Profesorii susțin că protestul nu este pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în educaţie, acuzând Guvernul Bolojan că a adoptat măsuri care le afectează activitatea şi calitatea educaţiei oferite.

„Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, a transmis luni, 1 septembrie, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”.

„Anul aceasta, pentru noi, prima zi nu va avea aceeaşi însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de şcoala românească. De aceea, vă rugăm să nu participaţi anul acesta la festivităţi golite de conţinut şi să vă alăturaţi protestului nostru din 8 septembrie 2025” este mesajul transmis către elevi şi părinţi.

Amintim că profesorii au ieșit de mai multe ori în stradă recent, împotriva „Legii Bolojan”. O nemulțumire este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicatele acuză că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora.

Pe 12 august, ministrul Educației, Daniel David, a spus că dacă Guvernul Bolojan nu adoptă măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, nu vor mai fi bani pentru burse și salarii. Declarația a venit după ce sindicaliștii din Educație i-au cerut demisia și au amenințat cu boicotarea începerii anului școlar. Apoi s-a referit și la varianta demisiei: „Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o”.

