Mesaj pentru părinți

Astfel, ministrul Educaţiei a precizat că „şcoala va începe, cu siguranţă, pe 8 septembrie”, transmițând, totodată, un mesaj pentru părinți:

„Părinţilor le transmit că şcoala va începe pe data de 8 septembrie. Nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru – Doamne, fereşte – ar trebui să fie cazuri extrem-extrem de rare”, a afirmat Daniel David.

De asemenea, ministrul Educației a precizat: „Copiii trebuie să vină la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Am văzut şi poziţia sindicatelor, mi se pare, din perspectiva unui sindicat, ca să spun aşa, o perspectivă corectă. În sensul că vor fi şi la şcoală. Nu ştiu câte şi ce activităţi vor face, dar, cu siguranţă, copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil că unii profesori vor desfăşura activităţile în mod obişnuit, în mod normal, astfel încât – da – şcoala va începe în data de 8″.

Sindicaliştii din Educaţie boicotează prima zi a anului școlar și fac un miting în București

Sindicaliştii din Educaţie vor organiza pe 8 septembrie, în prima zi a noului an şcolar, un protest la Guvern, urmat de un marş de protest către Palatul Cotroceni.

Profesorii susțin că protestul nu este pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în educaţie, acuzând Guvernul Bolojan că a adoptat măsuri care le afectează activitatea şi calitatea educaţiei oferite.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, a transmis luni, 1 septembrie, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”.

„Vă rugăm să nu ne blamaţi”

„Anul aceasta, pentru noi, prima zi nu va avea aceeaşi însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de şcoala românească. De aceea, vă rugăm să nu participaţi anul acesta la festivităţi golite de conţinut şi să vă alăturaţi protestului nostru din 8 septembrie 2025” este mesajul transmis către elevi şi părinţi.









