronic.

Acte necesare pentru depunerea contestației

Pe lângă plângerea propriu-zisă, dosarul de contestare trebuie să includă și următoarele documente, și anume copie a procesului-verbal de contravenție, copie a actului de identitate și dovada achitării taxei judiciare de timbru, care este în valoare de 20 lei, conform art. 19 din OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, notează Avocatim.ro.

Plângerea contravențională și actele aferente se depun la judecătoria competentă, fie personal, la registratura instanței, prin poștă, cu confirmare de primire, ori online, prin e-mail, cu semnătură electronică. Vei primi o citație în care ți se va comunica termenul fixat pentru judecată. Termenul de judecată fixat de judecător nu poate depăși 30 de zile.

Vezi şi cum poți afla câte puncte amendă ai acumulat fără să te duci la Poliție!



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE