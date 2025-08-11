Un cutremur puternic a zguduit Turcia: 6,1 grade în Balikesir

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a lovit provincia Balikesir din vestul Turciei duminică seara, provocând pagube semnificative și o victimă.

Seismul s-a produs la 19.53 ora locală, cu epicentrul în districtul Sindirgi, conform Autorității pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD). Cutremurul a fost resimțit puternic în 11 provincii, inclusiv în Istanbul.

Bilanțul cutremurului de 6,1 grade din Turcia

În urma seismului principal, AFAD a înregistrat 237 de replici, dintre care 10 au avut o magnitudine de peste 4 grade. Activitatea seismică este monitorizată nonstop de Departamentul pentru Cutremure al AFAD.

În districtul Sindirgi, epicentrul cutremurului, mai multe clădiri s-au prăbușit. Locuitorii din zonele rurale Alacaatli și Kizilgür, aflate la 12 și, respectiv, 16 kilometri de centrul districtului, au petrecut noaptea în aer liber din precauție.

În satul Kizilgür, cu o populație de aproximativ 130 de persoane, minaretul unei moschei vechi de 49 de ani s-a prăbușit în urma cutremurului.

În cele 68 de sate din zona rurală, jandarmeria a identificat 16 clădiri prăbușite, dintre care 12 erau deja abandonate. În celelalte 4 locuințe, locuitorii au reușit să se evacueze în siguranță. În centrul districtului Sindirgi, o clădire cu 3 etaje s-a prăbușit. Echipele de salvare au reușit să scoată 6 persoane de sub dărâmături.

Victime și răniți

Ministrul Sănătății, Kemal Memişoğlu, a declarat: „În total, 52 de pacienți afectați au ajuns la spitalele noastre. Am tratat 29 dintre ei prin internare și observație. Până acum, am externat 18 dintre acești pacienți, iar 11 pacienți sunt încă internați în spitalul nostru”.

Conform ministrului de Interne Ali Yerlikaya, o persoană în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața în urma cutremurului.

„Din păcate, bătrânul nostru de 81 de ani, care a fost salvat din clădirea prăbușită, a decedat la scurt timp după ce a fost salvat, în ciuda tuturor intervențiilor”, a declarat ministrul.

Intervenția autorităților

Ministrul de Interne Ali Yerlikaya a anunțat că statul este alături de cetățeni cu toate resursele sale. AFAD, Jandarmeria, Poliția, UMKE și toate instituțiile relevante sunt la datorie în zonă.

Crucea Roșie Turcă oferă asistență în regiune, coordonând serviciile de alimentație în cadrul Planului Turc de Intervenție în caz de Dezastre (TAMP). Echipele și voluntarii, cu 30 de vehicule, oferă mese calde, băuturi și alimente de bază cetățenilor afectați de cutremur și echipelor de căutare-salvare și de sănătate.

Măsuri de precauție

Autoritățile au anunțat că școlile de vară din întreaga provincie vor fi închise vineri, 11 august. De asemenea, angajații guvernamentali însărcinați și cei cu dizabilități vor beneficia de concediu administrativ.

Conform ultimului raport al AFAD, cutremurul a fost resimțit cel mai puternic în provinciile Balikesir, Izmir, Manisa și Istanbul. Până în prezent, s-au înregistrat 20 de replici, dintre care 15 cu magnitudini între 0 și 3 grade și 5 între 4 și 5 grade.

În operațiunile de căutare și salvare sunt implicate 319 persoane și 79 de vehicule. Centrele de management al dezastrelor din regiune s-au reunit sub conducerea guvernatorilor. Până în prezent, au fost primite 24 de rapoarte de daune la Centrele de Apel de Urgență 112.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să ofere asistență celor afectați de acest cutremur devastator.

Cel mai mare cutremur înregistrat vreodată în Turcia

Cel mai mare cutremur din Turcia a fost cel din 2023. Seismul de 7,8 grade a distrus orașe întregi și a fost unul dintre cele mai puternice din istoria recentă a regiunii Gaziantep. Efectele au fost devastatoare: peste 57.300 de oameni au murit, iar peste 121.700 au fost răniți.

Pagubele materiale au fost uriașe, cu sute de mii de clădiri avariate sau distruse pe o suprafață de aproximativ 350.000 kmp, iar se estimează că circa 14 milioane de persoane au fost afectate, adică aproximativ 16% din populația Turciei. Aproximativ 1,5 milioane de oameni au rămas fără adăpost. În plus, s-au înregistrat peste 10.000 de replici până în martie 2023.

Cutremurul a fost resimțit în regiuni extinse, inclusiv în Egipt, Israel, Palestina, Liban, Cipru și pe coasta turcă a Mării Negre. Situația a fost catalogată ca „dezastrul secolului” de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, iar voluminoase campanii de ajutor și comemorări au avut loc după tragedie.

Cutremurul de 7,8 Mw este cel mai puternic cutremur din Turcia de la cel similar din 1939 de la Erzincan și este considerat al doilea cel mai puternic cutremur înregistrat în țară după cutremurul din 1668 din Anatolia.

Recomandări și măsuri de siguranță în caz de cutremur

Cele mai importante recomandări ale autorităților în caz de cutremur sunt următoarele:

  • Nu intrați în clădirile avariate sau suspecte de a fi instabile după cutremur, pentru a evita surpările de construcții sau prăbușirile ulterioare.
  • Dacă vă aflați într-un spațiu închis în timpul cutremurului, adăpostiți-vă sub o mobilă solidă (masă, birou) sau lângă un perete interior, ferit de ferestre, obiecte care pot cădea și în exteriorul clădirii, și protejați-vă capul cu brațele.
  • După cutremur, ieșiți calm din clădire pe trepte, evitând lifturile, și adunați-vă în spații deschise, departe de clădiri, stâlpi, copaci sau linii electrice.
  • Ascultați și urmați indicațiile oficiale date prin canale de comunicare guvernamentale sau agențiile de gestionare a situațiilor de urgență.
  • Pregătiți un kit de urgență cu apă, alimente neperisabile, medicamente, lanterne și documente importante, pentru eventuale evacuări.
  • În cazul replicilor, mențineți calmul și reiterați măsurile de protecție și adăpostire.
  • Evitați panica și nu folosiți foc deschis sau alte surse care pot provoca incendii în clădiri avariate.
  • Autoritățile recomandă să vă informați în prealabil despre traseele de evacuare și adăposturile din zonă.
