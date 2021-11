Cum se luptă o femeie cu Ministerul Apărării pentru a recâștiga o bucată de pădure luată pe filiera Primărie-Armată-Guvern

În anul 2008, Marta P. a ajuns la notar cu fratele său pentru a împărți moștenirea rămasă de la părinți, inclusiv o bucată de pădure pentru care avea un titlu de proprietate emis în anul 1996.

„În anul 2008, împreună cu fratele meu, am moștenit de la părinți o casă cu grădină în comuna Târnova, județul Arad, ceva pământ și 5.700 mp de pădure. Când ne-am prezentat la notar pentru moștenire, fratele meu mi-a cedat partea mamei mie, așa cum i s-a cerut, dar imediat după ce am semnat actele s-a răsucit și nu a mai fost de acord să împărțim faptic ce am moștenit (…) Mi-am dat seama că numai în sala de judecată ne vom putea împărți”, povestește Marta P., într-un e-mail inițial, trimis redacției Libertatea.

Comuna Târnova

„Mi s-a spus că, de fapt, pădurea nu-mi aparține”

Ea spune că „a lăsat lucrurile așa” până în 2017, când a încercat să intabuleze ce a primit din partea mamei, inclusiv o pădure în suprafață de 5.700 mp, dar a fost surprinsă să constate că, în acte, proprietar figura, de fapt, Ministerul Apărării.

„Când să încep procesul de intabulare, mi s-a spus că, de fapt, pădurea nu-mi mai aparține, că încă din anul 2010 s-a intabulat MApN, poligonul Dud-Tăuț. Eu în tot acest timp am figurat ca proprietar în evidența primăriei din comuna Târnova și am plătit impozit pentru pădure. Părinții, după ce li s-a restituit pădurea, nu au intabulat-o. În comuna Târnova, marea majoritate a oamenilor nu și-au intabulat pământul, pentru că nu li s-a cerut, este scump și așa funcționează în România. Până de curând, oamenii din Târnova și-au vândut pământul unul altuia fără niciun fel de act, nici măcar de mână, s-au prezentat la primărie cu o copie a titlului de proprietate și în baza unei declarații verbale s-a mutat pământul din proprietatea unuia în proprietatea altuia”, explică Marta P.

Intabularea este procesul prin care o proprietate este înscrisă într-o carte funciară împreună cu detalii referitoare la aceasta. Fiecare unitate administrativ-teritorială are o carte funciară în care sunt înscrise amănunte privind imobilele și terenurile de pe raza acesteia. În cazul de față, suprafața de pădure ar fi trebuit intabulată pe raza comunei Târnova.

Primăria „a luat act” de situație

Din 2017 și până astăzi, Marta P. a început să trimită adrese către toate instituțiile abilitate pentru a afla cum e posibil ca pădurea pentru care ea deține titlu de proprietate să fi revenit Armatei.

Primarul din Târnova, Florin Fărcașiu, care a deținut mandat în Târnova din 1990 până în 2020, susține într-un răspuns scris adresat femeii că Armata a intabulat și el a aflat ulterior.

Practic, în anul 2010, terenurile aflate în aria poligonului Dud-Tăuț, unde și Marta P. figurează în scripte drept proprietară, au fost intabulate de Armată, chiar dacă pe suprafețele respective au fost emise certificate de proprietate de către comisia de fond funciar.

Aria poligonului Dud-Tăuț | Foto: necesar.ro

În 2017, fostul primar Fărcașiu răspundea la solicitarea fiicei femeii:

„Ocolul Silvic Târnova din cadrul Romsilva a pus în posesie persoanele îndreptățite în baza Legii 18/1991

Ministerul Apărării Naționale nu a solicitat permisiunea și nici nu a comunicat din timp intabularea în favoarea sa a parcelelor cu numărul cadastral 300760 și 301096, Primăria Comunei Târnova luând doar act de această situație;

Vă comunicăm că, în urma analizelor efectuate cu RPL Ocolul Silvic Zarandul RA, suprafața de pădure din Titlul de proprietate nr. 86546/1996, respectiv parcela A 125/13, se află în perimetrul poligonului Dud-Tăuț“.

„Nimeni nu spune despre Armată că s-a intabulat ilegal”

Marta P. spune că Primăria Târnova „este recunoscută pentru haosul care domnește acolo”.

Primăria comunei Târnova

„Toți mă acuză pe mine că nu mi-am intabulat terenul! Nimeni nu spune despre Armată că s-a intabulat ilegal! Primul certificat de moștenitor s-a făcut în 2010. În anul 2012, m-am dus singură la notar doar pentru partea provenită din partea mamei (fratele a refuzat să se prezinte) și-mi amintesc că, înainte de a începe să lucreze la certificatul suplimentar de moștenitor nr. 49 din 4.05 2012, notarul mi-a cerut să-i aduc din partea Primăriei Târnova dovada că pământul există și nu este vândut. Notarul cunoștea foarte bine practica oamenilor de a vinde-cumpăra pământ fără acte. I-am adus dovada că pădurea este în evidența Primăriei Târnova pe numele mamei decedate, pe care am moștenit-o eu. În realitate, pădurea era în proprietatea Armatei încă din anul 2010”, mai scrie femeia.

Într-un răspuns primit de femeie de la Prefectura Arad, în anul 2016, scrie că titulara terenului este de vină, pentru că trebuia să intabuleze pădurea în termen de 15 ani de la emiterea titlului de proprietate.

