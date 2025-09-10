Live text
Acum 2 minute
Locuințe avariate în Polonia
Acum 10 minute
Alertă aeriană şi în România, în urma atacului cu drone din Ucraina – Aeronave F-16, ridicate în aer 
Acum 14 minute
Premierul polonez Tusk convoacă o ședință de urgență a guvernului
Acum 32 minute
Șeful diplomației ucrainene avertizează că Putin testează Occidentul
Acum 36 minute
Budanov: Rusia se înarmează masiv și intenționează să atace Europa în următorii 5 ani

Atacul Rusiei a început în cursul nopții, când zeci de drone de tip Shahed au vizat capitala ucraineană Kiev. După ce au ocolit orașul, mai multe aparate s-au îndreptat spre vest. Potrivit presei poloneze, cel puțin opt drone au ajuns până la Lviv, la doar 80 de kilometri de granița cu Polonia, iar cinci dintre ele ar fi traversat frontiera în apropiere de Zamość.

09:24 - Acum 2 minute
10-09-2025

Locuințe avariate în Polonia

În satul Wyryki (regiunea Lublin), resturile unei drone au căzut pe o casă, avariind acoperișul și o mașină. Nu au fost înregistrate victime, potrivit Nexta

Locuitorii din zonă au declarat că au auzit o explozie și au văzut avioane de vânătoare poloneze pe cer. Serviciile de urgență se află la fața locului pentru a evalua pagubele.
09:16 - Acum 10 minute
10-09-2025

Alertă aeriană şi în România, în urma atacului cu drone din Ucraina – Aeronave F-16, ridicate în aer 

România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Recomandări
Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

”În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora  00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că, la ora 01.27, a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

09:12 - Acum 14 minute
10-09-2025

Premierul polonez Tusk convoacă o ședință de urgență a guvernului

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka.

Tusk se află în prezent într-o ședință cu miniștrii responsabili de securitatea națională. Situația rămâne tensionată.

08:54 - Acum 32 minute
10-09-2025

Șeful diplomației ucrainene avertizează că Putin testează Occidentul

Kievul a afirmat miercuri că Vladimir Putin „nu încetează să testeze Occidentul” și va continua atâta timp cât nu se confruntă „cu nicio reacție fermă”, după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc nocturn asupra Ucrainei, potrivit AFP.

Nepalul, incendiat: Premierul se salvează în ultimul moment, un ministru sare în râu, iar soția unui fost premier moare din cauza arsurilor I VIDEO
Recomandări
Nepalul, incendiat: Premierul se salvează în ultimul moment, un ministru sare în râu, iar soția unui fost premier moare din cauza arsurilor I VIDEO

„Putin nu încetează să își intensifice și să își extindă războiul și să testeze Occidentul”, a declarat pe rețeaua X ministrul ucrainean de externe Andri Sibiga, a cărui țară luptă împotriva invaziei ruse din 2022. Potrivit acestuia, „o reacție slabă astăzi nu va face decât să provoace și mai mult Rusia, iar rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa”.

08:50 - Acum 36 minute
10-09-2025

Budanov: Rusia se înarmează masiv și intenționează să atace Europa în următorii 5 ani

Generalul Kirilo Budanov (39 de ani), șeful spionajului militar ucrainean (GUR), a avertizat, într-un interviu pentru Apostrof TV, că Rusia se înarmează masiv și intenționează să atace Europa în următorii 5 ani, notează portalul Freedom și Blesk.

Budanov a declarat că Rusia pregătește un program amplu de dezvoltare a armamentului până în 2037., „cel mai extins program din anii ‘80 încoace”.

Dronelor rusești le-a fost urmărit traseul până la graniță

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate a transmis că „spațiul aerian al Poloniei a fost în mod repetat încălcat”. În urma incidentului, armata a folosit armament pentru a neutraliza dronele și a început operațiuni de căutare a resturilor.

„Este în desfășurare o operațiune de identificare și neutralizare a obiectelor”, a precizat armata poloneză.

Populația, rugată să rămână în case

Autoritățile le-au cerut locuitorilor din trei regiuni, Podlaskie, Mazowieckie și Lubelskie, să rămână în locuințe până la finalizarea operațiunilor militare.

În același timp, patru aeroporturi importante, două din Varșovia și cele din Rzeszów și Lublin, au fost închise temporar. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a confirmat măsura, menționând că a fost vorba despre o „activitate militară neplanificată” legată de siguranța națională a Poloniei.

Avertisment de la Kiev: „Putin testează Occidentul”

Kievul a reacționat imediat după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” pe teritoriul său. Potrivit AFP, ministrul ucrainean de externe, Andri Sbiga, a declarat că președintele rus „nu încetează să testeze Occidentul” și va continua atâta timp cât nu se confruntă „cu nicio reacție fermă”.

„Putin nu încetează să își intensifice și să își extindă războiul și să testeze Occidentul”, a declarat Sibiga. El a avertizat că „o reacție slabă astăzi nu va face decât să provoace și mai mult Rusia, iar rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa”.

SUA au răspuns imediat

Ca răspuns la incident, se pare că Statele Unite ar fi ridicat mai multe avioane de vânătoare F-35 pentru a preveni noi incursiuni ale dronelor.

În același timp, un avion special Boeing WC-135R „Constant Phoenix”, supranumit „Nuke Sniffer”, a survolat ore întregi zona Mării Negre pentru a monitoriza activitatea Rusiei.

Reacții din partea guvernului polonez

Premierul Donald Tusk a anunțat că se află în contact permanent cu președintele Karol Nawrocki și cu ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Am primit informări directe de la comandantul operațional care coordonează apărarea spațiului aerian al Poloniei”, a spus Tusk.

Kosiniak-Kamysz a precizat că Polonia colaborează strâns cu NATO și că în operațiunile de pe teren au fost implicați și soldați ai Forțelor de Apărare Teritorială (WOT). La rândul său, adjunctul ministrului apărării, Cezary Tomczyk, a făcut apel la populație să se bazeze doar pe informațiile oficiale ale armatei și ale instituțiilor statului.

Președintele, informat în timp real

Biroul de Securitate Națională (BBN) a transmis că președintele Karol Nawrocki este informat permanent despre situație și că este în contact direct cu premierul și cu ministrul apărării.

„Mulțumim tuturor celor implicați în protejarea cerului polonez și rugăm populația să păstreze calmul”, se arată în comunicat.

Potrivit unor surse ucrainene, Rusia pregătise un atac mult mai mare, cu aproximativ 700 de drone și zeci de rachete. După incidentele din Polonia, există informații contradictorii privind retragerea unor avioane rusești și renunțarea la o parte a planului de bombardament.

Armata poloneză a catalogat acțiunea Rusiei drept „un act de agresiune care a creat un pericol real pentru siguranța cetățenilor”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Putin a văzut cum arată „căpșuna tinereții”, la câteva zile după ce a discutat despre nemurire cu Xi Jinping
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
Unica.ro
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute după ce s-a născut: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe". O viață atât de mică, o durere atât de mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute după ce s-a născut: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe". O viață atât de mică, o durere atât de mare
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Avioane de luptă F-16 ridicate în aer de MApN după atacurile cu drone din Ucraina. A fost emis mesaj Ro-Alert
Știri România 09:24
Avioane de luptă F-16 ridicate în aer de MApN după atacurile cu drone din Ucraina. A fost emis mesaj Ro-Alert
Claudiu Crețu, director general ELCEN, plasat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită. Nu mai are voie să își exercite funcția
Știri România 08:47
Claudiu Crețu, director general ELCEN, plasat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită. Nu mai are voie să își exercite funcția
Parteneri
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul.ro
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău

Monden

Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Stiri Mondene 09:00
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 09 sept.
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
ObservatorNews.ro
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.ro
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 09 sept.
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 09 sept.
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă