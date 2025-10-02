Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade a avut loc în Marea Marmara

Un cutremur puternic a zguduit Marea Marmara, fiind resimțit și în Istanbul. Potrivit Trthaber.com, seismul cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter s-a produs la ora 14.55, în largul coastei Marmaraereğlisi.

Autoritățile pentru Situații de Urgență (AFAD) au confirmat evenimentul seismic, precizând că epicentrul a fost localizat în Marea Marmara, în apropierea orașului Marmaraereğlisi.

Merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. pic.twitter.com/ivYeE22BJz — A Haber (@ahaber) October 2, 2025

Șocul seismului din Marea Maramara a fost resimțit și în Istanbul

Șocul seismic a fost resimțit puternic și în Istanbul, cel mai mare oraș al Turciei. Cu toate acestea, autoritățile au anunțat că nu au fost raportate pagube în metropolă.

Prefectura Istanbul a emis un comunicat pe rețelele sociale și anunță că momentan nu se cunosc detalii cu privire la eventualele daune. Un alt cutremur puternic, de 6,1 grade, a avut loc în Turcia în urmă cu o lună.

„După cutremurul cu magnitudinea de 5 grade produs în largul coastei Marmaraereğlisi din Marea Marmara, până în prezent nu au fost primite informații despre daune în Istanbul. Echipele noastre de teren au început inspecțiile în întregul oraș”, au transmis autoritățile.

Marmara Denizinin 18 kilometre derininde saat 14.55te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi. pic.twitter.com/YDBbHe4wot — e gündem (@egundemapp) October 2, 2025

Cum au reacționat autoritățile din Turcia după cutremurul resimțit la Istanbul

AFAD a transmis pe platformele sociale anunțul cu privire la cutremurul din Marea Marmara.

„În urma cutremurului cu magnitudinea de 5 grade produs la ora 14.55 în largul coastei Marmaraereğlisi din Marea Marmara, nu există în prezent nicio situație negativă. Continuă lucrările de scanare în teren”, a scris Autoritatea în mediul online.

Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a anunțat că toate echipele AFAD și ale instituțiilor relevante au început verificările în teren.

Citizens in Istanbul take to the streets after magnitude 5 earthquake strikes Sea of Marmara at 2:55 p.m. pic.twitter.com/RxWt1O1qwb — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 2, 2025

„Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade s-a produs în Marmaraereğlisi, Tekirdağ. Toate echipele noastre din AFAD și instituțiile relevante au început scanările în teren în legătură cu cutremurul care a fost resimțit și în Istanbul și provinciile învecinate”, a declarat el.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să urmeze instrucțiunile oficiale. Se recomandă evitarea clădirilor care ar putea fi avariate și monitorizarea anunțurilor instituțiilor autorizate.

Deși nu au fost raportate victime sau pagube majore, evenimentul reamintește vulnerabilitatea seismică a regiunii. Experții continuă să monitorizeze situația, iar autoritățile rămân în alertă pentru a răspunde prompt în cazul unor replici sau evenimente ulterioare. În urma cutremurului de 6,1 grade din august, un om a murit, iar 16 clădiri s-au prăbușit.

