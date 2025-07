Potrivit CNN, cutremurul este cel mai puternic de pe planetă din 2011, când un cutremur cu magnitudinea de 9,0 a lovit nord-estul Japoniei, declanşând un tsunami devastator.

Breaking: Tsunami waves 🌊 has started to hitting Japanese coastal areas After the massive earthquake of 8.7 magnitude in Eastern Region of Russia #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/irfbcwtGsd

07:22 - Acum 2 ore Țările din America de Sud și Centrală emit alerte de tsunami, de la Mexic până la Insulele Galapagos

Mai multe țări din America de Sud au emis alerte de tsunami marți seara, după cutremurul care a lovit coasta de est a Rusiei.

În Chile, Sistemul Național de Alerta Tsunami a anunțat că există pericol de tsunami pentru toată coastă țării. Marina peruană a declarat că monitorizează îndeaproape situația.

Institutul Oceanografic și Antarctice din Ecuador a declarat că Insulele Galapagos – un important centru de biodiversitate și faună sălbatică unic în lume – ar putea fi lovite de un val de 1,4 metri (4,6 picioare) până la ora 9 dimineața, ora locală.

Sistemul Integrat de Alerte de Tsunami din Mexic și America Centrală a emis, de asemenea, o alertă de tsunami care se întinde de la Ensenada, pe coasta de nord-vest a Mexicului, până în Panama, țară din America Centrală.

Tsunami cu valuri de 3-4 metri, imagine cu caracter ilustrativ, Foto: Profimedia

Cel mai puternic cutremur din ultimele decenii

„Pe baza ultimelor rezultate ale alertelor și analizelor, Centrul de prevenire a tsunamiurilor din cadrul Ministerului Resurselor Naturale a stabilit că acest cutremur a declanșat un tsunami, care ar putea provoca pagube în anumite zone de coastă din China”, a indicat Centrul de prevenire într-un comunicat.

„Cutremurul de astăzi a fost grav şi cel mai puternic din ultimele decenii”, a declarat guvernatorul Kamceatka, Vladimir Solodov, într-un videoclip postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, adăugând că o grădiniţă a fost avariată.

Tsunami cu o înălţime de 3-4 metri

Un tsunami cu o înălţime de 3-4 metri a fost înregistrat în unele părţi ale Kamceatka, a declarat Serghei Lebedev, ministrul regional pentru situaţii de urgenţă, îndemnând oamenii să se îndepărteze de ţărmul peninsulei.

Serviciul Geologic al Statelor Unite a declarat că cutremurul a fost superficial, la o adâncime de 19,3 km şi a avut epicentrul la 126 km est-sud-est de Petropavlovsk-Kamceatski, un oraş cu 165.000 de locuitori situat pe coasta golfului Avacha. Magnitudinea a fost revizuită în creştere faţă de 8,0, valoarea iniţială, potrivit News.ro.

Se aşteaptă valuri de tsunami

Agenţia Meteorologică Japoneză a ridicat nivelul de alertă, afirmând că se aşteaptă ca valuri de tsunami de până la 3 metri să atingă zone costiere întinse.

Postul de televiziune NHK a informat că guvernul a emis ordine de evacuare pentru anumite zone.

Muncitorii din fabrici şi locuitorii din nordul Japoniei, din Hokkaido, s-au evacuat pe un deal cu vedere la ocean, potrivit imaginilor difuzate de postul de televiziune TBS.

🇷🇺❗️ — Moment 8.8 Quake Hit Kamchatka Caught on Camera



Footage captures buildings and streets shaking violently as the powerful earthquake struck Russias Far East near Kamchatka.

Emergency sirens followed, with widespread tremors felt for minutes across the region. pic.twitter.com/T7jsg3NeFO — The Popsicle Protector (@PopsicleProtect) July 30, 2025

”Vă rugăm să evacuaţi rapid. Dacă puteţi, deplasaţi-vă rapid către terenuri mai înalte şi departe de coastă”, a spus un prezentator al postului public japonez NHK.

Alertă de tsunami de-a lungul unor coaste din Rusia, Japonia, Alaska şi Hawaii

Sistemul american de avertizare împotriva tsunami-urilor a emis, de asemenea, o avertizare privind ”valuri tsunami periculoase” în următoarele trei ore de-a lungul unor coaste din Rusia, Japonia, Alaska şi Hawaii. O alertă de tsunami a fost emisă şi pentru teritoriul insular american Guam şi alte insule din Micronezia.

Hawaii a ordonat evacuarea unor zone de coastă. ”Luaţi măsuri! Se aşteaptă valuri tsunami distructive”, a transmis Departamentul de Gestionare a Situaţiilor de Urgenţă din Honolulu pe X.

Ordin de evacuare pentru micul oraş Severo-Kurilsk, la sud de peninsula Kamchatka, a fost emis din cauza ameninţării tsunamiului, a declarat guvernatorul Sakhalin, Valery Limarenko, pe Telegram.

Mai multe persoane au solicitat asistenţă medicală în urma cutremurului, a declarat Oleg Melnikov, ministrul regional al Sănătăţii, pentru agenţia de ştiri rusă TASS.

”Din păcate, există câteva persoane rănite în urma evenimentului seismic. Unele au fost rănite în timp ce fugeau afară, iar un pacient a sărit pe fereastră. O femeie a fost rănită şi în interiorul noului terminal al aeroportului”, a declarat Melnikov.

”Toţi pacienţii se află în prezent în stare satisfăcătoare şi până în prezent nu au fost raportate răni grave”, a adăugat.

Intensitatea cutremurului nu a fost atât de mare pe cât se aștepta

Filiala din Kamceatka a Serviciului Geofizic al Academiei Ruse de Ştiinţe a declarat că a fost un cutremur foarte puternic.

”Cu toate acestea, datorită anumitor caracteristici ale epicentrului, intensitatea cutremurului nu a fost atât de mare… pe cât ne-am fi aşteptat de la o magnitudine atât de mare”, se arată într-un videoclip publicat pe Telegram.

”În prezent, se înregistrează replici… Intensitatea acestora va rămâne destul de mare. Cu toate acestea, nu se preconizează cutremure mai puternice în viitorul apropiat. Situaţia este sub control”, au mai transmis specialiştii.

Kamceatka şi Extremul Orient al Rusiei se află pe Centura de Foc a Pacificului, o regiune geologic activă, predispusă la cutremure majore şi erupţii vulcanice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE