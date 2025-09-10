Alertă aeriană şi în România, în urma atacului cu drone din Ucraina – Aeronave F-16, ridicate în aer

Atacul Rusiei a început în cursul nopții, când zeci de drone de tip Shahed au vizat capitala ucraineană Kiev. După ce au ocolit orașul, mai multe aparate s-au îndreptat spre vest. Potrivit presei poloneze, cel puțin opt drone au ajuns până la Lviv, la doar 80 de kilometri de granița cu Polonia, iar cinci dintre ele ar fi traversat frontiera în apropiere de Zamość.

09:24 - Acum 2 minute Locuințe avariate în Polonia În satul Wyryki (regiunea Lublin), resturile unei drone au căzut pe o casă, avariind acoperișul și o mașină. Nu au fost înregistrate victime, potrivit Nexta Locuitorii din zonă au declarat că au auzit o explozie și au văzut avioane de vânătoare poloneze pe cer. Serviciile de urgență se află la fața locului pentru a evalua pagubele. ⚡ Russian drone damages residential house in Poland



In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.



Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6 — NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025

09:16 - Acum 10 minute Alertă aeriană şi în România, în urma atacului cu drone din Ucraina – Aeronave F-16, ridicate în aer România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional. Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni ”În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localităţii ucrainene Vâlcov, la graniţa cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării. Sursa citată a precizat că, la ora 01.27, a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

09:12 - Acum 14 minute Premierul polonez Tusk convoacă o ședință de urgență a guvernului Prim-ministrul polonez Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka. Tusk se află în prezent într-o ședință cu miniștrii responsabili de securitatea națională. Situația rămâne tensionată.

08:54 - Acum 32 minute Șeful diplomației ucrainene avertizează că Putin testează Occidentul Kievul a afirmat miercuri că Vladimir Putin „nu încetează să testeze Occidentul” și va continua atâta timp cât nu se confruntă „cu nicio reacție fermă”, după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc nocturn asupra Ucrainei, potrivit AFP. Recomandări Nepalul, incendiat: Premierul se salvează în ultimul moment, un ministru sare în râu, iar soția unui fost premier moare din cauza arsurilor I VIDEO „Putin nu încetează să își intensifice și să își extindă războiul și să testeze Occidentul”, a declarat pe rețeaua X ministrul ucrainean de externe Andri Sibiga, a cărui țară luptă împotriva invaziei ruse din 2022. Potrivit acestuia, „o reacție slabă astăzi nu va face decât să provoace și mai mult Rusia, iar rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa”.

08:50 - Acum 36 minute Budanov: Rusia se înarmează masiv și intenționează să atace Europa în următorii 5 ani Generalul Kirilo Budanov (39 de ani), șeful spionajului militar ucrainean (GUR), a avertizat, într-un interviu pentru Apostrof TV, că Rusia se înarmează masiv și intenționează să atace Europa în următorii 5 ani, notează portalul Freedom și Blesk. Budanov a declarat că Rusia pregătește un program amplu de dezvoltare a armamentului până în 2037., „cel mai extins program din anii ‘80 încoace”. Dronelor rusești le-a fost urmărit traseul până la graniță Comandamentul Operațional al Forțelor Armate a transmis că „spațiul aerian al Poloniei a fost în mod repetat încălcat”. În urma incidentului, armata a folosit armament pentru a neutraliza dronele și a început operațiuni de căutare a resturilor. „Este în desfășurare o operațiune de identificare și neutralizare a obiectelor”, a precizat armata poloneză. BREAKING: Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets flying over eastern Poland to shoot down a swarm of Russian suicide drones



WHAT THE HELL IS PUTIN THINKING? pic.twitter.com/TxokEntVjn — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) September 10, 2025 Populația, rugată să rămână în case Autoritățile le-au cerut locuitorilor din trei regiuni, Podlaskie, Mazowieckie și Lubelskie, să rămână în locuințe până la finalizarea operațiunilor militare. Videos emerge of one of the #Russian Shahed drones remains that fell in civilian neighborhood in #Poland.



Locals report authorities at the site with military personnel seen.



Additional drone is reportedly flying through #Belarus towards Poland with 🇧🇾 fighter jets after it. pic.twitter.com/ulqUFZNnKi — Oleks Taran (@ollleks) September 10, 2025 În același timp, patru aeroporturi importante, două din Varșovia și cele din Rzeszów și Lublin, au fost închise temporar. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a confirmat măsura, menționând că a fost vorba despre o „activitate militară neplanificată” legată de siguranța națională a Poloniei. Avertisment de la Kiev: „Putin testează Occidentul” Kievul a reacționat imediat după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” pe teritoriul său. Potrivit AFP, ministrul ucrainean de externe, Andri Sbiga, a declarat că președintele rus „nu încetează să testeze Occidentul” și va continua atâta timp cât nu se confruntă „cu nicio reacție fermă”. „Putin nu încetează să își intensifice și să își extindă războiul și să testeze Occidentul”, a declarat Sibiga. El a avertizat că „o reacție slabă astăzi nu va face decât să provoace și mai mult Rusia, iar rachetele și dronele rusești vor zbura și mai departe în Europa”. SUA au răspuns imediat Ca răspuns la incident, se pare că Statele Unite ar fi ridicat mai multe avioane de vânătoare F-35 pentru a preveni noi incursiuni ale dronelor. 🚨🇺🇸🇵🇱#BREAKING | NEWS ⚠️

USAF F-35 Lightning has just

popped up on flight radar over Poland as Poland is currently on high alert after Ukraine reported That 🇷🇺Russian drones violated Polands airspace during overnight strikes.



In response the United States has scrambled… pic.twitter.com/keGvG2jOjJ — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) September 10, 2025 În același timp, un avion special Boeing WC-135R „Constant Phoenix”, supranumit „Nuke Sniffer”, a survolat ore întregi zona Mării Negre pentru a monitoriza activitatea Rusiei.

Reacții din partea guvernului polonez Premierul Donald Tusk a anunțat că se află în contact permanent cu președintele Karol Nawrocki și cu ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025 „Am primit informări directe de la comandantul operațional care coordonează apărarea spațiului aerian al Poloniei”, a spus Tusk. Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025 Kosiniak-Kamysz a precizat că Polonia colaborează strâns cu NATO și că în operațiunile de pe teren au fost implicați și soldați ai Forțelor de Apărare Teritorială (WOT). La rândul său, adjunctul ministrului apărării, Cezary Tomczyk, a făcut apel la populație să se bazeze doar pe informațiile oficiale ale armatei și ale instituțiilor statului. Președintele, informat în timp real Biroul de Securitate Națională (BBN) a transmis că președintele Karol Nawrocki este informat permanent despre situație și că este în contact direct cu premierul și cu ministrul apărării. Prezydent RP @NawrockiKn jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności… — BBN (@BBN_PL) September 10, 2025 „Mulțumim tuturor celor implicați în protejarea cerului polonez și rugăm populația să păstreze calmul”, se arată în comunicat. Potrivit unor surse ucrainene, Rusia pregătise un atac mult mai mare, cu aproximativ 700 de drone și zeci de rachete. După incidentele din Polonia, există informații contradictorii privind retragerea unor avioane rusești și renunțarea la o parte a planului de bombardament. Armata poloneză a catalogat acțiunea Rusiei drept „un act de agresiune care a creat un pericol real pentru siguranța cetățenilor”. Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE Urmărește cel mai nou VIDEO Putin a văzut cum arată „căpșuna tinereții”, la câteva zile după ce a discutat despre nemurire cu Xi Jinping

