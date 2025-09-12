În februarie, premierul danez Mette Frederiksen a ordonat armatei să „cumpere, cumpere, cumpere” echipamente în vederea pregătirii pentru o potenţială agresiune militară rusă în Europa.

Danemarca intenţionează să achiziţioneze opt sisteme, inclusiv platforma SAMP/T cu rază lungă de acţiune produsă de Eurosam, un consorţiu din industria de apărare format din MBDA Franţa, MBDA Italia şi Thales, precum şi sisteme cu rază medie de acţiune fabricate de Norvegia, Germania sau Franţa.

Potrivit lui Per Pugholm Olsen, şeful organizaţiei daneze de achiziţii şi logistică în domeniul apărării, sistemele europene pot fi livrate mai rapid şi mai ieftin decât sistemul american de apărare antirachetă Patriot.

Conform Reuters, este vorba de cea mai mare achiziţie de armament din istoria Danemarcei, care face parte atât din UE, cât și din NATO. Cele 7,77 de miliarde de euro alocate pentru rachete reprezintă puțin peste 2% din PIB-ul Danemarcei.

„Nu există nicio îndoială că situaţia de securitate este dificilă”, a avertizat ministrul Troels Lund Poulsen.

„Am văzut cum Rusia a încălcat spaţiul aerian polonez cu mai multe drone. Este un memento pentru noi toţi cu privire la importanţa consolidării puterii noastre de luptă”, a adăugat el.

Ajutată de aliați din NATO, Polonia a doborât în noaptea de marți spre miercuri 19 drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. Aliații au denunțat o provocare, iar unii dintre ei, printre care Cehia, Franța, România și Suedia, i-au convocat pe ambasadorii ruși, în semn de protest. De cealaltă parte, Rusia a negat inițial atacul, dar, dată de gol de aliatul său Belarus, a susținut că nu are niciun plan ofensiv împotriva Poloniei.

Danemarca este un susținător ferm al Ucrainei în fața Rusiei și a contribuit până acum cu puțin peste 9 miliarde de euro la apărarea țării atacate de soldații Kremlinului.