În 2019, Marta P. s-a adresat Avocatului Poporului, dar și această instituție a redirecționat-o către Prefectură, pe motiv că faptele sunt din perioada 2012-2018, iar solicitarea trebuia făcută mai devreme.

În sfârșit, în 2021, după demersuri care au ajuns la Administrația Prezidențială, Prefectura Arad i-a trimis un nou răspuns, prin care, practic, o sfătuia pe femeie să meargă în instanță.

Cum ar fi trebuit să fie

Libertatea a discutat și cu un avocat în această speță, care a preferat să nu își dezvăluie identitatea. Conform acestei surse, legea spune că, înainte de eliberarea titlului de proprietate, primăria ar fi trebuit să facă un proces-verbal de punere în posesie.

Acest pas presupune, practic, ca primăria să îi arate proprietarului ce anume deține și acesta să ia act.

În cazul de față, Marta P. spune că nu a reușit să obțină nicio dovadă privind punerea în posesie pentru suprafața de pădure deținută. Este și ceea ce Ministerul Apărării invocă drept temei pentru preluarea pădurii, într-un răspuns transmis ziarului.

Cum s-a procedat: MApN a întrebat ceva, primăria a răspuns altceva

Astfel, conform MApN, ministerul a cerut înainte de intabularea pădurii în favoarea sa o dovadă de la primărie conform căreia pe terenul respectiv nu s-ar fi eliberat titluri de proprietate. În replică, primăria a răspuns că nu fuseseră puse în posesie persoane fizice sau juridice pe suprafața de pădure în cauză. Dar e un răspuns diferit de ceea ce ceruse în primă instanță ministerul, pentru că pe acest teren exista titlul de proprietate al Martei P., dar nu și procesele-verbale de punere în posesie.

Practic, folosind un răspuns care nu răspundea la întrebarea sa, MApN a apreciat că a primit răspunsul că nu există proprietari și a cerut emiterea unei hotărâri de guvern prin care să devină proprietar al pădurii.

În răspunsul transmis ziarului, ministerul mai spune că poligonul Dud-Tăuț a intrat în administrarea sa prin Decizia nr. 111/1963 a Sfatului Popular al Regiunii Crișana, revendicând așadar un drept de administrare vechi de zeci de ani, dar nu spune nimic despre dreptul de proprietate.

„Imobilul aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale a fost înscris în cartea funciară prin încheierile nr. 9496/02.11.2010 și, respectiv, 8594/19.05.2011 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad (…) ca urmare a cererii formulate de MApN în calitate de administrator legal, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 (…)“, explică MApN.

Conform aceluiași răspuns, „anterior anului 2010, a fost purtată o corespondență cu Primăria Târnova – comisia locală de fond funciar prin care s-au solicitat informații despre eliberarea de titluri de proprietate în favoarea persoanelor fizice/juridice pe amplasamentul poligonului, la care s-a primit răspuns că pe teritoriul imobilului nu au fost puse în posesie persoane fizice și juridice cu terenuri agricole”.

În aceste condiții, spune ministerul, s-a făcut intabularea, „având în vedere că Ministerul Apărării Naționale deține în continuă administrare imobilul încă din anul 1963, fiind teren cu destinație specială, și nu putea face obiectul punerii la dispoziția comisiilor locale de fond funciar”.

Atașat acestui răspuns, ministerul a transmis și răspunsul Primăriei Târnova dat anterior anului 2010, primărie care a susținut că pe suprafața respectivă nu există dovezi de punere în posesie.

Libertatea a transmis o solicitare și către Prefectura Arad. Prefectura susține că trecerea terenului în proprietatea Ministerului Apărării trebuia realizată „în baza unei lucrări cadastrale care se impunea a fi vizată de edilul comunei, instituției noastre nefiindu-i comunicată nicio adresă în acest sens”.

Cu alte cuvinte, nici Prefectura Arad nu a primit vreunul dintre documentele necesare pentru trecerea suprafeței de pădure în proprietatea MApN.

Primarul: MApN s-a intabulat cu japca

Contactat de Libertatea, fostul primar Florin Fărcașiu susține că ministerul „s-a intabulat cu japca” și că în comuna sa sunt sute de persoane în situația Martei P., însă numai aceasta a pornit demersurile pentru recuperarea pădurii.

Fostul primar Florin Fărcașiu | Foto: newsarad.ro

Întrebat cum explică adresa pe care a trimis-o în 2009 către MApN, în baza căreia ministerul a dat hotărârea de guvern prin care se făcea stăpân pe suprafața de pădure, Fărcașiu a răspuns că adresa primăriei pe care a semnat-o viza doar terenul de atunci al poligonului, și nu varianta sa extinsă.

Concret, Fărcașiu a scris ministerului că pe suprafața poligonului Dud-Tăuț nu sunt dovezi privind punerea în posesie a unor persoane fizice și juridice, dar susține că acest răspuns era valabil pentru terenul deținut atunci de Armată, care era mult mai mic.

Mai mult, primarul spune că cei de la minister „au interpretat” cum au dorit și astfel au extins suprafața abuziv, preluând din terenul forestier care le aparține câtorva sute de oameni.

Marta P. susține că are de gând în continuare să mute bătălia pentru cei 5.700 mp de pădure în instanță.

Libertatea a transmis o solicitare pe această speță și la Primăria Târnova, însă, până la acest moment, nu am primit niciun răspuns.

