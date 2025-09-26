De la citycar ieftin la SUV cu aspect de blindat

În ultimii ani, Dacia și-a consolidat reputația de marcă accesibilă și de încredere, ajungând lider pe piața europeană. Modele precum Duster au cucerit clienții, iar Bigster a stârnit interesul marilor producători auto.

Dacia Bigster este acum disponibilă și în variantele Bigster Offroad și Bigster Sport. Extrem de robustă sau extrem de sportivă. Foto: Săptămâna auto / X

Acum, concesionarul german Carpoint a dus lucrurile la un alt nivel, prezentând o versiune extremă a Bigster, care iese în evidență prin designul său masiv și prin dotările specifice unui vehicul de teren dur.

O estetică „blindată” și tehnologie modernă

Mașina atrage imediat atenția prin caroseria robustă, care dă impresia unei adevărate armuri. Farurile LED integrate și liniile dure ale caroseriei conturează imaginea unui SUV care se apropie de un vehicul militar.

„O mașină care pare blindată”, au titrat site-urile auto din Italia, subliniind că acest model nu mai este doar un simplu SUV, ci și un crossover capabil să înfrunte cele mai dificile drumuri.

Motorizări și versiuni disponibile

Sub capotă, modelul dispune de o variantă mild hybrid cu 3 cilindri și o capacitate de 1200 cmc, care dezvoltă 129 de cai-putere. Pentru cei care caută mai multă forță există și o versiune sportivă de 154 de cai-putere.

Cei care vor să ducă experiența mai departe pot opta pentru ediția specială Redust Offroad, o versiune gândită pentru teren accidentat, cu un preț de pornire de 36.290 de euro.

Dacia, din nou în centrul atenției

De la mașini de oraș accesibile la SUV-uri de talie mare și acum la modele extreme, Dacia demonstrează că își poate surprinde clienții și își poate întări imaginea de brand inovator.

Transformarea Bigster într-un vehicul care „arată ca un tanc” spune nu doar apetitul clienților pentru modele spectaculoase, ci și potențialul Dacia de a concura pe segmente unde, până acum, părea de neatins.